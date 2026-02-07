ETV Bharat / bharat

तिरुमला लड्डू विवाद: 'चर्बी नहीं केमिकल मिलाया' वाली जगन रेड्डी की दलील पर भड़के पूर्व IAS

अमरावती(आंध्र प्रदेश): तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (TTD) के पूर्व कार्यकारी अधिकारी और सेवानिवृत्त IAS अधिकारी एल.वी. सुब्रमण्यम ने लड्डू प्रसादम में घी की मिलावट को लेकर तत्कालीन जगन सरकार और मंदिर प्रशासन पर तीखा हमला बोला है. ईनाडु-ईटीवी भारत को दिए इंटरव्यू में उन्होंने इस पूरे प्रकरण को 'मानवता पर अभिशाप' और एक 'सुनियोजित आपराधिक साजिश' करार दिया.

जगन और पूर्व TTD चेयरमैन को घेरा

पूर्व ईओ ने तत्कालीन मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी, पूर्व चेयरमैन सुब्बा रेड्डी और करुणाकर रेड्डी द्वारा दी जा रही दलीलों को सिरे से खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि 2022 में ही मिलावट की रिपोर्ट आने के बावजूद उसी घी का इस्तेमाल जारी रखना यह साबित करता है कि यह सब जानबूझकर किया गया था.

"तिरुमाला में मिलावटी घी सप्लाई करना एक गंभीर अपराध है. उसी घी का इस्तेमाल भगवान के दीपदान के लिए किया जा रहा है. वे इस गंभीर अपराध के लिए बिना पछतावे के अब भी झूठ कैसे बोल सकते हैं? यह जानबूझकर किया गया अपराध है, यह पता लगाने के बाद कि कौन से केमिकल इसे घी जैसा बना देंगे. उन्हें अपनी गलती माननी चाहिए और पश्चाताप करना चाहिए."- एलवी सुब्रमण्यम, पूर्व TTD एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और रिटायर्ड IAS

एलवी सुब्रमण्यम ने कहा-तिरुमाला के भगवान वेंकटेश्वर के मामले में, अगर हमसे अनजाने में भी कोई छोटी सी गलती हो जाए, तो हम अपने गाल थपथपाते हैं (कान पकड़ते हैं), माफी मांगते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, उपवास रखते हैं और पश्चाताप करते हैं. लेकिन यहां, उन्होंने जानबूझकर और आपराधिक इरादे से भगवान के लड्डू प्रसाद के घी में केमिकल मिलाए. टेस्ट में मिलावट साबित होने के बाद भी वे झूठ बोल रहे हैं.

हिंदू समाज को एकजुट होना होगा

एलवी सुब्रमण्यम ने कहा कि पूरे हिंदू समाज को एकजुट होकर सरकार से यह मांग करनी चाहिए कि इस साजिश और गंभीर अपराध के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी. अदालत से भी अपील करनी चाहिए कि दोषियों को कड़ी सजा मिले. जब तक इस मामले के सभी जिम्मेदार लोग अपनी गलती मानकर प्रायश्चित नहीं कर लेते, तब तक उनमें से किसी को भी भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए.