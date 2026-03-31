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बंगाल में नहीं थम रहा 'वोटर लिस्ट' विवादः चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर भिड़े TMC और BJP कार्यकर्ता

दोनों पार्टियों के समर्थकों के आमने-सामने आने से स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई. पुलिस को बीच-बचाव करना पड़ा.

TMC BJP Clash Kolkata CEO Office
चुनाव आयोग के कार्यालय के बाहर हंगामा करते दोनों पार्टी के कार्यकर्ता. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 31, 2026 at 7:05 PM IST

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कोलकाता: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में सियासी घमासान तेज हो गया है. मंगलवार को कोलकाता स्थित मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के कार्यालय के बाहर तृणमूल कांग्रेस (TMC) और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच तीखी झड़प हो गई. दोनों पार्टियों के समर्थकों के आमने-सामने आने से स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई. पुलिस को बीच-बचाव करना पड़ा.

स्ट्रैंड रोड पर सुरक्षा बढ़ाई गई

हंगामे को देखते हुए स्ट्रैंड रोड स्थित सीईओ के नए कार्यालय के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन पुलिस और प्रशासन किसी भी तरह की अनहोनी को रोकने के लिए पल-पल की गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं.

क्यों बढ़ा तनाव

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि मंगलवार सुबह विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने सीईओ कार्यालय पहुंचे थे. उन्होंने मुख्यमंत्री पर अशांति भड़काने का आरोप लगाया. शुभेंदु अधिकारी के वहां से निकलते ही माहौल तब बिगड़ गया, जब मतदाता पंजीकरण के लिए 'फॉर्म 6' के कथित दुरुपयोग को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया.

बाहरी राज्यों के वोटरों को शामिल करने का आरोप

टीएमसी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे एनडीए शासित राज्यों के लोगों को 'फॉर्म 6' के जरिए अवैध रूप से पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची में शामिल किया जा रहा है. प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि भाजपा समर्थकों ने उन पर हमला भी किया. भीड़ को नियंत्रित करने के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भी धक्का-मुक्की हुई.

अभिषेक बनर्जी का बड़ा दावा

गौरतलब है कि टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने सोमवार को आरोप लगाया था कि भाजपा ने दूसरे राज्यों के निवासियों को बंगाल में वोटर बनाने के लिए एक ही दिन में लगभग 30,000 'फॉर्म 6' जमा किए हैं. इसी मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की है.

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