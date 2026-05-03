ETV Bharat / bharat

तिरुपति लड्डू विवाद: कमीशन ने YSRCP के दो नेताओं को मिलावटी घी की सप्लाई के लिए जिम्मेदार माना

चेविरेड्डी भास्कर रेड्डी और भुमना करुणाकर रेड्डी ( ETV Bharat )

अमरावती: रिटायर्ड IAS दिनेश कुमार कमीशन ने यह निष्कर्ष निकाला है कि YSRCP सरकार के दौरान तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (TTD) को मिलावटी घी की सप्लाई के लिए पार्टी के खास नेता चेविरेड्डी भास्कर रेड्डी और भुमना करुणाकर रेड्डी जिम्मेदार थे. दोनों नेता विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर टीटीडी की खरीद समिति में शामिल रहे. कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों नेताओं ने सबसे पहले घी आपूर्ति निविदा के नियमों में ढील देने की सिफारिश की थी, जो तब तक सख्त थे. टेंडर नियमों में बदलाव के लिए बनी समिति ने सुझाव दिया था कि TTD को घी सप्लाई करने की इच्छुक डेयरियों को दो साल के लिए सूचीबद्ध किया जाना चाहिए, लेकिन इसे नजरअंदाज कर दिया गया. बिना किसी सही कारण के सुझाव को खारिज कर दिया गया. रिपोर्ट के मुताबिक, हालांकि TTD खरीद विभाग के जनरल मैनेजर, टेंडर नियमों में बदलाव के लिए बनी समिति के संयोजक, और कोई भी सदस्य मौजूद नहीं था, फिर भी चेविरेड्डी भास्कर रेड्डी, भुमना करुणाकर रेड्डी, वित्तीय सलाहकार ओ. बालाजी, और एक और सदस्य एम. रामुलु ने मिलकर टेंडर नियमों में ढील देने की सिफारिशों को एकतरफा मंजूरी दे दी. एक सदस्यीय कमीशन की रिपोर्ट में दी गई जानकारियों से यह साफ है कि चेविरेड्डी भास्कर रेड्डी और भुमना करुणाकर रेड्डी के फैसले ने मिलावटी घी सप्लाई करने वाली कंपनियों को TTD में घुसपैठ करने और वर्षों तक मिलावटी घी सप्लाई करने का मौका दिया. कमीशन ने रिपोर्ट में बताया कि कैसे चेविरेड्डी और भुमना रेड्डी के फैसलों से मिलावटी घी की सप्लाई हुई.