तिरुपति मंदिर आने वाले भक्तों को 13 भाषाओं में मिलेगी जानकारी, जल्द लॉन्च होगा AI चैटबॉट

तिरुमला तिरुपति देवस्थानम भक्तों के सवालों का तुरंत जवाब देने और डिजिटल सेवाओं को ज्यादा आसान बनाने के लिए AI चैटबॉट लॉन्च करेगा.

Tirupati temple devotees will get information in 13 languages on AI chatbot
तिरुपति मंदिर (IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 14, 2025 at 2:01 PM IST

2 Min Read
तिरुपति: आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में तिरुमला की पहाड़ियों पर स्थित भगवान वेंकटेश्वर मंदिर आने वाले कई भक्तों के लिए अब 13 भाषाओं में जानकारी उपलब्ध होगी. मंदिर का प्रबंधन करने वाले तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (TTD) बोर्ड ने भगवान वेंकटेश्वर के लाखों भक्तों को बेहतर सेवाएं देने की दिशा में एक और कदम बढ़ाया है. अगले 15 दिनों में भक्तों के सवालों का तुरंत जवाब देने और डिजिटल सेवाओं को ज्यादा आसान बनाने के लिए एक AI-आधारित 'चैटबॉट' लॉन्च किया जाएगा. यह प्रोजेक्ट टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) के सहयोग से और अमेजन वेब सर्विसेज (AWS) क्लाउड प्लेटफॉर्म पर लागू किया जाएगा.

अभी, भक्त बड़ी संख्या में कॉल सेंटर, ईमेल और सोशल मीडिया के जरिये TTD से अनुरोध और सवालों के साथ संपर्क करते हैं. कर्मचारियों की कमी के कारण दर्शन टिकट, रहने की जगह, ट्रांसपोर्टेशन और रिफंड के बारे में भक्तों के सवालों का जवाब देने में देरी होती है. इस समस्या को दूर करने के लिए टीटीडी अब AI चैटबॉट शुरू करने जा रहा है, चौबीसों घंटे काम करेगा.

एआई चैटबॉट का सालाना खर्च 50 लाख रुपये
अनुमान है कि क्लाउड सेवाओं पर हर महीने लगभग 4 लाख रुपये का खर्च आएगा, जो टैक्स को छोड़कर सालाना लगभग 50 लाख रुपये होगा. टीटीडी बोर्ड ने तय किया है कि जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल के आधार पर पेमेंट ऑनलाइन किया जाएगा.

AI चैटबॉट पर मिलने वाली सेवाएं
AI चैटबॉट यह एक साथ हजारों भक्तों से बातचीत कर सकता है. देश भर के अलग-अलग राज्यों के भक्तों की सुविधा के लिए, यह 13 भारतीय भाषाओं में सेवाएं देगा. एआई चैटबॉट यूजर्स को दर्शन टिकट बुकिंग प्रोसेस में गाइड करेगा और रियल-टाइम जानकारी देगा. टाइपिंग के अलावा, इसमें 'स्पीच-टू-टेक्स्ट' और 'टेक्स्ट-टू-स्पीच' जैसे मॉडर्न फीचर्स भी शामिल होंगे.

