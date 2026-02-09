तिरुमला मिलावटी घी मामला: पूर्व सांसद के 'लेटरहेड' वाले फोन नंबर से मांगी गई थी करोड़ों की रिश्वत!

तिरुमला मिलावटी घी मामला: पूर्व सांसद के 'लेटरहेड' वाले फोन नंबर से मांगी गई थी करोड़ों की रिश्वत!
करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से खिलवाड़ करने वाले असली 'मास्टरमाइंड' सलाखों के पीछे होंगे? यह अब बड़ा सवाल है.
Published : February 9, 2026 at 1:46 PM IST
अमरावती (आंध्र प्रदेश): तिरुमला मंदिर में मिलावटी घी की आपूर्ति के मामले में एसआईटी (SIT) की चार्जशीट ने एक ऐसा खुलासा किया है जिसने राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है. जांच में सामने आया है कि जिस मोबाइल नंबर का इस्तेमाल घी सप्लायरों को धमकाने और रिश्वत मांगने के लिए किया गया, वह पूर्व सांसद और टीटीडी के पूर्व अध्यक्ष वाई.वी. सुब्बा रेड्डी का आधिकारिक नंबर हुआ करता था.
एसआईटी ने चार्जशीट दाखिल की
YSRCP शासन के दौरान तिरुमला में लाखों किलोग्राम मिलावटी घी की आपूर्ति के मामले में, एसआईटी (SIT) ने चार्जशीट दाखिल कर दी है. इस चार्जशीट में मुख्य आरोपी कडुरु चिन्नप्पन्ना के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं. एसआईटी ने स्पष्ट किया कि चिन्नप्पन्ना ने तत्कालीन टीटीडी अध्यक्ष वाई.वी. सुब्बा रेड्डी के PA के रूप में काम करते हुए टीटीडी के मामलों में हस्तक्षेप किया.
उसने घी सप्लायरों को फोन किया और हवाला के जरिए उनसे रिश्वत वसूली. एसआईटी ने एक मोबाइल नंबर की पहचान चिन्नप्पन्ना के नंबर के रूप में की है. यह इस बात का पुख्ता सबूत है कि तिरुमाला में लाखों किलोग्राम मिलावटी घी सप्लाई करने वाले इस बड़े घोटाले के मुख्य आरोपी कडुरु चिन्नप्पन्ना और टीटीडी बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष वाई.वी. सुब्बा रेड्डी के बीच अत्यंत गहरे संबंध थे.
एसआईटी ने चार्जशीट में उल्लेख किया है कि मोबाइल नंबर की जांच से संकेत मिलते हैं कि चिन्नप्पन्ना सिर्फ सुब्बा रेड्डी के पीए नहीं थे, बल्कि उन दोनों के बीच बहुत गहरे संबंध थे. चार्जशीट के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि इसी नंबर का इस्तेमाल घी मिलावट के अपराध में किया गया था. यह भी सामने आया है कि इसी नंबर के जरिए घी की सप्लाई करने वालों को बुलाया जाता था और उनसे रिश्वत ली जाती थी.
रिश्वत का रेट: 25 रुपये प्रति किलो!
एसआईटी के अनुसार, चिन्नप्पन्ना ने भोले बाबा डेयरी के डायरेक्टर पोमिल जैन को फोन किया, उन्हें दिल्ली बुलाया और तिरुमाला में घी की सप्लाई जारी रखने के बदले में 25 रुपये प्रति किलोग्राम रिश्वत की मांग की.
एसआईटी ने आगे बताया कि ‘मई 2022 में, चिन्नप्पन्ना ने प्रीमियर एग्रीफूड्स के एमडी जगमोहन गुप्ता को फोन किया और उन्हें टीटीडी घी सप्लाई टेंडर पर चर्चा करने के लिए दिल्ली बुलाया. जगमोहन गुप्ता ने दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू स्थित एक सांसद के आवास पर चिन्नप्पन्ना से मुलाकात की. चिन्नप्पन्ना ने टीटीडी को घी सप्लाई करने के कॉन्ट्रैक्ट के लिए 7 रुपये प्रति किलोग्राम रिश्वत मांगी, जिसके लिए जगमोहन गुप्ता तैयार हो गए.
