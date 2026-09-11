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तिरुपति मंदिर में रिकॉर्ड 6.93 करोड़ का चढ़ावा, भक्तों की भीड़, VIP ब्रेक दर्शन कैंसिल

आंध्रप्रदेश के तिरुपति स्थित तिरुमाला मंदिर में चढ़ावा को लेकर एक बार फिर रिकॉर्ड बना है.

Tirumala Tirupati temple
आंध्रप्रदेश के तिरुपति स्थित तिरुमाला मंदिर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 11, 2026 at 2:39 PM IST

2 Min Read
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तिरुमाला: आंध्र प्रदेश के तिरुपति में स्थित विश्व प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर में चढ़ावा को लेकर नया रिकॉर्ड बना है. भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी को गुरुवार को रिकॉर्ड तोड़ 6.93 करोड़ रुपये का हुंडी चढ़ावा मिला. वहीं, इस बीच मंदिर में भक्तों की भीड़ के मद्देनजर कई कड़े कदम उठाए गए हैं.

भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी को गुरुवार को रिकॉर्ड तोड़ हुंडी चढ़ावा मिला, जिसकी रकम 6.93 करोड़ रुपये थी. यह आंकड़ा बुधवार सुबह से आधी रात के बीच हुंडी में जमा हुए चढ़ावे की गिनती के बाद आया. तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के इतिहास में इससे पहले सिर्फ तीन बार ही ऐसा हुआ है जब एक ही दिन में हुंडी चढ़ावा 6 करोड़ रुपये से ज़्यादा का चढ़ावा मिला. रिपोर्ट्स बताती है कि यह नया रिकॉर्ड कुछ अनजान भक्तों के दिए गए बड़े योगदान की वजह से बना है.

रविवार के लिए VIP ब्रेक दर्शन कैंसिल

इस बीच तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड ने गुरुवार को घोषणा की कि मंदिर में आने वाले भक्तों की संख्या में अचानक बढ़ोतरी के कारण रविवार के लिए वीआईपी ब्रेक दर्शन कैंसिल कर दिए गए हैं. अभी, 'सर्व दर्शन' के लिए भक्तों की भारी भीड़ है. 'सर्व दर्शन' में 24 घंटे लग रहे हैं.

इस महीने की 12 से 14 तारीख तक लगातार छुट्टियों के कारण भीड़ और बढ़ने की उम्मीद है. इसे देखते हुए, तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड ने 13 तारीख के लिए ब्रेक दर्शन कैंसिल करने की घोषणा की. वह टाइम स्लॉट आम भक्तों के लिए होगा. इसलिए शनिवार को भक्तों से कोई सिफारिशी पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा.

ये भी पढ़ें- तिरुपति में भक्तों की भीड़, 1.5 लाख श्रद्धालु पहुंचे, VIP ब्रेक दर्शन रद्द

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VIP BREAK DARSHAN CANCELLED
तिरुपति मंदिर में रिकॉर्ड
रिकॉर्ड 6 करोड़ का चढ़ावा
TIRUMALA TIRUPATI TEMPLE

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