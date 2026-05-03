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तिरुपति लड्डू विवाद: कमीशन ने YSRCP के दो नेताओं को मिलावटी घी की सप्लाई के लिए जिम्मेदार माना

तिरुपति लड्डू विवाद पर कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक, YSRCP के नेताओं ने सबसे पहले टेंडर नियमों में ढील देने की सिफारिश की थी.

Tirupati laddu Row Dinesh Kumar Commission Key Findings on Supply Of Adulterated Ghee to TTD
चेविरेड्डी भास्कर रेड्डी और भुमना करुणाकर रेड्डी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 3, 2026 at 2:29 PM IST

3 Min Read
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अमरावती: रिटायर्ड IAS दिनेश कुमार कमीशन ने यह निष्कर्ष निकाला है कि YSRCP सरकार के दौरान तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (TTD) को मिलावटी घी की सप्लाई के लिए पार्टी के खास नेता चेविरेड्डी भास्कर रेड्डी और भुमना करुणाकर रेड्डी जिम्मेदार थे. दोनों नेता विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर टीटीडी की खरीद समिति में शामिल रहे.

कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों नेताओं ने सबसे पहले घी आपूर्ति निविदा के नियमों में ढील देने की सिफारिश की थी, जो तब तक सख्त थे. टेंडर नियमों में बदलाव के लिए बनी समिति ने सुझाव दिया था कि TTD को घी सप्लाई करने की इच्छुक डेयरियों को दो साल के लिए सूचीबद्ध किया जाना चाहिए, लेकिन इसे नजरअंदाज कर दिया गया. बिना किसी सही कारण के सुझाव को खारिज कर दिया गया.

रिपोर्ट के मुताबिक, हालांकि TTD खरीद विभाग के जनरल मैनेजर, टेंडर नियमों में बदलाव के लिए बनी समिति के संयोजक, और कोई भी सदस्य मौजूद नहीं था, फिर भी चेविरेड्डी भास्कर रेड्डी, भुमना करुणाकर रेड्डी, वित्तीय सलाहकार ओ. बालाजी, और एक और सदस्य एम. रामुलु ने मिलकर टेंडर नियमों में ढील देने की सिफारिशों को एकतरफा मंजूरी दे दी.

एक सदस्यीय कमीशन की रिपोर्ट में दी गई जानकारियों से यह साफ है कि चेविरेड्डी भास्कर रेड्डी और भुमना करुणाकर रेड्डी के फैसले ने मिलावटी घी सप्लाई करने वाली कंपनियों को TTD में घुसपैठ करने और वर्षों तक मिलावटी घी सप्लाई करने का मौका दिया.

कमीशन ने रिपोर्ट में बताया कि कैसे चेविरेड्डी और भुमना रेड्डी के फैसलों से मिलावटी घी की सप्लाई हुई.

क्या इतनी कम कीमत पर घी सप्लाई करना संभव है?
आयोग के मुताबिक, कुछ डेयरी कंपनियों ने बहुत कम कीमत पर घी सप्लाई करने का दावा करते हुए बोलियां लगाईं, लेकिन खरीद समिति ने बिना जरा भी शक किए उन बोलियों को आंख बंद करके मान लिया कि क्या इतनी कम कीमत पर घी सप्लाई करना मुमकिन है. समिति क्वालिटी बनाए रखने में फेल रही. इसीलिए कंपनियां TTD को मिलावटी घी सप्लाई कर पाईं.

रिपोर्ट के मुताबिक, जब भी उस डेयरी कंपनी ने घी खरीदने के टेंडर में रिवर्स ऑक्शन (इस खरीद प्रक्रिया में विक्रेता, खरीदार को सबसे कम कीमत देने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं) में L1 के तौर पर तय कीमत को पत्र के जरिये कम किया, तो खरीद समिति कॉन्ट्रैक्ट को फाइनल करने की सिफारिश करती. सलाह-मशविरा करके ऐसा करना टेंडर नियमों के खिलाफ है. लेकिन, समिति ने इसे नजरअंदाज कर दिया. वह टेंडर नियमों को ठीक से लागू करने में भी फेल रही.

रिपोर्ट में कहा गया है कि असल में, खरीद समिति ने ही मिलावटी घी की सप्लाई के लिए सारे हालात बनाए. हालांकि, खरीद समिति को यह सुनिश्चित करना था कि TTD को अच्छी क्वालिटी का सामान सप्लाई हो, लेकिन उसने इसके उलट काम किया. कमीशन की रिपोर्ट में साफ किया गया कि मिलावटी घी की सप्लाई और खपत सिर्फ आपूर्तिकर्ता की गलती नहीं थी. यह खरीद की शर्तें बनाने और उनका मूल्यांकन करने के स्तर पर एक प्रशासनिक नाकामी थी.

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