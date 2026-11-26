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तिरुपति बालाजी: चेन्नई के उद्योगपति ने भेंट किए 208 करोड़ के सोने और हीरे के आभूषण

चेन्नई के उद्योगपति वर्धमान जैन ने TTD के एडिशनल EO वेंकैया चौधरी को 121 kg सोने के गहने दान किए. ( ETV Bharat )

तिरुमला (तिरुपति): चेन्नई के उद्योगपति वर्धमान जैन ने गुरुवार को तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (TTD) के एडिशनल EO वेंकैया चौधरी को लगभग 208 करोड़ रुपये मूल्य के 121 किलोग्राम सोने के आभूषण और हीरे दान किए. उन्होंने तिरुमाला श्री वेंकटेश्वर स्वामी को 47 तरह के सोने के गहने भेंट किए. इनमें भगवान के पैरों से लेकर सिर तक सभी तरह के गहने हैं.

वर्धमान जैन ने 19 जनवरी, 2025 को TTD को 6 करोड़ रुपये दान किए थे. इस साल 16 मई को एक इलेक्ट्रिक बस भी दान की थी. TTD सूत्रों का कहना है कि यह TTD के इतिहास में भक्तों द्वारा भगवान वेंकटेश्वर को दिया गया सबसे बड़ा दान है. एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया, "चेन्नई के जैन दंपति ने मुख्यमंत्री चंद्रबाबू की उपस्थिति में श्रीवारु को 121 किलो सोने के आभूषण दान किए."