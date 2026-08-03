ETV Bharat / bharat

क्या रोजाना के खर्चों के लिए TMC के फ्रीज किए गए अकाउंट से कुछ रकम जारी की जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने ED से पूछा

सुप्रीम कोर्ट ने ईडी द्वारा फ्रीज किए गए ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी के बैंक खातों से कुछ फंड जारी करने का सुझाव दिया.

TMC Bank Accounts Frozen
ममता बनर्जी. (ETV Bharat)
author img

By Sumit Saxena

Published : August 3, 2026 at 5:16 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) से पूछा कि क्या ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले टीएमसी धड़े के फ्रीज किए गए खातों से कुछ फंड जारी किए जा सकते हैं. यह राशि कोर्ट द्वारा नियुक्त विशेष अधिकारी को देने का सुझाव दिया गया है, ताकि पार्टी के रोजमर्रा के खर्चों को पूरा किया जा सके. यह मामला सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति पी. बी. वराले की पीठ के समक्ष आया.

ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस. वी. राजू और ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले टीएमसी धड़े की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल पेश हुए. पीठ ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले टीएमसी धड़े की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा पार्टी के खातों को ईडी द्वारा फ्रीज किए जाने के खिलाफ कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया गया था.

ईडी ने कथित तौर पर गलत वित्तीय लेनदेन, अवैध रूप से धन इकट्ठा करने और कुछ पार्टी खातों के माध्यम से संदिग्ध फंड को भेजने को लेकर पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में कुल 440.42 करोड़ रुपये की शेष राशि वाले तीन बैंक खातों को फ्रीज कर दिया था. आज सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सुंदरेश के नेतृत्व वाली पीठ ने टिप्पणी की- "प्रशासक को कुछ राशि जारी करें ताकि वे कुछ काम कर सकें."

राजू ने जवाब दिया, "यह पहले से ही उपलब्ध है. 164 करोड़ रुपये जब्त नहीं किए गए हैं..." सिब्बल ने राजू द्वारा दी गई इस दलील का विरोध किया. पीठ ने राजू से कहा कि वह प्रशासक को कुछ राशि जारी करने का सुझाव दे रही है. राजू ने जोर देकर कहा कि 164 करोड़ रुपये जब्त नहीं किए गए हैं. सिब्बल ने कहा कि वह अदालत को दिखाएंगे कि यह झूठ है और खाते जब्त हैं. उन्होंने आगे कहा, "7 जुलाई का पत्र कहता है कि ये खाते जब्त हैं."

दलीलें सुनने के बाद पीठ ने कहा, "हमने दोनों पक्षों को सुझाव दिया है कि क्या रोजमर्रा के कामकाज को चलाने के लिए विद्वान प्रशासक के पक्ष में कुछ राशि जारी की जा सकती है. विशेष रूप से तब जब उन्हें अदालत के आदेशों द्वारा नियुक्त किया गया है और उन्हें इसका हिसाब देने का निर्देश दिया गया है. एएसजी निर्देश लेने के लिए समय चाहते हैं."

सिब्बल ने कहा कि अगर राजनीतिक दलों को इस तरह से पंगु बना दिया जाएगा तो क्या होगा. उन्होंने यह भी जोड़ा कि आखिर पार्टी को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है.

इसे भी पढ़ेंः

TAGGED:

SUPREME COURT TMC FUNDS
KAPIL SIBAL TMC FUNDS
टीएमसी बैंक खाता फ्रीज
सुप्रीम कोर्ट ममता बनर्जी
TMC BANK ACCOUNTS FROZEN ED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.