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Tiruvallur Incident : ओडिशा की एक और महिला की मौत, मृतकों की संख्या बढ़कर 10 हुई

Tiruvallur Incident : ओडिशा की एक और महिला की मौत, मृतकों की संख्या बढ़कर 10 हुई ( ETV Bharat )

चेन्नई: तमिलनाडु के तिरुवल्लूर जिले में अमोनिया गैस लीक की घटना के बाद, बुधवार को एक और महिला की मौत हो गई, जिससे मरने वालों की कुल संख्या 10 हो गई. 21 जून को तिरुवल्लूर जिले के पेरियापलायम क्षेत्र में स्थित सेंट पीटर एंड पॉल सीफूड एक्सपोर्ट कंपनी में एक कूलिंग पाइप से अमोनिया गैस का रिसाव हुआ था. इसके कारण वहां मौजूद 77 मजदूर बेहोश पड़ गए और उन्हें इलाज के लिए चेन्नई और तिरुवल्लूर के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती कराया गया. मंगलवार तक नौ लोगों की मौत हो गई थी, जबकि दो को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी. इस बीच, राजीव गांधी गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल (RGGGH) में इलाज करा रही एक और महिला की बुधवार सुबह मौत हो गई. इस अस्पताल में कुल 13 लोग भर्ती थे; दो की पहले ही मौत हो चुकी थी. ओडिशा की एक महिला सुभाषी जुगाना की मौत के बाद, बाकी 10 मरीजों का अभी वेंटिलेटर सपोर्ट के साथ इंटेंसिव केयर यूनिट (ICU) में इलाज चल रहा है.