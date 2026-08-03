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क्या रोजाना के खर्चों के लिए TMC के फ्रीज किए गए अकाउंट से कुछ रकम जारी की जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने ED से पूछा

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) से पूछा कि क्या ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले टीएमसी धड़े के फ्रीज किए गए खातों से कुछ फंड जारी किए जा सकते हैं. यह राशि कोर्ट द्वारा नियुक्त विशेष अधिकारी को देने का सुझाव दिया गया है, ताकि पार्टी के रोजमर्रा के खर्चों को पूरा किया जा सके. यह मामला सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति पी. बी. वराले की पीठ के समक्ष आया.

ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस. वी. राजू और ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले टीएमसी धड़े की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल पेश हुए. पीठ ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले टीएमसी धड़े की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा पार्टी के खातों को ईडी द्वारा फ्रीज किए जाने के खिलाफ कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया गया था.

ईडी ने कथित तौर पर गलत वित्तीय लेनदेन, अवैध रूप से धन इकट्ठा करने और कुछ पार्टी खातों के माध्यम से संदिग्ध फंड को भेजने को लेकर पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में कुल 440.42 करोड़ रुपये की शेष राशि वाले तीन बैंक खातों को फ्रीज कर दिया था. आज सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सुंदरेश के नेतृत्व वाली पीठ ने टिप्पणी की- "प्रशासक को कुछ राशि जारी करें ताकि वे कुछ काम कर सकें."

राजू ने जवाब दिया, "यह पहले से ही उपलब्ध है. 164 करोड़ रुपये जब्त नहीं किए गए हैं..." सिब्बल ने राजू द्वारा दी गई इस दलील का विरोध किया. पीठ ने राजू से कहा कि वह प्रशासक को कुछ राशि जारी करने का सुझाव दे रही है. राजू ने जोर देकर कहा कि 164 करोड़ रुपये जब्त नहीं किए गए हैं. सिब्बल ने कहा कि वह अदालत को दिखाएंगे कि यह झूठ है और खाते जब्त हैं. उन्होंने आगे कहा, "7 जुलाई का पत्र कहता है कि ये खाते जब्त हैं."