Tiruvallur Incident : ओडिशा की एक और महिला की मौत, मृतकों की संख्या बढ़कर 10 हुई
तमिलनाडु के तिरुवल्लूर जिले में हुई अमोनिया गैस लीक घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 10 हो गई.
Published : June 24, 2026 at 2:41 PM IST
चेन्नई: तमिलनाडु के तिरुवल्लूर जिले में अमोनिया गैस लीक की घटना के बाद, बुधवार को एक और महिला की मौत हो गई, जिससे मरने वालों की कुल संख्या 10 हो गई. 21 जून को तिरुवल्लूर जिले के पेरियापलायम क्षेत्र में स्थित सेंट पीटर एंड पॉल सीफूड एक्सपोर्ट कंपनी में एक कूलिंग पाइप से अमोनिया गैस का रिसाव हुआ था.
इसके कारण वहां मौजूद 77 मजदूर बेहोश पड़ गए और उन्हें इलाज के लिए चेन्नई और तिरुवल्लूर के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती कराया गया. मंगलवार तक नौ लोगों की मौत हो गई थी, जबकि दो को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी.
इस बीच, राजीव गांधी गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल (RGGGH) में इलाज करा रही एक और महिला की बुधवार सुबह मौत हो गई. इस अस्पताल में कुल 13 लोग भर्ती थे; दो की पहले ही मौत हो चुकी थी. ओडिशा की एक महिला सुभाषी जुगाना की मौत के बाद, बाकी 10 मरीजों का अभी वेंटिलेटर सपोर्ट के साथ इंटेंसिव केयर यूनिट (ICU) में इलाज चल रहा है.
ताजा अपडेट के मुताबिक, वेल्स हॉस्पिटल में भर्ती 33 लोगों में से दो लोग मंगलवार को ठीक होकर घर लौट आए, जबकि तीन की इलाज के दौरान मौत हो गई. अभी 28 लोगों का इलाज चल रहा है. तिरुवल्लूर के वेंकटेश्वर हॉस्पिटल में भर्ती 19 लोगों में से एक की मौत हो गई है और 18 का इलाज चल रहा है. गवर्नमेंट स्टेनली हॉस्पिटल में भर्ती 12 लोगों में से दो की मौत हो गई है और 10 का इलाज चल रहा है.
उधर, ओडिशा के चार मृतकों के शवों का पोस्टमॉर्टम किया गया, जिनकी मौत थिरुवल्लूर सरकारी अस्पताल में हुई थी. उन्हें एम्बुलेंस से किलपौक (Kilpauk) ले जाया गया. इसी तरह, एक और पीड़ित का शव – जिसका पोस्टमॉर्टम चेन्नई सरकारी स्टेनली अस्पताल में हुआ था – को भी वहीं लाया गया. सभी पांच शवों को एम्बाम (शवलेपन) किया गया और 23 जून शाम को चेन्नई से ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर ले जाया गया.
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