238 कैरेट हीरे जड़ित 12 किलो का मुकुट और 2,247 कैरेट नीलम... कुछ ऐसी है श्रीवारु की 206 करोड़ की स्वर्ण भेंट
सिर पर आभूषणों की थालियां रखकर परिवार ने की मंदिर की परिक्रमा; आज विशेष पूजा में नए आभूषणों से अलंकृत होंगे भगवान वेंकटेश्वर
Published : November 27, 2026 at 11:42 AM IST
तिरुपति: आंध्र प्रदेश के तिरुमाला में भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के चरणों में एक ऐतिहासिक भेंट अर्पित की गई है. चेन्नई के रहने वाले दंपति वर्धमान जैन और राधिका जैन ने भगवान को 121 किलोग्राम वजन के सोने के आभूषण दान किए हैं, जिनकी कुल कीमत 206 करोड़ रुपये आंकी गई है. गुरुवार को मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की मौजूदगी में 106 किलोग्राम वजन के 46 आभूषण TTD अधिकारियों और पुजारियों को सौंपे गए. बाकी बचे 15 किलोग्राम सोने से तिरुचनूर में स्थित देवी पद्मावती के लिए सोने की साड़ी तैयार की जाएगी, जिसे जल्द ही मंदिर में भेंट किया जाएगा. TTD ट्रस्ट बोर्ड के गठन के बाद से यह पहला मौका है जब किसी एक भक्त ने इतनी बड़ी मात्रा में सोने का दान दिया है.
मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अपनी पत्नी भुवनेश्वरी के साथ भगवान वेंकटेश्वर (श्रीवारु) के दर्शन और पूजा करने के बाद, दानदाता दंपति वर्धमान जैन और उनके परिवार के सदस्यों के साथ रंगनायकुला मंडपम में रखे गए 33 प्रकार के 46 स्वर्ण आभूषणों को देखा. इस अवसर पर चंद्रबाबू नायडू ने दानदाताओं की इस उदारता की जमकर तारीफ की. इसके बाद, दानदाता परिवार के सदस्यों ने आभूषणों से भरी थालियों को अपने सिर पर रखकर मंदिर की प्रदक्षिणा की. वे गर्भगृह तक पहुंचे, भगवान को आभूषण अर्पित किए और पूजा-अर्चना की.
इस कार्यक्रम में TTD बोर्ड के चेयरमैन, कार्यकारी अधिकारी (EO) मुद्ददा रविचंद्र, अतिरिक्त EO सीएच. वेंकैया चौधरी, संयुक्त कार्यकारी अधिकारी (JEO) शरत और गोपीनाथ, मुख्य सतर्कता और सुरक्षा अधिकारी (CVSO) मुरली कृष्णा, जिला कलेक्टर वेंकटेश्वर और पुलिस अधीक्षक (SP) सुब्बारायुडु सहित कई अधिकारी शामिल हुए. आभूषण भेंट करने के बाद मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, वर्धमान जैन दंपति और TTD अधिकारियों ने सुधर्मा सभागार में मीडिया को संबोधित किया.
अद्भुत कारीगरी से तैयार आभूषण...
मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अपने भाषण की शुरुआत "ओम नमो वेंकटेशाय" के उद्घोष के साथ की. उन्होंने इस दिन को बेहद पवित्र बताते हुए इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने पर अपार खुशी जताई. उन्होंने बताया कि दानदाता ने 106 किलोग्राम सोने से भगवान वेंकटेश्वर (श्रीवारु) के लिए 46 आभूषण बनवाए हैं, जबकि शेष 15 किलोग्राम सोने से देवी पद्मावती के लिए सोने की साड़ी ('स्वर्ण वस्त्रम') तैयार की जाएगी. उन्होंने कहा कि ये आभूषण अत्यंत श्रद्धा और समर्पण के साथ बेहद खूबसूरत बनाए गए हैं. उन्होंने जानकारी दी कि इस शुक्रवार को भगवान को ये आभूषण पहनाए जाएंगे और विशेष पूजा की जाएगी, जिसमें दानदाता परिवार भी मौजूद रहेगा. उन्होंने बताया कि सोने की कीमत और बनवाई मिलाकर इस भेंट का कुल मूल्य 206 करोड़ रुपये है. मुख्यमंत्री ने 121 किलोग्राम सोना दान कर इतिहास रचने के लिए जैन दंपति की सराहना की, जिसने 2024 की शुरुआत में अयोध्या के राम मंदिर को दिए गए 101 किलोग्राम सोने (कीमत 65 करोड़ रुपये) के दान का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.
पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती भक्ति...
मुख्यमंत्री ने कहा, "मैंने तिरुमाला के भगवान श्री वेंकटेश्वर को इतना बड़ा दान दिए जाते पहले कभी नहीं देखा. श्रीकृष्णदेवराय के समय से लेकर आज के जैन दंपति तक, भगवान के प्रति दानदाताओं की भक्ति पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार बढ़ती ही जा रही है." उन्होंने देश में दान का सबसे पारदर्शी हिसाब-किताब रखने और इस आय का उपयोग केवल भक्तों की सुविधाओं और सेवाओं के लिए करने पर तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (TTD) की प्रशंसा की. उन्होंने इस बात की भी सराहना की कि इस वर्ष कम बारिश होने के बावजूद, तिरुमाला की पहाड़ियों का 89.5 प्रतिशत हिस्सा हरियाली से ढका हुआ है—इतनी घनी हरियाली देश में कहीं और नहीं पाई जाती.
जल संकट का स्थायी समाधान
चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि पर्यावरण में हो रहे बदलावों और अल-नीनो के असर के कारण भविष्य में तिरुमाला में पानी की कमी हो सकती है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि किसी भी तरह के जल संकट को रोकने के लिए हंड्री-नीवा परियोजना का पानी कल्याणी बांध में मोड़ा जाएगा, और सोमासिला परियोजना का पानी जल्द ही बनने वाले बालाजी जलाशय में पहुंचाया जाएगा.
उन्होंने आगे बताया कि यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं कि भविष्य में तिरुमाला में केवल इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) का ही इस्तेमाल हो और पूरा क्षेत्र हरित ऊर्जा (ग्रीन एनर्जी) की ओर बढ़े. तिरुमाला पर भीड़ का दबाव कम करने के लिए उन्होंने बताया कि तिरुपति में 50 एकड़ जमीन पर एक विशेष आवासीय परिसर बनाया जा रहा है, जिसमें 32,000 तीर्थयात्रियों के ठहरने की क्षमता होगी.
मुख्यमंत्री ने कहा कि सच्ची खुशी और संतुष्टि तभी मिलती है जब व्यक्ति अपनी संपत्ति का एक हिस्सा केवल व्यापार या अपने बच्चों पर खर्च करने के बजाय आध्यात्मिक और सामाजिक कार्यों में लगाता है. उन्होंने वर्धमान जैन और उनके भाई के योगदान की सराहना की.
आस्था से ही मिलती है ईश्वरीय कृपा
जब एक पत्रकार ने 2024 से राज्य में आ रहे भारी निवेश और TTD को मिल रहे रिकॉर्ड तोड़ दान के पीछे का कारण पूछा, तो मुख्यमंत्री ने जवाब दिया, "यह श्रीवारु (भगवान वेंकटेश्वर) की महिमा है. ईश्वरीय कृपा तभी बरसती है जब मन में सच्ची आस्था और विश्वास हो. यहां का प्रशासन पूरी तरह पारदर्शी है. बेहतरीन साफ-सफाई और सुविधाओं के कारण भक्त यहां से संतुष्ट होकर लौटते हैं." मुख्यमंत्री ने आगे खुलासा किया, "जब अतिरिक्त EO वेंकैया चौधरी और वर्धमान जैन मुझसे मिले थे, तो मैंने पूछा था कि क्या मैं इस दान की घोषणा कर सकता हूं. श्री जैन ने मुझसे अनुरोध किया कि मैं अभी घोषणा न करूं, क्योंकि इससे काम में अड़चन आ सकती है, और कहा कि सही समय आने पर वे खुद बताएंगे." इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने TTD को कई सुझाव भी दिए.
