तिरुमाला परकामनी घोटाला: कौन-कौन से पुलिस अधिकारी शामिल थे? इस पर हो रही चर्चा
करोड़ों रुपये का तिरुमला पराकामनी घोटाला फिर से चर्चा में आ गया है. आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच के आदेश दिये हैं.
Published : January 7, 2026 at 2:17 PM IST
तिरुपति: वाईएसआरसीपी शासन के दौरान तिरुमाला श्रीवारी परकामनी में हुई चोरी के मामले में यह सवाल अब चर्चा का विषय बन गया है. किन पुलिस अधिकारियों ने आरोपी रविकुमार और अन्य लोगों के साथ मिलीभगत की और किन पुलिस अधिकारियों ने मामले को कमजोर करने की साजिश रची इसकी चर्चा हो रही है.
मंगलवार को हाईकोर्ट ने आदेश दिया, 'सीआईडी रिपोर्ट से पता चला है कि उस समय काम कर रहे कई पुलिस अधिकारियों ने आरोपी रविकुमार और दूसरों के साथ मिलीभगत की थी. इस केस को कमजोर करने की साजिश करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए.' इससे इन पुलिस अधिकारियों की पहचान को लेकर चर्चा शुरू हो गई है.
क्योंकि हाईकोर्ट ने सीआईडी और एसीबी अधिकारियों से कहा है कि वे लोक अदालत सेटलमेंट को छोड़कर केस के सभी पहलुओं में कानूनी तौर पर आगे बढ़ सकते हैं, इसलिए इस बात की संभावना है कि आने वाली जांच में इन पुलिस अधिकारियों के शामिल होने और उनकी भूमिका के बारे में और जानकारी सामने आएगी. परकामनी में चोरी और उसके बाद मामले के सेटलमेंट के समय अहम पदों पर रहे पुलिस अधिकारियों के शामिल होने के बारे में गंभीर आरोप हैं.
1. जगनमोहन रेड्डी (तब तिरुमाला वन टाउन CI)
परकामनी में चोरी के समय वह तिरुमाला वन टाउन सीआई (SHO) के तौर पर इंचार्ज थे. आरोप है कि उन्होंने यह पक्का किया कि धाराएं इस तरह से लगाई जाएं जिससे अपराध की गंभीरता कम हो, और एफआईआर बिना छोटी-छोटी डिटेल्स के भी दर्ज की गई. आरोप हैं कि उन्होंने जांच को आगे नहीं बढ़ने दिया. लोक अदालत में केस को निपटाने में अहम भूमिका निभाई और शिकायत करने वाले पर दबाव डाला. सीआईडी इन सभी आरोपों के बारे में जगमोहन रेड्डी से पहले ही पूछताछ कर चुके हैं, जो अभी वॉलंटरी रिटायरमेंट पर हैं.
2. चंद्रशेखर (तब तिरुपति 2 टाउन CI)
उन्होंने तिरुमाला वन टाउन सीआई जगमोहन रेड्डी के आदेश पर आरोपी रविकुमार से पूछताछ की. उन्होंने उसकी संपत्ति की डिटेल्स की जांच की. आरोप है कि चंद्रशेखर ने आरोपी से मिले कैश के बारे में ठीक वैसा ही किया जैसा जगमोहन रेड्डी ने कहा था. वह अभी वॉलंटरी रिटायरमेंट पर भी है.
3. रामलक्ष्मी रेड्डी (तब तिरुमाला वन टाउन SI)
उन्होंने परकामनी में चोरी के बारे में केस दर्ज किया. आरोपी रविकुमार को गिरफ्तार करने के बजाय उन्होंने सिर्फ सीआरपीसी 41ए नोटिस जारी किया. बाद में आरोप है कि उन्होंने कुछ लोगों के दबाव में आकर केस में समझौता करवा दिया. सीआईडी ने पहले ही पहचान कर ली है कि रामलक्ष्मी रेड्डी के मुख्य आरोपी और उसके परिवार वालों के साथ करीबी रिश्ते थे. वह अभी वॉलंटरी रिटायरमेंट पर भी है.
4. डी. नरसिम्हा किशोर (तब CVSO, अभी ईस्ट गोदावरी SP)
परकामनी में चोरी और उसके बाद केस का सेटलमेंट ये सब तब हुआ जब नरसिम्हा किशोर सीवीएसओ थे. सीआईडी ने हाल ही में उनसे इस केस के बारे में पूछताछ की. 'क्या एवीएसवीओ रैंक का कोई ऑफिसर आपकी जानकारी के बिना केस सेटल कर सकता है? क्या आपने उस समय के एवीएसवीओ सतीश कुमार पर लोक अदालत में केस सेटल करने के लिए प्रेशर डाला था?' किसके ऑर्डर पर प्रेशर डाला गया था? परकामनी में चोरी वाले दिन कौन-कौन ड्यूटी पर थे और उनमें से कितनों से पूछताछ हुई? विजिलेंस इंस्पेक्टर ने क्या नतीजा निकाला, आपकी इन्वेस्टिगेशन में क्या पता चला, आरोपी के पास कितनी प्रॉपर्टी है, और आप इतनी जल्दी केस कैसे बंद कर पाए?' कमेटी ने उनसे पूछा.
5. परमेश्वर रेड्डी (तब तिरुपति SP, अभी CID SP)
आरोप है कि चोरी के केस की जांच में रुकावट डालने और बाद में केस को निपटाने में उनका अहम रोल था. शिकायतें है कि कुछ खास नेताओं के कहने पर पर्दे के पीछे से वही सब कुछ कर रहे थे.