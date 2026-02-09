ETV Bharat / bharat

तिरुमला मिलावटी घी मामला: पूर्व सांसद के 'लेटरहेड' वाले फोन नंबर से मांगी गई थी करोड़ों की रिश्वत!

अमरावती (आंध्र प्रदेश): तिरुमला मंदिर में मिलावटी घी की आपूर्ति के मामले में एसआईटी (SIT) की चार्जशीट ने एक ऐसा खुलासा किया है जिसने राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है. जांच में सामने आया है कि जिस मोबाइल नंबर का इस्तेमाल घी सप्लायरों को धमकाने और रिश्वत मांगने के लिए किया गया, वह पूर्व सांसद और टीटीडी के पूर्व अध्यक्ष वाई.वी. सुब्बा रेड्डी का आधिकारिक नंबर हुआ करता था.

एसआईटी ने चार्जशीट दाखिल की

YSRCP शासन के दौरान तिरुमला में लाखों किलोग्राम मिलावटी घी की आपूर्ति के मामले में, एसआईटी (SIT) ने चार्जशीट दाखिल कर दी है. इस चार्जशीट में मुख्य आरोपी कडुरु चिन्नप्पन्ना के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं. एसआईटी ने स्पष्ट किया कि चिन्नप्पन्ना ने तत्कालीन टीटीडी अध्यक्ष वाई.वी. सुब्बा रेड्डी के PA के रूप में काम करते हुए टीटीडी के मामलों में हस्तक्षेप किया.

उसने घी सप्लायरों को फोन किया और हवाला के जरिए उनसे रिश्वत वसूली. एसआईटी ने एक मोबाइल नंबर की पहचान चिन्नप्पन्ना के नंबर के रूप में की है. यह इस बात का पुख्ता सबूत है कि तिरुमाला में लाखों किलोग्राम मिलावटी घी सप्लाई करने वाले इस बड़े घोटाले के मुख्य आरोपी कडुरु चिन्नप्पन्ना और टीटीडी बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष वाई.वी. सुब्बा रेड्डी के बीच अत्यंत गहरे संबंध थे.

एसआईटी ने चार्जशीट में उल्लेख किया है कि मोबाइल नंबर की जांच से संकेत मिलते हैं कि चिन्नप्पन्ना सिर्फ सुब्बा रेड्डी के पीए नहीं थे, बल्कि उन दोनों के बीच बहुत गहरे संबंध थे. चार्जशीट के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि इसी नंबर का इस्तेमाल घी मिलावट के अपराध में किया गया था. यह भी सामने आया है कि इसी नंबर के जरिए घी की सप्लाई करने वालों को बुलाया जाता था और उनसे रिश्वत ली जाती थी.

रिश्वत का रेट: 25 रुपये प्रति किलो!

एसआईटी के अनुसार, चिन्नप्पन्ना ने भोले बाबा डेयरी के डायरेक्टर पोमिल जैन को फोन किया, उन्हें दिल्ली बुलाया और तिरुमाला में घी की सप्लाई जारी रखने के बदले में 25 रुपये प्रति किलोग्राम रिश्वत की मांग की.

एसआईटी ने आगे बताया कि ‘मई 2022 में, चिन्नप्पन्ना ने प्रीमियर एग्रीफूड्स के एमडी जगमोहन गुप्ता को फोन किया और उन्हें टीटीडी घी सप्लाई टेंडर पर चर्चा करने के लिए दिल्ली बुलाया. जगमोहन गुप्ता ने दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू स्थित एक सांसद के आवास पर चिन्नप्पन्ना से मुलाकात की. चिन्नप्पन्ना ने टीटीडी को घी सप्लाई करने के कॉन्ट्रैक्ट के लिए 7 रुपये प्रति किलोग्राम रिश्वत मांगी, जिसके लिए जगमोहन गुप्ता तैयार हो गए.

इसके बाद, प्रीमियर एग्रीफूड्स को टीटीडी में घी सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया. रिश्वत के पैसे वसूलने के लिए चिन्नप्पन्ना फोन पर लगातार जगमोहन गुप्ता के संपर्क में रहे. 2022 और 2023 के बीच, चिन्नप्पन्ना ने जगमोहन गुप्ता से हवाला के जरिए 50 लाख रुपये की रिश्वत ली.