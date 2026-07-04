तिरुवल्लूर गैस रिसाव: 18 मौतों के बाद फैक्ट्री से अमोनिया निकालने का काम शुरू, एनएच बंद और स्कूलों में छुट्टी
तमिलनाडु के तिरुवल्लूर में अमोनिया गैस रिसाव हादसे के 14 दिन बाद फैक्ट्री में बची 2000 लीटर गैस को सुरक्षित निकालने का काम जारी है.
Published : July 4, 2026 at 3:34 PM IST
तिरुवल्लूर (तमिलनाडु): तिरुवल्लूर जिले में पेरियापालयम के पास कनिगईपेयर गांव में बीती 21 जून को एक निजी सीफूड एक्सपोर्ट कंपनी में अमोनिया गैस का रिसाव हुआ था, जिससे 18 महिला श्रमिकों की मौत हो गई थी. इस हादसे के 14 दिन बाद जिला प्रशासन ने कंपनी परिसर से बची हुई 2000 लीटर अमोनिया गैस को हटाने के कदम उठाए हैं.
राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF), तमिलनाडु फायर ब्रिगेड (अग्निशमन दल) और पुलिस सहित विभिन्न विभाग इस चुनौतीपूर्ण कार्य में जुटे हुए हैं. ग्रामीणों को कारखाने के 300 से 500 मीटर के दायरे से दूर रहने की सलाह दी गई है.
तिरुवल्लूर की जिला कलेक्टर कविता ने शनिवार 4 जुलाई की सुबह अमोनिया गैस के सुरक्षित निपटान और निकाली गई गैस के सुरक्षित परिवहन के संबंध में राजस्व विभाग, मेडिकल बोर्ड, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन विभाग, अग्निशमन विभाग और बचाव सेवा विभाग के अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया.
इसके बाद, कलेक्टर ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है. कारखाने से अमोनिया को सुरक्षित रूप से बाहर निकालने के कदम उठाए जा रहे हैं. पिछले दो दिनों से सभी एहतियाती उपाय किए गए हैं."
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों के साथ-साथ मेडिकल टीम, पुलिस और दमकल विभाग के साथ गहन विचार-विमर्श किया गया. अमोनिया गैस को आगे फैलने से रोकने के लिए उसे कारखाने से पूरी तरह हटाने का काम चल रहा है. उन्होंने कहा, "यह कार्य प्रक्रिया शाम 5 बजे तक जारी रहेगी. यदि शाम 5 बजे तक अमोनिया को नहीं हटाया जा सका, तो यह काम कल भी जारी रहेगा. इसी वजह से यातायात डायवर्ट किया गया है."
इस स्थिति को देखते हुए, जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर आज कारखाने के पास स्थित निजी कंपनियों, गोदामों, आंगनवाड़ी केंद्रों और सरकारी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है. सुबह 8 बजे शुरू हुआ यह काम शाम 5 बजे तक जारी रहेगा. इस कार्य के कारण कारखाने से सटे राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात पूरी तरह से रोक दिया गया है.
इसे भी पढ़ेंः