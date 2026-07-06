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ममता के बरुईपुर दौरे को रोकने की कोशिश का TMC का दावा, BJP ने 'ड्रामा' बताया

ममता बनर्जी को जेड-प्लस सिक्योरिटी मिली हुई है. उन्हें सिक्योरिटी दिए जाने में क्या दिक्कत है? क्या प्रशासन या सिक्योरिटी फोर्स ने कहा है कि वह अपना घर नहीं छोड़ सकतीं?' ममता ने दावा किया कि घटना के बारे में पता चलने पर उन्होंने पीड़ित के परिवार वालों से फोन पर बात की और इस गहरे दुख की घड़ी में बेबस परिवार को अपने साथ का भरोसा दिया. उन्होंने अकेले उनके घर जाने का फैसला किया लेकिन, उसके बाद हालात तेजी से बदल गए. अचानक, कालीघाट में ममता और अभिषेक के घरों के बाहर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई.

राज्य बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता देबजीत सरकार ने दावा किया कि तृणमूल अपना वजूद बनाए रखने के लिए ड्रामा कर रही है. उन्होंने कहा, 'तृणमूल खुद को रेलिवेंट बनाए रखने के लिए ड्रामा कर रही है. कुछ दिन पहले ममता के पीएसओ बदले गए थे, और उन्होंने तब भी ऐसा ही ड्रामा किया था.

कोलकाता: बरुईपुर घटना को लेकर एक नया मोड़ सामने आया है. पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया कि उन्होंने पीड़ित परिवार से मिलने का फैसला किया था, लेकिन पुलिस ने उन्हें उनके कालीघाट वाले घर पर ही रोक दिया. उन्होंने इस पर अपना गुस्सा निकाला. राज्य प्रशासन पर ताना मारते हुए कहा, 'मैं अब अकेली हूँ. तुम मुझसे इतना क्यों डरते हो?' हालांकि, राज्य प्रशासन ने अभी तक पूर्व मुख्यमंत्री के आरोपों का जवाब नहीं दिया है.

इलाके को राज्य पुलिस और सेंट्रल फ़ोर्स, दोनों के जवानों ने पूरी तरह से घेर लिया. रातों-रात राजनीतिक हलकों में इस बात को लेकर जोरदार कयास लगने लगे कि पूर्व सीएम ममता के घर के चारों ओर अचानक इतना कड़ा सुरक्षा घेरा क्यों बनाया गया. विपक्ष के एक हिस्से ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने पूर्व मुख्यमंत्री को असरदार तरीके से हाउस अरेस्ट करने के लिए यह कदम उठाया.

बाद में रात करीब 10 बजे, ममता के घर से पार्टी के एक वर्कर ने हालात समझाने के लिए एक फेसबुक लाइव सेशन किया. ममता ने खुद भी थोड़ी देर के लिए ब्रॉडकास्ट में हिस्सा लिया. राज्य प्रशासन पर निशाना साधते हुए ममता ने कहा, 'मैंने परिवार से बात की है.

लेकिन सवाल यह है कि ऐसा क्या हुआ कि सीआरपीएफ और आरपीएफ के जवान अचानक मेरे घर के सामने तैनात हो गए? हमारे पड़ोस में कोई अशांति नहीं हुई है तो, सेंट्रल फोर्स के जवान यहां रूट मार्च क्यों कर रहे हैं? क्या हम चोर हैं या डकैत? क्या हमने कभी दंगे भड़काए हैं? मैं अब अकेली हूं. मेरे बारे में इतनी चिंता क्यों है? मुझे हाउस अरेस्ट क्यों किया गया है? मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या चाहते हैं. आप इतने डरे हुए क्यों हैं?'

बंगाल में एक बार फिर एक नाबालिग लड़की के साथ हिंसा की भयानक घटना हुई है. इस बार यह घटना पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले स्थित बरुईपुर में हुई. आरोप सामने आए हैं कि एक 12 साल की लड़की के साथ सेक्शुअल असॉल्ट किया गया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई. रविवार सुबह उसकी बॉडी एक लोकल तालाब से मिली.

इस घटना से बरुईपुर इलाके में तनाव फैल गया, परिवार और लोकल लोगों ने विरोध में बॉडी के साथ रोड जाम कर दिया. खबर है कि इंद्रजीत तांती (26) नाम के एक युवक की भीड़ ने इस जुर्म में शामिल होने के शक में पिटाई की, जिसके बाद उसकी मौत हो गई. हालांकि उसे लोगों के गुस्से से बचाकर हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

पुलिस पर हमलों के भी आरोप लगे हैं, और इस अशांति के दौरान एक पुलिस गाड़ी में तोड़फोड़ की गई. पुलिस ने नाबालिग लड़की के सेक्शुअल असॉल्ट और हत्या के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया.