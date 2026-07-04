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TMC मुख्यालय पर 'कब्जा' युद्ध! ममता बनाम ऋतब्रत की जंग में कूदी CRPF, अब चुनाव आयोग पर टिकीं नजरें

TMC का आंतरिक विवाद गहराया. ऋतब्रत बनर्जी गुट द्वारा पार्टी के मुख्य दफ्तर पर अचानक नियंत्रण किए जाने के बाद स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो गई.

TMC party office row
शुक्रवार, 3 जुलाई, 2026 को पश्चिम बंगाल के कोलकाता में तृणमूल भवन के बाहर पहरा देते सुरक्षाकर्मी. (PTI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 4, 2026 at 1:24 PM IST

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कोलकाताः तृणमूल कांग्रेस (TMC) के कोलकाता स्थित मेट्रोपॉलिटन राज्य मुख्यालय पर कब्जे को लेकर शुक्रवार को पार्टी के दोनों गुटों के बीच घमासान छिड़ गया. नेता प्रतिपक्ष ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट द्वारा पार्टी के मुख्य दफ्तर पर अचानक नियंत्रण किए जाने के बाद स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो गई. जिसके बाद परिसर में भारी संख्या में सीआरपीएफ (CRPF) और कोलकाता पुलिस के जवानों को तैनात करना पड़ा.

यह कदम इस विद्रोही गुट द्वारा नई दिल्ली में चुनाव आयोग के सामने 28 साल पुरानी पार्टी के नाम, फंड और जुड़वां-फूल चुनाव चिह्न पर अपना दावा ठोकने के एक दिन बाद उठाया गया. बनर्जी ने पार्टी पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए फिरहाद हकीम, जावेद खान और अखरुज्जमान के साथ ईएम बाईपास स्थित कार्यालय में प्रवेश किया, जो साल 2022 से पार्टी की गतिविधियों का मुख्य केंद्र रहा है. बागी नेताओं ने वहां के पुराने साइनबोर्ड हटा दिए और ममता बनर्जी की जगह वरिष्ठ विधायक अरूप रॉय को नया चेयरमैन घोषित करने वाला एक बैनर लगा दिया.

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तृणमूल कांग्रेस के MLA कुणाल घोष और नेता बैश्यनार चटर्जी, शुक्रवार, 3 जुलाई, 2026 को कोलकाता, पश्चिम बंगाल में तृणमूल भवन के बाहर. (PTI)

बागी गुट ने कहा कि इमारत का पुराना किराया समझौता खत्म हो चुका था और उनकी वर्किंग कमेटी के तहत एक नया समझौता हस्ताक्षरित किया गया है. विधायक अखरुज्जमान ने कहा, "यह हमारा पार्टी कार्यालय है और हमारा ही पार्टी कार्यालय रहेगा. मुख्य गेट की चाबी हमारे पास होगी." उन्होंने आगे जोड़ा कि वे अभी भी वहां लगी ममता बनर्जी की तस्वीरों का सम्मान करते हैं, लेकिन अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व को खारिज करते हैं.

कार्यालय पर इस नाटकीय नियंत्रण ने ममता बनर्जी गुट में तुरंत भारी गुस्सा पैदा कर दिया. जिसके बाद वरिष्ठ नेता सड़कों पर उतर आए और उन्होंने पुलिस में आपातकालीन शिकायतें दर्ज कराईं. जैसे ही पार्टी के प्रमुख नेताओं ने बारी-बारी से बागी गुट के इस कदम की कड़ी आलोचना शुरू की, दोनों पक्षों के बीच तीखी बयानबाजी छिड़ गई.

दिग्गज नेता मदन मित्रा ने केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला और आरोप लगाया कि सीआरपीएफ (CRPF) बागियों के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में काम करने के लिए मिनटों के भीतर मौके पर पहुंच गई. मित्रा ने आरोप लगाया, "बंगाल में हमारे कम से कम एक लाख पार्टी कार्यालय वर्तमान में बंद हैं, और हमारे सदस्यों को उत्पीड़न, गुंडागर्दी और पुलिस हमलों का सामना करना पड़ रहा है." उन्होंने दावा किया कि यह अलग हुआ बागी गुट भाजपा की 'बी-टीम' के रूप में उससे साठगांठ करके काम कर रहा है.

प्रसिद्ध वकील और टीएमसी नेता बैश्वानर चट्टोपाध्याय ने कहा कि पार्टी इस जबरन कब्जे को बर्दाश्त नहीं करेगी. उन्होंने बयान दिया, "पार्टी से निकाले गए सदस्यों ने अवैध गतिविधियों को अंजाम देने के लिए पार्टी कार्यालय में जबरन प्रवेश किया. इस कार्यालय पर ममता बनर्जी का चुनाव चिह्न और चेहरा मौजूद है. अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (AITC) की पहचान सिर्फ उनके चेहरे से ही होती है."

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शुक्रवार, 3 जुलाई, 2026 को पश्चिम बंगाल के कोलकाता में तृणमूल भवन के बाहर तृणमूल कांग्रेस (TMC) के बागी गुट के बैनर के पास से गुज़रते लोग. (PTI)

टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने बागी नेतृत्व पर तीखा हमला बोला और विपक्ष के नेता (LoP) को "अपराधिक घुसपैठिया" करार दिया. बनर्जी ने विद्रोहियों को सीधी चेतावनी जारी की- "सिर्फ इसलिए कि गुंडों के एक झुंड ने एक पार्टी बना ली है, क्या हमें इसे स्वीकार कर लेना चाहिए? आपने यह खेल शुरू किया है, लेकिन इसे खत्म हम करेंगे. हम इसे दो जगहों पर साबित करके दिखाएंगे. अदालत में और जनता की अदालत में."

कोलकाता पुलिस द्वारा यह घोषणा किए जाने के बाद कि वे नियमित राजनीतिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने की अनुमति देने से पहले इमारत के आधिकारिक स्वामित्व और लीज के दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे, अब मुख्य राजनीतिक मुकाबला नई दिल्ली स्थानांतरित हो गया है. चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी और ऋतब्रत बनर्जी के गुट को निर्देश दिया है कि वे 6 जुलाई को शाम 5:30 बजे तक संगठन पर अपने व्यापक दावे और जवाबी दावे प्रस्तुत करें.

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