देवाधिदेव के आदेश से पूरा हुआ संकल्प – वर्धमान जैन
दानदाता वर्धमान जैन ने अपनी कहानी साझा करते हुए अपने परिवार—अपनी पत्नी राधिका जैन, बच्चों कबीर जैन व अर्जुन जैन और अपने भाई अनुराग जैन—का परिचय कराया. उन्होंने कहा, "मेरे भाई अनुराग और मैंने मिलकर एक हेल्थकेयर बीपीओ कंपनी शुरू की थी और उसे सफलतापूर्वक चलाया. दस साल पहले, मैंने मन ही मन भगवान को 121 किलोग्राम सोना अर्पित करने का संकल्प लिया था. जब अतिरिक्त EO वेंकैया चौधरी ने बताया कि भगवान प्रतिदिन 120 किलोग्राम सोने के आभूषण पहनते हैं, तो मुझे एहसास हुआ कि 121 किलोग्राम वास्तव में एक दैवीय अंक है. पिछले साल, हमने अपनी कंपनी न्यूयॉर्क की एक प्राइवेट इक्विटी फर्म को बेच दी. उससे मिले पैसों से मैं 121 किलोग्राम सोना अर्पित करने के लिए वेंकैया चौधरी के पास गया. वे मुझे मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से मिलवाने ले गए. जो मुलाकात पांच मिनट के लिए तय थी, वह एक घंटे तक चली. मुख्यमंत्री ने बड़ी दिलचस्पी से पूछा कि मैं 121 किलोग्राम के आंकड़े पर कैसे पहुंचा. उन्होंने ही सुझाव दिया कि इस सोने से भगवान के लिए आभूषण बनवाए जाएं. आज हमने 106 किलोग्राम के आभूषण भेंट कर दिए हैं. चूंकि तिरुचनूर मंदिर में देवी पद्मावती द्वारा पहनी जाने वाली सोने की साड़ी 30 साल पुरानी है, इसलिए EO रविचंद्र के सुझाव पर हम शेष 15 किलोग्राम सोने से एक नई सोने की साड़ी बनवाएंगे, जिसे हम तीन महीने के भीतर भेंट करेंगे." इस साल अगस्त में मुख्यमंत्री चंद्रबाबू की वेंकैया चौधरी से मुलाकात के बाद से, मुख्यमंत्री कार्यालय हर हफ्ते आभूषण बनने के काम की प्रगति की जानकारी लेता रहा. उन्होंने कहा, "मैं इस काम में जुड़ी पूरी टीम का आभारी हूं."
वर्धमान जैन ने कहा, "मैंने तो केवल भगवान को दान देने का निश्चय किया था. स्वयं प्रभु ने अपने चुने हुए माध्यमों से इस संकल्प को पूरा करवाया है."
आध्यात्मिकता में ही छिपी है सच्ची खुशी
वर्धमान जैन ने कहा, पैसा, दौलत और रुतबा स्थायी नहीं हैं. आध्यात्मिकता और 'धर्म' ही इंसान को सच्ची खुशी देते हैं. भले ही भेंट की आर्थिक कीमत करोड़ों रुपये में हो, लेकिन इसके पीछे छिपी भक्ति और आस्था अनमोल है.
ईश्वर के करीब जाने के लिए व्यक्ति को पहले मानवता की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि मानव सेवा ही माधव सेवा है. जो लोग अन्नदान, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पर्यावरण संरक्षण और गो-संरक्षण जैसी पहलों के माध्यम से समाज के कल्याण में योगदान देते हैं, उन्हें भगवान के विशेष 'श्रीवारी दर्शन' कराने की जिम्मेदारी हम लेंगे.
TTD में कोई गलत काम बर्दाश्त नहीं: मुख्यमंत्री
मैंने TTD (तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम) के मामले में कभी कोई गलत काम नहीं किया है, और न ही भविष्य में कभी करूंगा. मैं किसी और के द्वारा किया जाने वाला कोई भी गलत काम भी बर्दाश्त नहीं करूंगा. यदि तकनीक, ज्ञान और आध्यात्मिकता को ईश्वरीय कृपा के साथ मिला दिया जाए, तो 2047 तक भारत दुनिया का नंबर एक देश बन जाएगा.
