तिरुपति लड्डू मिलावट केस: SC का आंध्र प्रदेश से बाहर ट्रायल ट्रांसफर करने से इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने तिरुपति लड्डू मिलावट मामले की जांच आंध्र प्रदेश से बाहर ट्रांसफर करने से मना कर दिया है.
By Sumit Saxena
Published : November 5, 2026 at 1:19 PM IST
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को तिरुपति लड्डू मिलावट मामले में ट्रायल को आंध्र प्रदेश से बाहर ट्रांसफर करने की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया.
इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने की. वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने याचिकाकर्ता की तरफ से केस लड़ा.
पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील को साफ कर दिया कि ट्रायल को पड़ोसी राज्य में ट्रांसफर करने का कोई मामला नहीं बनता. दवे ने जोर देकर कहा कि मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री इस मुद्दे पर लगातार राजनीतिक बयान दे रहे हैं.
दवे ने कहा, "मुकदमा निष्पक्ष होना चाहिए," और कहा कि यह एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है और राज्य में दुश्मनी भरा माहौल है. दवे ने कहा कि भले ही फोरेंसिक रिपोर्ट में घी में जानवरों की चर्बी होने से इनकार किया गया है, फिर भी नेता ऐसे बयान दे रहे हैं.
हालांकि, पीठ ने कहा कि उसने वकील द्वारा उठाए गए मुद्दे पर आदेश पारित कर दिए हैं. पीठ ने कहा, "हमने अपने आदेश से उन सबको चुप करा दिया है. अगर कुछ होता है, तो आप हमारे पास आ सकते हैं."
दवे ने पीठ से अपील की कि इस ट्रायल को किसी दूसरे पड़ोसी राज्य में शिफ्ट कर दिया जाए, जहां ऐसा कोई भावनात्मक मुद्दा न हो.
पीठ ने साफ कर दिया कि वह इस याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं है. पीठ ने कहा, "ट्रायल ट्रांसफर करने का कोई मामला नहीं बनता..." पीठ महाराष्ट्र के डेयरी इंडस्ट्री के बिजनेसमैन और मालगंगा मिल्क एंड एग्रो प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर मछिंद्र शांताराम लांके की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिनका नाम आरोपियों में से एक है.
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