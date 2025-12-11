ETV Bharat / bharat

तिरुपति मंदिर में फिर बड़ा घोटाला, सिल्क शॉल खरीद में सामने आई गड़बड़ी, ACB जांच के आदेश

तिरुपति (आंध्र प्रदेश): तिरुमला स्थित भगवान वेंकटेश्वर मंदिर की सेवा में इस्तेमाल होने वाले सिल्क शॉल की खरीद में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है. आरोप लगा है कि सिल्क फैब्रिक की जगह पॉलिएस्टर शॉल सप्लाई की गई थी, जिससे न सिर्फ तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (TTD) के खजाने को चूना लगा, बल्कि भक्तों की भावनाओं को भी ठेस पहुंची. रिपोर्ट के मुताबिक, विजिलेंस जांच में इस गड़बड़ी का खुलासा हुआ है. इसके बाद TTD बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने घटिया फैब्रिक सप्लाई करने वाली कंपनी के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई और एसीबी जांच के आदेश दिए हैं.

दरअसल, टीटीडी ने भगवान वेंकटेश्वर मंदिर की जरूरतों के लिए 'सिल्क शॉल' खरीदने के लिए टेंडर मंगाए थे. इनका इस्तेमाल भगवान की सेवाओं में, अत्यंत विशिष्ट व्यक्तियों को आशीर्वाद देने और दानदाताओं को सम्मानित करने के लिए किया जाता है. इसके तहत, शहर की M/s वीआरएस एक्सपोर्ट नाम की कंपनी को 15,000 शॉल सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया. कीमत 1,389.15 रुपये प्रति शॉल तय की गई थी. क्वालिटी पर शक होने की वजह से, पिछली बोर्ड मीटिंग में तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के मुख्य सतर्कता और सुरक्षा अधिकारी (CVSO) को मामले की पूरी जांच करने का आदेश दिया गया था.

तिरुपति मंदिर की शॉल (ETV Bharat)

100% पॉलिएस्टर शॉल सप्लाई की गई

विजिलेंस अधिकारियों ने तिरुपति के वेयरहाउस और तिरुमला के वैभवोत्सव मंडपम से ताजा स्टॉक के सैंपल इकट्ठा किए. जब ​​इन्हें टेस्टिंग के लिए बेंगलुरु और धर्मावरम के सेंट्रल सिल्क बोर्ड्स में भेजा गया, तो हैरान करने वाली बातें सामने आईं. टेंडर की शर्तों के मुताबिक, सामग्री शुद्ध सिल्क होनी चाहिए थी. लेकिन, परीक्षण में पता चला कि यह 100% पॉलिएस्टर था. अधिकारियों ने यह भी पाया कि शॉल पर 'सिल्क होलोग्राम' नहीं था.

अधिकारियों की भूमिका पर संदेह

विजिलेंस रिपोर्ट में इस मामले में TTD के कुछ अधिकारियों के बर्ताव पर गंभीर आपत्ति जताई गई है. पहले, डिप्टी EO (वेयरहाउस) द्वारा भेजे गए सैंपल कांचीपुरम लैब में टेस्ट किए गए थे, और रिपोर्ट में कहा गया था कि वे अच्छी क्वालिटी के थे. लेकिन, विजिलेंस टीम द्वारा उसी स्टॉक से इकट्ठा किए गए और भेजे गए सैंपल पॉलिएस्टर निकले. इसके आधार पर, विजिलेंस टीम ने साफ किया कि या तो लैब में भेजने से पहले सैंपल बदल दिए गए थे, या रिपोर्ट में हेरफेर किया गया था.