हीरे जड़ित मुकुट और रत्नों से सजा ‘श्रीवत्सम’
सभी आभूषणों में लगभग 12 किलोग्राम वजन का स्वर्ण मुकुट सबसे बड़ा आकर्षण है. बेहद बारीकी से तैयार किए गए और 238.2 कैरेट हीरों से जड़े इस मुकुट की शोभा देखते ही बनती है. वहीं, आदिशक्ति (देवी लक्ष्मी) के प्रतीक माने जाने वाले ‘श्रीवत्सम’ आभूषण को 84.2 कैरेट माणिक्य (रूबी), 2,247.7 कैरेट नीलम (ब्लू सैफायर) और 91.6 कैरेट पुखराज (येलो सैफायर) का उपयोग करके बड़ी कुशलता से बनाया गया है. अधिकारियों ने बताया कि इस भेंट में उपयोग किए गए नीलम असाधारण मूल्य के हैं.
भेंट का पूरा विवरण
- कुल सोना: 121 किलोग्राम (24-कैरेट)
- कुल मूल्य (निर्माण लागत सहित): 206 करोड़ रुपये
- भगवान वेंकटेश्वर (श्रीवारु) के लिए: 106 किलोग्राम सोने से बने 46 आभूषण (33 प्रकार के)
- देवी (अम्मावारु) के लिए: तिरुचनूर में श्री पद्मावती अम्मावारु के लिए 15 किलोग्राम सोने से सोने की साड़ी बनाई जाएगी.
बेशकीमती रत्नों और पत्थरों का विवरण
- हीरे: 238.2 कैरेट
- नीलम (ब्लू सैफायर): 2,247.7 कैरेट
- पुखराज (येलो सैफायर): 91.6 कैरेट
- माणिक्य (रूबी) और पन्ना: 84.2 कैरेट
- शालिग्राम शिलाएं: 2,916.5 ग्राम
भेंट किए गए 46 आभूषण (33 प्रकार के)
- चरण पादुकाएं / पांव के आवरण (2)
- पायल (2)
- सिर का आभूषण / पगड़ा (1)
- तुलसी के पत्तों की माला (1)
- 'अष्टोत्तर' (108 सिक्कों वाली) माला (1)
- चतुर्भुज लक्ष्मी हार (1)
- बाघ के नाखून का लॉकेट (1)
- अश्वत्थ (पीपल के पत्तों) की माला (1)
- सादा कमरबंद / वड्डानम (1)
- घुंघरू वाला कमरबंद (1)
- 'सूर्य' आकृति वाली कटार (1)
- कौस्तुभम (1)
- श्रीवत्सम (1)
- कोहनी का आभूषण (1)
- 'कटि हस्त' (कमर पर रखे हाथ) के लिए सजावटी प्लेट (1)
- सर्प आकृति वाला कमरबंद (1)
- सोने की चेन (1)
- 'अभय हस्त' (रक्षा मुद्रा वाले हाथ) के कंगन (5)
- 'चंद्रकांति' (अर्धचंद्र शैली का) हार (1)
- 'वैकुंठ हस्त' (हाथ का आभूषण) (1)
- 'कटि हस्त' (कमर पर रखे हाथ का आभूषण) (1)
- सर्प आकृति वाले कंगन (2)
- सर्प आकृति के आभूषण (2)
- बाजूबंद / भुजकीर्ति (2)
- कान के आभूषण / कर्णपत्र (2)
- भुजाओं के आभूषण / बाहुवलय (2)
- शालिग्राम माला (2)
- कमल के आकार के शालिग्राम (2)
- सोने की कारीगरी वाला यज्ञोपवीत / जनेऊ (1)
- शंख का आवरण / खोल (1)
- चक्र का आवरण / खोल (1)
- स्वर्ण मुकुट की आगे की पट्टी (1)
- स्वर्ण मुकुट (1)