पश्चिम बंगाल: SIR के मुद्दे पर मुख्य चुनाव अधिकारी से मिलेगा TMC प्रतिनिधिमंडल

चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में सआईआर की टाइमलाइन में बदलाव किया है. अब मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 14 फरवरी 2026 को होगा.

TMC's five-member delegation to meet Chief Electoral Officer amid SIR in West Bengal
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (File/ PTI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 27, 2025 at 1:24 PM IST

3 Min Read
कोलकाता: पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभ्यास के बीच सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (TMC) का पांच सदस्यीय डेलीगेशन शनिवार को कोलकाता के बीबीडी बाग में मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) से मिलेगा. टीएमसी के अनुसार, चंद्रिमा भट्टाचार्य, मानस रंजन भुनिया, मोलॉय घटक, अरूप बिस्वास और शशि पांजा का प्रतिनिधिमंडल दोपहर 2 बजे सीईओ से मिलेगा.

यह घटनाक्रम तब हुआ जब भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के चल रहे एसआईआर की टाइमलाइन में बदलाव किया, और अंतिम प्रकाशन की तारीख 14 फरवरी, 2026 कर दी. चुनाव आयोग ने आधिकारिक बयान में कहा कि यह विस्तार बड़े पैमाने पर गणना कार्य और पूरे राज्य में पोलिंग स्टेशनों के सही सत्यापन और तर्कसंगतीकरण की जरूरत को देखते हुए दिया गया है.

चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के बाद 16 दिसंबर को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पब्लिश किया. इसमें 58,20,899 मतदाताओं, जो 7.59 प्रतिशत हैं, मौत, अज्ञात या स्थायी शिफ्ट होने की वजह से हटाए गए हैं.

चुनाव आयोग के बयान के अनुसार, कुल 7,66,37,529 वोटरों में से 7,08,16,630 वोटरों ने 11 दिसंबर तक अपने गणना फॉर्म जमा कर दिए थे. चुनाव आयोग ने कहा कि वैध मतदाताओं को 16 दिसंबर से 15 जनवरी, 2026 तक दावे और आपत्ति अवधि के दौरान वोटर लिस्ट में वापस जोड़ा जा सकता है.

इससे पहले, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि एसआईआर अभ्यास का इस्तेमाल राज्य सरकार को अस्थिर करने के लिए किया जा रहा है.

मृतकों के परिवारों को 2 लाख रुपये और अस्पताल में भर्ती लोगों को 1 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा करते हुए ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल जैसे गैर-भाजपा शासित राज्यों में चुनिंदा रूप से SIR लागू करने का आरोप लगाया.

मुख्यमंत्री ममता ने कहा, "SIR की वजह से 40 लोगों की मौत हो गई है. 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की गई है. जो लोग अस्पताल में हैं, उनके लिए यह रकम 1 लाख रुपये है... सिर्फ इसलिए कि राज्य सरकार काम न कर सके, चुनाव से ठीक तीन महीने पहले SIR की घोषणा की गई. बंगाल, तमिलनाडु, केरल और असम में चुनाव हो रहे हैं. तमिलनाडु और केरल में SIR होगा क्योंकि भाजपा सत्ता में नहीं है. यह पश्चिम बंगाल में हो रहा है क्योंकि भाजपा सत्ता में नहीं है. SIR उन सीमावर्ती राज्यों में क्यों नहीं हो रहा है जहां भाजपा सत्ता में है?"

लोगों से सुनवाई के दौरान पेश होने और फॉर्म सही तरीके से भरने की अपील करते हुए, सीएम ममता ने भाजपा पर "अल्पसंख्यकों, मतुआ और राजबंशियों को बाहर निकालने" की कोशिश करने का आरोप लगाया. उन्होंने मतदाताओं को निर्दलीय उम्मीदवारों का समर्थन करने के खिलाफ भी चेतावनी दी और दावा किया कि इससे भाजपा को अप्रत्यक्ष रूप से फायदा होगा.

संपादक की पसंद

