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राष्ट्रीय स्तर पर मिल रहा छात्र आंदोलन को 'समर्थन', प्रोटेस्ट पर बोले राजेश हिंदुस्तानी- अपने मुद्दों को लेकर फोकस हैं छात्र

प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों के बीच पहुंचे राजेश हिंदुस्तानी ( Etv Bharat )

रांची: JPSC-JSSC परीक्षा में कथित अनियमितताओं के खिलाफ जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चल रहे छात्र आंदोलन को अब राष्ट्रीय स्तर पर भी समर्थन मिलने लगा है. आंदोलन के 13वें दिन यानी गुरुवार को हरियाणा के हिसार से पहुंचे समाजसेवी और 'तिरंगा मैन' के नाम से पहचान रखने वाले राजेश हिंदुस्तानी ने आंदोलनरत छात्रों से मुलाकात कर उनका समर्थन किया. उन्होंने छात्रों के बीच पहुंचकर आंदोलन की जानकारी ली और बताया कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगों को उठाना छात्रों का अधिकार है.

राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति अभियानों में सक्रिय रहे हैं राजेश हिंदुस्तानी

राजेश हिंदुस्तानी करीब 15 सालों से अपने हाथ में तिरंगा लेकर देशभर में राष्ट्रीय एकता, देशभक्ति और सामाजिक सरोकारों से जुड़े अभियानों में सक्रिय रहे हैं. हरियाणा के हिसार निवासी राजेश को लोग 'तिरंगा मैन' के नाम से जानते हैं. वे विभिन्न सामाजिक आंदोलनों और जनहित के मुद्दों पर लगातार सक्रिय रहे हैं और देश के अलग-अलग राज्यों का दौरा करते रहे हैं.

ईटीवी भारत से खास बातचीत करते हुए राजेश हिंदुस्तानी (Etv Bharat)

छात्रों से मिले राजेश हिंदुस्तानी

रांची पहुंचने के बाद उन्होंने धरनास्थल का जायजा लिया और आंदोलन में शामिल छात्रों से बातचीत की. इस दौरान उन्होंने ईटीवी भारत से खास बातचीत में कहा कि उन्होंने देश में कई आंदोलनों को करीब से देखा है लेकिन रांची में चल रहे इस छात्र आंदोलन की प्रकृति अलग है.

तय मुद्दे पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं छात्र: राजेश हिंदुस्तानी

राजेश हिंदुस्तानी ने बताया कि दिल्ली के जंतर-मंतर समेत कई बड़े आंदोलनों का वह पार्ट रहे हैं. उनके अनुसार, कई आंदोलनों में शुरुआती दिनों के बाद मूल मुद्दे पीछे छूट जाते हैं और दूसरी बातें हावी होने लगती हैं. उन्होंने कहा कि यहां स्थिति अलग दिखाई दे रही है. उनके शब्दों में, यहां छात्र सिर्फ अपने मुद्दों को लेकर बैठे हैं. उनका पूरा फोकस अपनी मांगों पर है और यही इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत है.

लोकतांत्रिक व्यवस्था में सुननी चाहिए छात्रों की बात: 'तिरंगा मैन'