इसके बाद, प्रीमियर एग्रीफूड्स को टीटीडी में घी सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया. रिश्वत के पैसे वसूलने के लिए चिन्नप्पन्ना फोन पर लगातार जगमोहन गुप्ता के संपर्क में रहे. 2022 और 2023 के बीच, चिन्नप्पन्ना ने जगमोहन गुप्ता से हवाला के जरिए 50 लाख रुपये की रिश्वत ली.
सुब्बा रेड्डी के नंबर का खेल
SIT की जांच में सामने आया कि चिन्नप्पन्ना ने टीटीडी के तत्कालीन खरीद जीएम सुब्रमण्यम को फोन किया था और उनसे टीटीडी को घी सप्लाई करने वालों के फोन नंबर और अन्य विवरण हासिल किए थे. इसके अलावा, यह भी खुलासा हुआ कि अप्रैल और मई 2022 के बीच चिन्नप्पन्ना ने इसी नंबर का इस्तेमाल करके कमीशन एजेंट पी.पी. श्रीनिवासन से भी बात की थी.
रिश्वत की शिकायत पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई?
एसआईटी (SIT) की जांच में पाया गया कि 25 मई, 2022 को भोले बाबा डेयरी के डायरेक्टर पोमिल जैन ने वाई.वी. सुब्बा रेड्डी से मुलाकात की थी और उनसे शिकायत की थी कि "आपका पीए, चिन्नप्पन्ना, 25 रुपये प्रति किलोग्राम की रिश्वत मांग रहा है." यदि उस समय चिन्नप्पन्ना उनके पीए नहीं थे, तो सुब्बा रेड्डी ने पोमिल जैन को यह बात क्यों नहीं बताई?
जगन ने ट्वीट किया सुब्बा रेड्डी का लेटरहेड
YSRCP प्रमुख जगन मोहन रेड्डी ने 15 मार्च 2018 को एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था, "YSRCP ने केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है. हम आंध्र प्रदेश के लोगों के अधिकारों और विशेष राज्य के दर्जे को हासिल करने के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे." इस ट्वीट के साथ उन्होंने तत्कालीन सांसद वाई.वी. सुब्बा रेड्डी के लेटरहेड पर जारी एक नोटिस भी संलग्न किया था. ध्यान देने वाली बात यह है कि सुब्बा रेड्डी के उस आधिकारिक लेटरहेड पर दिए गए फोन नंबरों में भी शामिल था.
एक फोन नंबर से खुली पोल
पिछले कई वर्षों से सुब्बा रेड्डी दावा कर रहे थे कि आरोपी चिन्नप्पन्ना से उनका 2018 के बाद कोई लेना-देना नहीं है. लेकिन एसआईटी की चार्जशीट ने इस दावे की धज्जियां उड़ा दी हैं. रिकॉर्ड खंगालने पर पता चला कि 15 मार्च 2018 को खुद जगन मोहन रेड्डी ने सुब्बा रेड्डी का जो लेटरहेड ट्वीट किया था, उसमें यही नंबर दर्ज था. आज भी ट्रूकॉलर पर यह नंबर 'चिन्नप्पन्ना' के नाम से दिखता है, जबकि टीटीडी के अधिकारियों के फोन में यह 'PS to Chairman' के नाम से सेव था.
इसे भी पढ़ेंः
- 'तिरुपति लड्डू में मिलावट के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा': चंद्रबाबू नायडू
- 'तिरुपति के लड्डू में मिलाई गई थी जानवरों की चर्बी': पवन कल्याण का बड़ा दावा
- तिरुमला लड्डू विवाद: 'चर्बी नहीं केमिकल मिलाया' वाली जगन रेड्डी की दलील पर भड़के पूर्व IAS
- तिरुमला लड्डू प्रसादम में मिलावटी घी का इस्तेमाल, भक्तों की भावनाएं आहत हुईं: SIT की फाइनल चार्जशीट