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चलती बस में नाबालिग से गैंगरेप के मामले में तीस हजारी कोर्ट ने चार्जशीट पर लिया संज्ञान, इस दिन अगली सुनवाई का आदेश

नई दिल्ली: दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा से दिल्ली के कश्मीरी गेट तक बस में 17 वर्षीय नाबालिग से गैंगरेप के मामले में दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया है. पॉक्सो कोर्ट की स्पेशल जज सोनम गुप्ता ने आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने पर अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को करने का आदेश दिया.

कोर्ट ने बस के ड्राइवर और कंडक्टर के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा के अलावा भारतीय न्यायिक संहिता की धाराओं के तहत दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया. दिल्ली पुलिस ने 400 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें अभियोजन पक्ष की ओर से 50 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं. इस मामले में कश्मीरी गेट मेट्रो थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी.

घटना 4 अगस्त की है, जब पीड़िता के साथ बस के कंडक्टर ने उसके साथ अश्लील हरकत करना शुरू कर दी. पीड़िता की तरफ से इसका विरोध करने पर कंडक्टर ने जान से मारने की धमकी दी. बस के ड्राइवर और कंडक्टर ने पीड़िता के साथ रेप करने के बाद उसे आईएसबीटी कश्मीरी गेट के पास बस से उतार दिया. दिल्ली पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से बस को तिमारपुर की पार्किंग में खोज निकाला और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था. बस को जांच के लिए जब्त किया गया था. ये मामला अगस्त के आखिर में सामने आया.