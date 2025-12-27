ETV Bharat / bharat

पश्चिम बंगाल: SIR के मुद्दे पर मुख्य चुनाव अधिकारी से मिलेगा TMC प्रतिनिधिमंडल

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ( File/ PTI )

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभ्यास के बीच सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (TMC) का पांच सदस्यीय डेलीगेशन शनिवार को कोलकाता के बीबीडी बाग में मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) से मिलेगा. टीएमसी के अनुसार, चंद्रिमा भट्टाचार्य, मानस रंजन भुनिया, मोलॉय घटक, अरूप बिस्वास और शशि पांजा का प्रतिनिधिमंडल दोपहर 2 बजे सीईओ से मिलेगा. यह घटनाक्रम तब हुआ जब भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के चल रहे एसआईआर की टाइमलाइन में बदलाव किया, और अंतिम प्रकाशन की तारीख 14 फरवरी, 2026 कर दी. चुनाव आयोग ने आधिकारिक बयान में कहा कि यह विस्तार बड़े पैमाने पर गणना कार्य और पूरे राज्य में पोलिंग स्टेशनों के सही सत्यापन और तर्कसंगतीकरण की जरूरत को देखते हुए दिया गया है. चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के बाद 16 दिसंबर को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पब्लिश किया. इसमें 58,20,899 मतदाताओं, जो 7.59 प्रतिशत हैं, मौत, अज्ञात या स्थायी शिफ्ट होने की वजह से हटाए गए हैं. चुनाव आयोग के बयान के अनुसार, कुल 7,66,37,529 वोटरों में से 7,08,16,630 वोटरों ने 11 दिसंबर तक अपने गणना फॉर्म जमा कर दिए थे. चुनाव आयोग ने कहा कि वैध मतदाताओं को 16 दिसंबर से 15 जनवरी, 2026 तक दावे और आपत्ति अवधि के दौरान वोटर लिस्ट में वापस जोड़ा जा सकता है. इससे पहले, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि एसआईआर अभ्यास का इस्तेमाल राज्य सरकार को अस्थिर करने के लिए किया जा रहा है.