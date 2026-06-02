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गर्मियों की छुट्टियों में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब: पिछले दो साल का रिकॉर्ड तोड़ तिरुमला पहुंचे 25 लाख श्रद्धालु

तिरुपति (तिरुमला): गर्मियों की छुट्टियों के सीजन में आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध तिरुमला मंदिर में इस बार श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड तोड़ भीड़ देखने को मिली है. मई के महीने में भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी (बालाजी) के दर्शन के लिए देश-विदेश से रिकॉर्ड संख्या में भक्त तिरुमला पहुंचे. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इस साल अकेले मई के महीने में ही रिकॉर्ड 25,46,168 श्रद्धालुओं ने भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन किये.

तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (TTD) के पिछले रिकॉर्ड्स को देखा जाए, तो मई 2024 में 23,23,493 और मई 2025 में 23,79,252 भक्तों ने दर्शन किए थे. इस लिहाज से पिछले दो वर्षों की तुलना में इस साल मई महीने में करीब 2 लाख अतिरिक्त श्रद्धालु भगवान के दरबार में पहुंचे. इस पूरे महीने में श्रद्धालुओं की सबसे बड़ी दैनिक संख्या 24 मई को दर्ज की गई, जब अकेले एक ही दिन में रिकॉर्ड 98,058 भक्तों ने भगवान बालाजी के दर्शन किए.

हुंडी में आया 120.28 करोड़ का चढ़ावा

तिरुपति मंदिर में दर्शन के साथ-साथ भक्तों ने दिल खोलकर दान भी किया. मई के पूरे महीने के दौरान मंदिर की हुंडी (दान-पात्र) में भक्तों द्वारा कुल 120.28 करोड़ रुपये का चढ़ावा अर्पित किया गया. पूरे महीने में सबसे अधिक एक दिन का दान 3 मई को दर्ज किया गया, जब 5.06 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड धनराशि हुंडी में समर्पित की गयी.