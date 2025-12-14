ETV Bharat / bharat

तिरुपति मंदिर आने वाले भक्तों को 13 भाषाओं में मिलेगी जानकारी, जल्द लॉन्च होगा AI चैटबॉट

तिरुपति: आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में तिरुमला की पहाड़ियों पर स्थित भगवान वेंकटेश्वर मंदिर आने वाले कई भक्तों के लिए अब 13 भाषाओं में जानकारी उपलब्ध होगी. मंदिर का प्रबंधन करने वाले तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (TTD) बोर्ड ने भगवान वेंकटेश्वर के लाखों भक्तों को बेहतर सेवाएं देने की दिशा में एक और कदम बढ़ाया है. अगले 15 दिनों में भक्तों के सवालों का तुरंत जवाब देने और डिजिटल सेवाओं को ज्यादा आसान बनाने के लिए एक AI-आधारित 'चैटबॉट' लॉन्च किया जाएगा. यह प्रोजेक्ट टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) के सहयोग से और अमेजन वेब सर्विसेज (AWS) क्लाउड प्लेटफॉर्म पर लागू किया जाएगा.

अभी, भक्त बड़ी संख्या में कॉल सेंटर, ईमेल और सोशल मीडिया के जरिये TTD से अनुरोध और सवालों के साथ संपर्क करते हैं. कर्मचारियों की कमी के कारण दर्शन टिकट, रहने की जगह, ट्रांसपोर्टेशन और रिफंड के बारे में भक्तों के सवालों का जवाब देने में देरी होती है. इस समस्या को दूर करने के लिए टीटीडी अब AI चैटबॉट शुरू करने जा रहा है, चौबीसों घंटे काम करेगा.

एआई चैटबॉट का सालाना खर्च 50 लाख रुपये

अनुमान है कि क्लाउड सेवाओं पर हर महीने लगभग 4 लाख रुपये का खर्च आएगा, जो टैक्स को छोड़कर सालाना लगभग 50 लाख रुपये होगा. टीटीडी बोर्ड ने तय किया है कि जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल के आधार पर पेमेंट ऑनलाइन किया जाएगा.