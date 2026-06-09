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ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी से की मुलाकात, 'मिलकर काम करने का किया फैसला'

ममता बनर्जी ने कहा- कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना चाहिए. पढ़ें पूरी खबर.

Sonia and Mamata
सोनिया गांधी और ममता बनर्जी (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 9, 2026 at 7:25 PM IST

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नई दिल्ली : इंडिया गठबंधन की बैठक के एक दिन बाद तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी ने मंगलवार को कांग्रेस नेता सोनिया गांधी से मुलाकात की. उनकी भेंट 10 जनपथ पर हुई, जहां सोनिया गांधी का आवास है.

सूत्रों के मुताबिक, दोनों नेताओं ने विपक्षी गठबंधन की बैठक के बाद और हाल ही में पश्चिम बंगाल चुनावों में बीजेपी से हार के बाद तृणमूल सांसदों के पार्टी छोड़ने की घटनाओं के बाद दोनों पार्टियों की आगे की रणनीति पर चर्चा की.

हालांकि दोनों पार्टियों ने बैठक की जानकारी सार्वजनिक नहीं की, लेकिन सूत्रों का कहना है कि बनर्जी ने विपक्ष की एकता पर जोर दिया और कहा कि इंडिया गठबंधन को बीजेपी का मुकाबला करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए, जिसमें जनता से जुड़े मुद्दे भी शामिल हैं.

सोमवार को विपक्षी गठबंधन की बैठक में बनर्जी ने सभी सहयोगियों से पुरानी बातें भुलाकर एकजुट होने का आग्रह किया था.सोमवार की बैठक में आपसी कड़वाहट को भुलाने, नागरिक समाज के आंदोलनों के साथ जुड़ने और कांग्रेस को विपक्षी गठबंधन का मुख्य आधार मानने पर ध्यान केंद्रित किया गया, बशर्ते वह "बड़ा दिल" दिखाए.

सूत्रों के मुताबिक, बनर्जी ने जोर देकर कहा कि विपक्षी गठबंधन के नेताओं को एक-दूसरे की आलोचना करने से बचना चाहिए. यह रुख कांग्रेस से अलग एक गुट बनाने की उनकी पिछली कोशिशों से बिल्कुल अलग है.

2024 के लोकसभा चुनावों के बाद, बनर्जी ने विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व करने की कांग्रेस की क्षमता पर सवाल उठाए थे.मंगलवार की यह बैठक तब हुई जब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई विपक्षी बैठक के दौरान बनर्जी और कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष गांधी ने गर्मजोशी से गले मिलकर एक-दूसरे का स्वागत किया.

कांग्रेस ने दोनों नेताओं के बीच की इस आत्मीयता की तस्वीरें साझा कीं.यह बैठक तृणमूल के भीतर हुई बगावत के बाद भी हुई, जिसमें पार्टी के कई सांसदों ने एक अलग गुट बनाने और सत्ताधारी NDA के साथ जुड़ने का फैसला किया.

तृणमूल के 80 में से ज़्यादातर विधायकों ने पहले ही राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर रिताब्रता बनर्जी के नेतृत्व में एक अलग गुट बना लिया है.चुनावों में तृणमूल की हार और चुनाव के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं तथा सांसद अभिषेक बनर्जी पर हुए कथित हमलों के बाद बनर्जी और गांधी के बीच यह पहली बंद कमरे की बैठक थी.

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ममता और सोनिया की मुलाकात
इंडिया गठबंधन ममता सोनिया
MAMATA MEETS SONIA

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