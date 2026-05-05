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तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर, गर्मियों में भीड़ को देखते हुए दर्शन के लिए वेटिंग टाइम किया गया कम

तिरुमला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड ने गर्मियों में भक्तों की बढ़ी संख्या को देखते हुए दर्शन के समय में कमी करने की व्यवस्था की.

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तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 5, 2026 at 1:31 PM IST

3 Min Read
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तिरुपति: गर्मियों की भीड़ के दौरान तिरुमाला मंदिर आने वाले तीर्थयात्रियों को बड़ी राहत देते हुए तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (TTD) बोर्ड ने दर्शन को काफी आसान बना दिया है. इससे भक्त सर्व दर्शन कैटेगरी के तहत 7 से 8 घंटे के अंदर भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन कर सकेंगे.

अधिकारी इस सुधार का श्रेय खास प्रशासनिक फैसलों को देते हैं, खासकर वीआईपी ब्रेक दर्शन सिफारिशी पत्र को खत्म करना और एडवांस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम लगाना शामिल है. सीसीटीवी सर्विलांस से सपोर्टेड एक एआई-आधारित एकीकृत कमांड नियंत्रण केंद्र (ICCC) जैसे कई कदम उठाए हैं.

तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (TTD) बोर्ड ने जनरल दर्शन के लिए 8 घंटे का इंटरनल 'रेड मार्क' वेटिंग टाइम तय किया है और इस लिमिट में रहने के लिए लगातार कदम उठा रहा है. स्लॉटेड सर्व दर्शन अब 2 से 3 घंटे में पूरे हो रहे हैं, जबकि 300 रुपये वाले स्पेशल एंट्री दर्शन में लगभग 2.5 घंटे लग रहे हैं.

पीक दिनों में भी सिस्टम ठीक रहा है. हाल ही में एक शनिवार को एक लाख से ज़्यादा भक्तों के आने के बावजूद, इंतजार का समय कंट्रोल में रहा जो 13 घंटे से ज़्यादा नहीं हुआ. औसतन अब रोजाना 90,000 से 1 लाख भक्तों को जगह मिल रही है, जबकि पहले यह संख्या लगभग 70,000 थी. शुक्रवार को जब अभिषेक होता है तो भक्तों की संख्या लगभग 65,000 से बढ़कर 71,000 से ज़्यादा हो गई.

दो घंटे बचे, आवाजाही तेज हुई

सिफारिश पर आधारित वीआईपी ब्रेक दर्शन को खत्म करने के फैसले से जो अब सिर्फ प्रोटोकॉल में मौजूद खास लोगों तक ही सीमित है. रोजाना लगभग दो घंटे बच रहे हैं. इससे लाइन में लगने की रफ़्तार काफी तेज हो गई है और दर्शन की कुल क्षमता में सुधार हुआ है.

ज्यादा भक्त आए, अधिक एकत्र हुआ चंदा

पिछले तीन दिनों में कुल 2,45,686 भक्तों ने दर्शन किए. इससे हुंडी कलेक्शन में 11.95 करोड़ रुपये मिले. 2 मई को सबसे ज़्यादा 91,005 लोग आए, जबकि 3 मई को सबसे ज़्यादा 5.06 करोड़ रुपये चढ़ावा आया.

सभी सर्विस तय समय पर जारी रहेंगी

टीटीडी ने साफ किया कि जनरल दर्शन को आसान बना दिया गया है, लेकिन मौजूदा कोटा में कोई बदलाव नहीं किया गया है. 300 रुपये स्पेशल एंट्री दर्शन, श्री वाणी ट्रस्ट टिकट, एनआरआई कोटा और अर्जिता सेवा, साथ ही सीनियर सिटिजन्स और दिव्यांग भक्तों के लिए दर्शन का इंतजाम, तय समय के मुताबिक जारी है. इन उपायों के साफ नतीजे मिलने से भक्तों को गर्मियों में भारी भीड़ के बावजूद भी तेज और ज़्यादा व्यवस्थित दर्शन मिल रहे हैं.

ये भी पढ़ें- तिरुमाला मंदिर में 2025-26 में दर्शन के लिए रिकॉर्ड संख्या में भक्त आए, 12.68 फीसदी बढ़ी लड्डू प्रसाद की बिक्री

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