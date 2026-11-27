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238 कैरेट हीरे जड़ित 12 किलो का मुकुट और 2,247 कैरेट नीलम... कुछ ऐसी है श्रीवारु की 206 करोड़ की स्वर्ण भेंट

तिरुमाला मंदिर में मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की मौजूदगी में स्वर्ण आभूषण भेंट करता जैन परिवार ( ETV Bharat )

तिरुपति: आंध्र प्रदेश के तिरुमाला में भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के चरणों में एक ऐतिहासिक भेंट अर्पित की गई है. चेन्नई के रहने वाले दंपति वर्धमान जैन और राधिका जैन ने भगवान को 121 किलोग्राम वजन के सोने के आभूषण दान किए हैं, जिनकी कुल कीमत 206 करोड़ रुपये आंकी गई है. गुरुवार को मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की मौजूदगी में 106 किलोग्राम वजन के 46 आभूषण TTD अधिकारियों और पुजारियों को सौंपे गए. बाकी बचे 15 किलोग्राम सोने से तिरुचनूर में स्थित देवी पद्मावती के लिए सोने की साड़ी तैयार की जाएगी, जिसे जल्द ही मंदिर में भेंट किया जाएगा. TTD ट्रस्ट बोर्ड के गठन के बाद से यह पहला मौका है जब किसी एक भक्त ने इतनी बड़ी मात्रा में सोने का दान दिया है.

मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अपनी पत्नी भुवनेश्वरी के साथ भगवान वेंकटेश्वर (श्रीवारु) के दर्शन और पूजा करने के बाद, दानदाता दंपति वर्धमान जैन और उनके परिवार के सदस्यों के साथ रंगनायकुला मंडपम में रखे गए 33 प्रकार के 46 स्वर्ण आभूषणों को देखा. इस अवसर पर चंद्रबाबू नायडू ने दानदाताओं की इस उदारता की जमकर तारीफ की. इसके बाद, दानदाता परिवार के सदस्यों ने आभूषणों से भरी थालियों को अपने सिर पर रखकर मंदिर की प्रदक्षिणा की. वे गर्भगृह तक पहुंचे, भगवान को आभूषण अर्पित किए और पूजा-अर्चना की.

इस कार्यक्रम में TTD बोर्ड के चेयरमैन, कार्यकारी अधिकारी (EO) मुद्ददा रविचंद्र, अतिरिक्त EO सीएच. वेंकैया चौधरी, संयुक्त कार्यकारी अधिकारी (JEO) शरत और गोपीनाथ, मुख्य सतर्कता और सुरक्षा अधिकारी (CVSO) मुरली कृष्णा, जिला कलेक्टर वेंकटेश्वर और पुलिस अधीक्षक (SP) सुब्बारायुडु सहित कई अधिकारी शामिल हुए. आभूषण भेंट करने के बाद मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, वर्धमान जैन दंपति और TTD अधिकारियों ने सुधर्मा सभागार में मीडिया को संबोधित किया. ऐतिहासिक स्वर्ण दान के लिए दानदाता वर्धमान जैन और उनकी पत्नी की सराहना करते मुख्यमंत्री (ETV Bharat) अद्भुत कारीगरी से तैयार आभूषण...

मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अपने भाषण की शुरुआत "ओम नमो वेंकटेशाय" के उद्घोष के साथ की. उन्होंने इस दिन को बेहद पवित्र बताते हुए इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने पर अपार खुशी जताई. उन्होंने बताया कि दानदाता ने 106 किलोग्राम सोने से भगवान वेंकटेश्वर (श्रीवारु) के लिए 46 आभूषण बनवाए हैं, जबकि शेष 15 किलोग्राम सोने से देवी पद्मावती के लिए सोने की साड़ी ('स्वर्ण वस्त्रम') तैयार की जाएगी. उन्होंने कहा कि ये आभूषण अत्यंत श्रद्धा और समर्पण के साथ बेहद खूबसूरत बनाए गए हैं. उन्होंने जानकारी दी कि इस शुक्रवार को भगवान को ये आभूषण पहनाए जाएंगे और विशेष पूजा की जाएगी, जिसमें दानदाता परिवार भी मौजूद रहेगा. उन्होंने बताया कि सोने की कीमत और बनवाई मिलाकर इस भेंट का कुल मूल्य 206 करोड़ रुपये है. मुख्यमंत्री ने 121 किलोग्राम सोना दान कर इतिहास रचने के लिए जैन दंपति की सराहना की, जिसने 2024 की शुरुआत में अयोध्या के राम मंदिर को दिए गए 101 किलोग्राम सोने (कीमत 65 करोड़ रुपये) के दान का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. सर्प की आकर्षक और बारीक कारीगरी से सजा भगवान का भव्य स्वर्ण कमरबंद (ETV Bharat) पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती भक्ति...

