तिरुपति बालाजी: चेन्नई के उद्योगपति ने भेंट किए 208 करोड़ के सोने और हीरे के आभूषण
TTD सूत्रों का कहना है कि यह TTD के इतिहास में भक्तों द्वारा भगवान वेंकटेश्वर को दिया गया सबसे बड़ा दान है.
Published : November 26, 2026 at 6:56 PM IST
तिरुमला (तिरुपति): चेन्नई के उद्योगपति वर्धमान जैन ने गुरुवार को तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (TTD) के एडिशनल EO वेंकैया चौधरी को लगभग 208 करोड़ रुपये मूल्य के 121 किलोग्राम सोने के आभूषण और हीरे दान किए. उन्होंने तिरुमाला श्री वेंकटेश्वर स्वामी को 47 तरह के सोने के गहने भेंट किए. इनमें भगवान के पैरों से लेकर सिर तक सभी तरह के गहने हैं.
वर्धमान जैन ने 19 जनवरी, 2025 को TTD को 6 करोड़ रुपये दान किए थे. इस साल 16 मई को एक इलेक्ट्रिक बस भी दान की थी. TTD सूत्रों का कहना है कि यह TTD के इतिहास में भक्तों द्वारा भगवान वेंकटेश्वर को दिया गया सबसे बड़ा दान है. एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया, "चेन्नई के जैन दंपति ने मुख्यमंत्री चंद्रबाबू की उपस्थिति में श्रीवारु को 121 किलो सोने के आभूषण दान किए."
टीटीडी सूत्रों के अनुसार, दान किए गए रत्नों और आभूषणों में से भगवान श्रीवारु को अर्पित किए गए सोने के आभूषणों का वजन 106 किलोग्राम था, जबकि देवी श्री पद्मावती अम्मावारु को 15 किलोग्राम की स्वर्ण पोशाक भेंट की गई. इस भव्य दान में सोने का बाघ नाखून, विभिन्न प्रकार की चेन, मुकुट, रत्न और कई अन्य तरह के आभूषण शामिल थे. मुख्यमंत्री ने भगवान को किए गए इस विशाल दान के लिए जैन दंपति का आभार व्यक्त किया.
नायडू ने कहा कि आज तिरुमला में एक अभूतपूर्व घटनाक्रम देखने को मिला है. उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि भगवान को प्रतिदिन 120 किलोग्राम सोने के आभूषणों से सजाया जाता है. नायडू ने कहा कि वे इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनकर खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं, जहां सोने के आभूषणों के साथ-साथ बेशकीमती हीरे भी दान किए गए हैं.
मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यकालीन राजा श्री कृष्णदेवराय के समय से लेकर आज के जैन दंपति तक, भगवान के प्रति भक्ति की यह परंपरा निरंतर जारी है और लगातार बढ़ रही है. मुख्यमंत्री के अनुसार, पल्लव, चेर, चोल और पांड्य राजाओं ने तिरुपति मंदिर का विकास किया था, जबकि मैसूर और मराठा राजाओं ने कई उपहार और आभूषण दान किए थे. नायडू ने बताया कि विजयनगर के राजा श्री कृष्णदेवराय ने हिंदू धर्म को बढ़ावा दिया था और भगवान श्री वेंकटेश्वर को कई आभूषण भी भेंट किए थे.
टीटीडी (TTD) को सबसे पारदर्शी संस्था बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मंदिर बोर्ड अपने सभी संसाधनों का उपयोग श्रद्धालुओं के हित में कर रहा है. नायडू ने मंदिर बोर्ड से भगवान की पवित्रता बनाए रखने और गायों की रक्षा के लिए काम करने का आग्रह किया. उन्होंने यह भी जोड़ा कि तिरुपति मंदिर को पवित्रता का पर्याय बन जाना चाहिए.
नायडू ने इस बात पर प्रकाश डाला कि टीटीडी की मदद से 5,000 मंदिरों का निर्माण किया जाएगा और उन्होंने आह्वान किया कि जहां भी मंदिर हो, वहां 'अन्न प्रसादम' की व्यवस्था होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि विदेशों में भी उन जगहों पर मंदिर बनाए जाने चाहिए जहां हिंदुओं की संख्या अधिक है. इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं से टीटीडी को सहयोग करने और जिस भी रूप में वे योगदान दे सकें, उसके लिए आगे आने की अपील की.
(इनपुटसः PTI)
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