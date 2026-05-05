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तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर, गर्मियों में भीड़ को देखते हुए दर्शन के लिए वेटिंग टाइम किया गया कम

तिरुपति: गर्मियों की भीड़ के दौरान तिरुमाला मंदिर आने वाले तीर्थयात्रियों को बड़ी राहत देते हुए तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (TTD) बोर्ड ने दर्शन को काफी आसान बना दिया है. इससे भक्त सर्व दर्शन कैटेगरी के तहत 7 से 8 घंटे के अंदर भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन कर सकेंगे.

अधिकारी इस सुधार का श्रेय खास प्रशासनिक फैसलों को देते हैं, खासकर वीआईपी ब्रेक दर्शन सिफारिशी पत्र को खत्म करना और एडवांस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम लगाना शामिल है. सीसीटीवी सर्विलांस से सपोर्टेड एक एआई-आधारित एकीकृत कमांड नियंत्रण केंद्र (ICCC) जैसे कई कदम उठाए हैं.

तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (TTD) बोर्ड ने जनरल दर्शन के लिए 8 घंटे का इंटरनल 'रेड मार्क' वेटिंग टाइम तय किया है और इस लिमिट में रहने के लिए लगातार कदम उठा रहा है. स्लॉटेड सर्व दर्शन अब 2 से 3 घंटे में पूरे हो रहे हैं, जबकि 300 रुपये वाले स्पेशल एंट्री दर्शन में लगभग 2.5 घंटे लग रहे हैं.

पीक दिनों में भी सिस्टम ठीक रहा है. हाल ही में एक शनिवार को एक लाख से ज़्यादा भक्तों के आने के बावजूद, इंतजार का समय कंट्रोल में रहा जो 13 घंटे से ज़्यादा नहीं हुआ. औसतन अब रोजाना 90,000 से 1 लाख भक्तों को जगह मिल रही है, जबकि पहले यह संख्या लगभग 70,000 थी. शुक्रवार को जब अभिषेक होता है तो भक्तों की संख्या लगभग 65,000 से बढ़कर 71,000 से ज़्यादा हो गई.

दो घंटे बचे, आवाजाही तेज हुई