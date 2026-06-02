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गर्मियों की छुट्टियों में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब: पिछले दो साल का रिकॉर्ड तोड़ तिरुमला पहुंचे 25 लाख श्रद्धालु

गर्मियों की छुट्टियों में आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध तिरुमला मंदिर में श्रद्धालुओं का नया रिकॉर्ड बना है.

Tirupati Darshan Record
भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर. (File) (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 2, 2026 at 7:44 PM IST

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तिरुपति (तिरुमला): गर्मियों की छुट्टियों के सीजन में आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध तिरुमला मंदिर में इस बार श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड तोड़ भीड़ देखने को मिली है. मई के महीने में भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी (बालाजी) के दर्शन के लिए देश-विदेश से रिकॉर्ड संख्या में भक्त तिरुमला पहुंचे. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इस साल अकेले मई के महीने में ही रिकॉर्ड 25,46,168 श्रद्धालुओं ने भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन किये.

तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (TTD) के पिछले रिकॉर्ड्स को देखा जाए, तो मई 2024 में 23,23,493 और मई 2025 में 23,79,252 भक्तों ने दर्शन किए थे. इस लिहाज से पिछले दो वर्षों की तुलना में इस साल मई महीने में करीब 2 लाख अतिरिक्त श्रद्धालु भगवान के दरबार में पहुंचे. इस पूरे महीने में श्रद्धालुओं की सबसे बड़ी दैनिक संख्या 24 मई को दर्ज की गई, जब अकेले एक ही दिन में रिकॉर्ड 98,058 भक्तों ने भगवान बालाजी के दर्शन किए.

हुंडी में आया 120.28 करोड़ का चढ़ावा

तिरुपति मंदिर में दर्शन के साथ-साथ भक्तों ने दिल खोलकर दान भी किया. मई के पूरे महीने के दौरान मंदिर की हुंडी (दान-पात्र) में भक्तों द्वारा कुल 120.28 करोड़ रुपये का चढ़ावा अर्पित किया गया. पूरे महीने में सबसे अधिक एक दिन का दान 3 मई को दर्ज किया गया, जब 5.06 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड धनराशि हुंडी में समर्पित की गयी.

हिंदू धर्म में तिरुमला मंदिर का विशेष महत्व

हिंदू धर्म और संस्कृति में तिरुमला स्थित भगवान वेंकटेश्वर मंदिर का स्थान बेहद सर्वोच्च और अद्वितीय माना जाता है. भगवान विष्णु के अवतार माने जाने वाले श्री वेंकटेश्वर स्वामी को 'कलयुग के प्रत्यक्ष देव' के रूप में पूजा जाता है. ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु ने कलयुग में मानव जाति के कष्टों को दूर करने और उनका उद्धार करने के लिए इस पावन तिरुमला पहाड़ी पर निवास किया था. इसे धरती का वैकुंठ धाम भी कहा जाता है.

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