'यह घी नहीं, केमिकल था', तिरुपति लड्डू विवाद में SIT का सबसे बड़ा खुलासा, YSRCP शासन में हुआ बड़ा घोटाला

अमरावती: तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (TTD) को मिलावटी घी सप्लाई करने के मामले की जांच कर रही स्पेशल जांच टीम (SIT) को चौंकाने वाली जानकारी मिली है. इससे पता चला है कि घी के नाम पर जो सप्लाई किया गया था, वह असल में पाम ऑयल, पाम कर्नेल ऑयल और कई इंडस्ट्रियल केमिकल्स (औद्योगिक रसायन) से बना एक केमिकल मिक्सचर (रासायनिक मिश्रण) था.

एसआईटी चार्जशीट के मुताबिक, भोलेबाबा डेयरी और उससे जुड़ी कंपनियों ने 57.56 लाख किलो पाम ऑयल और पाम कर्नेल ऑयल, 8.30 लाख किलो मोनोग्लिसराइड्स के साथ-साथ लैक्टिक एसिड, LABSA (लीनियर एल्काइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड), और एसिटिक एसिड एस्टर जैसे केमिकल खरीदे. इन चीजों का इस्तेमाल करके, आरोपियों ने लगभग 68.17 लाख किलो घी जैसा रासायनिक मिश्रण तैयार किया.

इसमें से करीब 59.71 लाख किलो शुद्ध घी के नाम पर भोलेबाबा डेयरी, वैष्णवी डेयरी, माल गंगा डेयरी और एआर डेयरी के जरिए तिरुमला तिरुपति देवस्थानम को सप्लाई किया गया. एसआईटी ने बताया कि इससे 234.51 करोड़ रुपये का वित्तीय फ्रॉड हुआ. हैरानी की बात यह है कि इस रासायनिक मिश्रण का इस्तेमाल पवित्र श्रीवारी लड्डू प्रसादम बनाने में किया गया था.

जांच में आगे पता चला कि टीटीडी को सप्लाई करने के अलावा, इस मिलावटी मिश्रण का एक हिस्सा तिरुपति में विनायक एजेंसी और सुमति ट्रेडर्स के जरिए भेजा जाता था. इन व्यापारियों ने कथित तौर पर राज्य भर के कई मंदिरों में नकली घी सप्लाई किया. एसआईटी ने बताया कि इस वजह से, वाईएसआरसीपी (जगन मोहन जिस समय मुख्यमंत्री थे) के राज में मिलावट न सिर्फ तिरुमला बल्कि कई बड़े मंदिरों में भी फैल गई.

खाने के तेल के नाम पर केमिकल खरीदे गए

चार्जशीट में बताया गया है कि भोलेबाबा डेयरी के डायरेक्टर पोमिल जैन और विपिन जैन ने खाने के तेल की आड़ में कैसे केमिकल खरीदे. सब्सिडियरी फर्म हर्ष ट्रेडिंग और हर्ष फ्रेश डेयरी फूड्स के जरिए, भोलेबाबा डेयरी ने मिलावटी घी बनाने के लिए जरूरी मोनोग्लिसराइड्स और एसिटिक एसिड एस्टर खरीदे.

दिल्ली में सुगंध ऑयल एंड केमिकल्स के मालिक अजय कुमार सुगंध पर आरोप है कि उन्होंने पाम ऑयल, पाम कर्नेल ऑयल और नारियल तेल की सप्लाई दिखाते हुए नकली इनवॉइस बनाए. असल में, इसके बजाय केमिकल सप्लाई किए गए थे. अकेले इस कंपनी ने 6.51 लाख किलो केमिकल सप्लाई किए. हालांकि भोलेबाबा डेयरी के रिकॉर्ड में खाने के तेल के लिए जीएसटी को छोड़कर 7.94 करोड़ रुपये का पेमेंट दिखाया गया था, लेकिन सुगंध ऑयल के गोदामों में एसआईटी की तलाशी में कोई पाम ऑयल या नारियल तेल का स्टॉक नहीं मिला. इसके बजाय, कोरिया से इंपोर्ट किए गए केमिकल वाले नीले लोहे के ड्रम जब्त किए गए.

झूठे इनवॉइस का इस्तेमाल करके सप्लाई

एसआईटी ने दिल्ली में शिवांश ट्रेडिंग कंपनी और नेशनल ऑयल्स एंड केमिकल्स के महेश कुमार रोहिरा का भी नाम लिया है. उसने पाम ऑयल सप्लाई का दावा करते हुए झूठे इनवॉइस के तहत AMG 90 और मायवासेट सॉफ्ट 400 जैसे 30 हजार किलो केमिकल सप्लाई किए. उसके कहने पर, उसके भाई अर्चित रोहिरा ने जीआर इम्पेक्स के जरिए नकली दस्तावेज का इस्तेमाल करके 70 हजार किलो ऐसे ही केमिकल सप्लाई किए.

जांच में आगे दिल्ली में एरिस्टो केमिकल्स से 8,900 किलो लीनियर एल्काइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड (LABSA) और लैक्टिक एसिड की खरीद का पता चला. एसआईटी ने मामले में शामिल सभी केमिकल सप्लायर्स की पहचान आरोपी के तौर पर की है.

खरीद और बिक्री में नकली रिकॉर्ड

चार्जशीट में कहा गया है कि भोलेबाबा डेयरी ने 57.56 लाख किलो पाम ऑयल और पाम कर्नेल ऑयल की खरीद और हर्ष ट्रेडिंग के जरिए उनकी बिक्री दिखाते हुए नकली रिकॉर्ड बनाए. असल में, इस मात्रा का इस्तेमाल मिलावटी घी बनाने के लिए किया गया था.