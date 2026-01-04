ETV Bharat / bharat

तिरुमला मंदिर: 3 मार्च की तारीख नोट कर लें श्रद्धालु, इस बड़े कारण से बंद रहेंगे मंदिर के कपाट

यह खबर उन लाखों श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण है जो 3 मार्च को तिरुमला मंदिर में दर्शन की योजना बना रहे हैं.

Tirumala temple shut on March 3
तिरुमला मंदिर. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 4, 2026 at 4:08 PM IST

3 Min Read
तिरुपति (आंध्र प्रदेश): विश्व प्रसिद्ध भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के पावन धाम, तिरुमला मंदिर को लेकर प्रशासन ने एक बड़ा अपडेट जारी किया है. आगामी 3 मार्च को लगने वाले चंद्र ग्रहण के कारण भक्तों के लिए मंदिर के कपाट सुबह से शाम तक बंद रहेंगे. तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (TTD) ने रविवार को इसकी आधिकारिक घोषणा की.

कब तक बंद रहेगा गर्भगृह

तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (TTD) द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 3 मार्च को चंद्र ग्रहण के सूतक और ग्रहण काल के नियमों का पालन करते हुए मंदिर को सुबह 9:00 बजे से शाम 7:30 बजे तक भक्तों के लिए बंद रखा जाएगा. मंदिर प्रशासन ने स्पष्ट किया कि 10 घंटे से भी अधिक समय तक मंदिर का गर्भगृह बंद रहेगा और इस दौरान किसी भी प्रकार का दर्शन या पूजा-अनुष्ठान संभव नहीं होगा.

कब से शुरू होगा दर्शन

ग्रहण काल के दौरान मंदिर बंद रहने के बाद शाम 7:30 बजे इसे खोला जाएगा, लेकिन तुरंत दर्शन शुरू नहीं होंगे. इसके बाद मंदिर में 'शुद्धि' (purificatory rites) की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. 'शुद्धि' वह पवित्र अनुष्ठान है जिसमें ग्रहण के बाद मंदिर परिसर, गर्भगृह और मूर्तियों को पवित्र जल से शुद्ध किया जाता है. टीटीडी ने बताया कि इस प्रक्रिया के पूर्ण होने के बाद रात 8:30 बजे से 'ऑफलाइन दर्शन' पुनः शुरू किए जाएंगे.

ग्रहण के कारण रद्द की गई सेवाएं

3 मार्च को होने वाला यह चंद्र ग्रहण दोपहर 3:20 बजे शुरू होकर शाम 6:47 बजे तक चलेगा, जो लगभग साढ़े तीन घंटे की अवधि का होगा. ग्रहण के धार्मिक प्रभाव और मंदिर बंद रहने के कारण उस दिन भगवान की कई दिव्य सेवाएं रद्द कर दी गई हैं. इनमें शामिल हैं:

  • अष्टदल पाद पद्मारधन: आठ पंखुड़ियों वाले कमल के फूलों से प्रभु के चरणों की पूजा
  • कल्याणोत्सवम: भगवान का दिव्य विवाह समारोह
  • ऊनजल सेवा: प्रभु को पालने में झुलाने की रस्म
  • अर्जित ब्रह्मोत्सवम: औपचारिक जुलूस
  • सहस्र दीपलंकार: दीपक जलाने का समारोह

श्रद्धालुओं से सहयोग की अपील

टीटीडी ने देश-दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं से अनुरोध किया है कि वे चंद्र ग्रहण के मद्देनजर किए गए इन विशेष इंतजामों में सहयोग करें और अपनी यात्रा की योजना इसी समय सारिणी के अनुसार बनाएं. प्रशासन ने भक्तों से धैर्य बनाए रखने की अपील की है.

