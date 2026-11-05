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तिरुपति लड्डू मिलावट केस: SC का आंध्र प्रदेश से बाहर ट्रायल ट्रांसफर करने से इनकार

तिरुपति लड्डू मिलावट केस आंध्र प्रदेश से बाहर ट्रांसफर करने से एससी ने इनकार किया. ( ETV Bharat )

By Sumit Saxena 2 Min Read

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को तिरुपति लड्डू मिलावट मामले में ट्रायल को आंध्र प्रदेश से बाहर ट्रांसफर करने की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया.

इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने की. वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने याचिकाकर्ता की तरफ से केस लड़ा.