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ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी से की मुलाकात, 'मिलकर काम करने का किया फैसला'

नई दिल्ली : इंडिया गठबंधन की बैठक के एक दिन बाद तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी ने मंगलवार को कांग्रेस नेता सोनिया गांधी से मुलाकात की. उनकी भेंट 10 जनपथ पर हुई, जहां सोनिया गांधी का आवास है.

सूत्रों के मुताबिक, दोनों नेताओं ने विपक्षी गठबंधन की बैठक के बाद और हाल ही में पश्चिम बंगाल चुनावों में बीजेपी से हार के बाद तृणमूल सांसदों के पार्टी छोड़ने की घटनाओं के बाद दोनों पार्टियों की आगे की रणनीति पर चर्चा की.

हालांकि दोनों पार्टियों ने बैठक की जानकारी सार्वजनिक नहीं की, लेकिन सूत्रों का कहना है कि बनर्जी ने विपक्ष की एकता पर जोर दिया और कहा कि इंडिया गठबंधन को बीजेपी का मुकाबला करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए, जिसमें जनता से जुड़े मुद्दे भी शामिल हैं.

सोमवार को विपक्षी गठबंधन की बैठक में बनर्जी ने सभी सहयोगियों से पुरानी बातें भुलाकर एकजुट होने का आग्रह किया था.सोमवार की बैठक में आपसी कड़वाहट को भुलाने, नागरिक समाज के आंदोलनों के साथ जुड़ने और कांग्रेस को विपक्षी गठबंधन का मुख्य आधार मानने पर ध्यान केंद्रित किया गया, बशर्ते वह "बड़ा दिल" दिखाए.

सूत्रों के मुताबिक, बनर्जी ने जोर देकर कहा कि विपक्षी गठबंधन के नेताओं को एक-दूसरे की आलोचना करने से बचना चाहिए. यह रुख कांग्रेस से अलग एक गुट बनाने की उनकी पिछली कोशिशों से बिल्कुल अलग है.