मुख्यमंत्री ने कहा, "मैंने तिरुमाला के भगवान श्री वेंकटेश्वर को इतना बड़ा दान दिए जाते पहले कभी नहीं देखा. श्रीकृष्णदेवराय के समय से लेकर आज के जैन दंपति तक, भगवान के प्रति दानदाताओं की भक्ति पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार बढ़ती ही जा रही है." उन्होंने देश में दान का सबसे पारदर्शी हिसाब-किताब रखने और इस आय का उपयोग केवल भक्तों की सुविधाओं और सेवाओं के लिए करने पर तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (TTD) की प्रशंसा की. उन्होंने इस बात की भी सराहना की कि इस वर्ष कम बारिश होने के बावजूद, तिरुमाला की पहाड़ियों का 89.5 प्रतिशत हिस्सा हरियाली से ढका हुआ है—इतनी घनी हरियाली देश में कहीं और नहीं पाई जाती. भगवान के कमर पर रखे हाथ की मुद्रा को दर्शाने वाला स्वर्ण आभूषण 'कटि हस्तम' (ETV Bharat) जल संकट का स्थायी समाधान

चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि पर्यावरण में हो रहे बदलावों और अल-नीनो के असर के कारण भविष्य में तिरुमाला में पानी की कमी हो सकती है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि किसी भी तरह के जल संकट को रोकने के लिए हंड्री-नीवा परियोजना का पानी कल्याणी बांध में मोड़ा जाएगा, और सोमासिला परियोजना का पानी जल्द ही बनने वाले बालाजी जलाशय में पहुंचाया जाएगा. उन्होंने आगे बताया कि यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं कि भविष्य में तिरुमाला में केवल इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) का ही इस्तेमाल हो और पूरा क्षेत्र हरित ऊर्जा (ग्रीन एनर्जी) की ओर बढ़े. तिरुमाला पर भीड़ का दबाव कम करने के लिए उन्होंने बताया कि तिरुपति में 50 एकड़ जमीन पर एक विशेष आवासीय परिसर बनाया जा रहा है, जिसमें 32,000 तीर्थयात्रियों के ठहरने की क्षमता होगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि सच्ची खुशी और संतुष्टि तभी मिलती है जब व्यक्ति अपनी संपत्ति का एक हिस्सा केवल व्यापार या अपने बच्चों पर खर्च करने के बजाय आध्यात्मिक और सामाजिक कार्यों में लगाता है. उन्होंने वर्धमान जैन और उनके भाई के योगदान की सराहना की. भगवान वेंकटेश्वर की विशेष दिव्य हस्त मुद्रा को दर्शाने वाला सुंदर स्वर्ण आभूषण 'वैकुंठ हस्तम (ETV Bharat) आस्था से ही मिलती है ईश्वरीय कृपा

जब एक पत्रकार ने 2024 से राज्य में आ रहे भारी निवेश और TTD को मिल रहे रिकॉर्ड तोड़ दान के पीछे का कारण पूछा, तो मुख्यमंत्री ने जवाब दिया, "यह श्रीवारु (भगवान वेंकटेश्वर) की महिमा है. ईश्वरीय कृपा तभी बरसती है जब मन में सच्ची आस्था और विश्वास हो. यहां का प्रशासन पूरी तरह पारदर्शी है. बेहतरीन साफ-सफाई और सुविधाओं के कारण भक्त यहां से संतुष्ट होकर लौटते हैं." मुख्यमंत्री ने आगे खुलासा किया, "जब अतिरिक्त EO वेंकैया चौधरी और वर्धमान जैन मुझसे मिले थे, तो मैंने पूछा था कि क्या मैं इस दान की घोषणा कर सकता हूं. श्री जैन ने मुझसे अनुरोध किया कि मैं अभी घोषणा न करूं, क्योंकि इससे काम में अड़चन आ सकती है, और कहा कि सही समय आने पर वे खुद बताएंगे." इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने TTD को कई सुझाव भी दिए. बेशकीमती हीरों से जड़ा भव्य स्वर्ण मुकुट और दुर्लभ रत्नों से सजा पवित्र 'श्रीवत्सम' आभूषण (ETV Bharat)