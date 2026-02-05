'तिरुपति लड्डू में मिलावट के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा': चंद्रबाबू नायडू
लड्डू विवाद के बीच, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और कई मंत्रियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की.
Published : February 5, 2026 at 10:51 PM IST
अमरावती: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने सवाल उठाया कि क्या तिरुमला लड्डू मिलावट मामले में जिम्मेदारी से भागने की कोशिश करने से सच्चाई बदल जाएगी? उन्होंने साफ कहा कि डराने-धमकाने और गुंडागर्दी को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और चेतावनी दी कि भगवान के साथ खिलवाड़ करने के गंभीर परिणाम होंगे. उन्होंने कहा कि तिरुमाला की पवित्रता की रक्षा करना हर किसी की जिम्मेदारी है.
लड्डू विवाद के बीच, मुख्यमंत्री ने उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और कई मंत्रियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसके बाद उन्होंने मीडिया को संबोधित किया.
मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा, "गलतियां करने के बाद, वाईएसआरसीपी (YSRCP) नेता जनता का ध्यान भटकाने के लिए हमारे खिलाफ झूठा प्रचार कर रहे हैं. क्या हमें उनकी गालियां चुपचाप सहनी चाहिए? हम दोषियों को हर संभव सजा देंगे. सीबीआई (CBI) ने हमें इस मामले में कार्रवाई की सिफारिश करते हुए एक रिपोर्ट भेजी है. हम एक सदस्यीय आयोग नियुक्त करेंगे और हर चीज की जांच करेंगे. जरूरत पड़ी तो हम अदालत में अतिरिक्त जानकारी भी पेश करेंगे."
मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने सवाल किया, "अगर घी में मिलावट की रिपोर्ट 2022 में ही आ गई थी, तो उस समय के शासकों ने इसे क्यों दबाया? गलत काम की जानकारी होने के बावजूद उन्होंने इसे जारी रहने दिया. रिपोर्ट में साफ कहा गया था कि मिलावट हो रही है, फिर भी इसे छिपाकर लापरवाही बरती गई."
उन्होंने कहा- "क्या वाईएसआरसीपी नेताओं को लगता है कि भगवान का कोई महत्व नहीं है? क्या आपका मकसद भक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है? भगवान की पवित्रता को भंग करना एक बड़ा पाप है. इतिहास में कभी किसी ने भगवान वेंकटेश्वर के साथ ऐसा हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं की. जब भगवान के साथ कुछ गलत हो, तो एकजुट होकर उसकी निंदा करना हमारा कर्तव्य है. जो आपने किया, वह एक जघन्य अपराध और पवित्रता का अपमान है."
उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण ने कहा, "सभी रिपोर्टों से साफ हो चुका है कि लड्डू बनाने में शुद्ध घी का इस्तेमाल नहीं किया गया था. किसी भी रिपोर्ट ने वाईएसआरसीपी नेताओं को क्लीन चिट नहीं दी है. रिपोर्ट में मछली के तेल और जानवरों की चर्बी होने की संभावना जताई गई है."
उन्होंने आगे कहा, "क्या सिर्फ गैर-जिम्मेदाराना बयान देना काफी है? क्या आप तथ्यों को नहीं देखेंगे? चंद्रबाबू नायडू और मैं बहुत सोच-समझकर बोल रहे हैं. मुख्यमंत्री ने हमें NDDB की रिपोर्ट पढ़कर सुनाई है. यह कहना कि इसमें जानवरों की चर्बी मिली थी, एक बेहद संवेदनशील मामला है. जनता ने हमें पांच साल का जनादेश दिया है, तो क्या हम सत्ता में आने के दो महीने के भीतर ही झूठ बोलेंगे? हम किसी भी कीमत पर दोषियों को नहीं छोड़ेंगे. यह मामला यहीं नहीं रुकेगा. हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक वे भगवान के सामने घुटने नहीं टेक देते."
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पी.वी.एन. माधव ने पिछली सरकार की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि उनके शासन में पूरी व्यवस्था खराब हो गई थी. उन्होंने कहा कि वाईएसआरसीपी नेता तिरुमाला लड्डू मिलावट मामले में खुद को क्लीन चिट दे रहे हैं. उन्होंने सवाल उठाया, "एक ऐसी डेयरी घी की सप्लाई कैसे कर सकती है जो दूध तक नहीं खरीदती? क्या दुनिया में कहीं भी 320 रुपये में घी मिल सकता है?"
इसे भी पढ़ेंः