राष्ट्रीय स्तर पर मिल रहा छात्र आंदोलन को 'समर्थन', प्रोटेस्ट पर बोले राजेश हिंदुस्तानी- अपने मुद्दों को लेकर फोकस हैं छात्र
छात्र आंदोलन के 13वें दिन धरनास्थल पर पहुंचे 'तिरंगा मैन' राजेश हिंदुस्तानी ने स्टूडेंटस से मुलाकात की.
Published : August 6, 2026 at 3:50 PM IST
रांची: JPSC-JSSC परीक्षा में कथित अनियमितताओं के खिलाफ जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चल रहे छात्र आंदोलन को अब राष्ट्रीय स्तर पर भी समर्थन मिलने लगा है. आंदोलन के 13वें दिन यानी गुरुवार को हरियाणा के हिसार से पहुंचे समाजसेवी और 'तिरंगा मैन' के नाम से पहचान रखने वाले राजेश हिंदुस्तानी ने आंदोलनरत छात्रों से मुलाकात कर उनका समर्थन किया. उन्होंने छात्रों के बीच पहुंचकर आंदोलन की जानकारी ली और बताया कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगों को उठाना छात्रों का अधिकार है.
राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति अभियानों में सक्रिय रहे हैं राजेश हिंदुस्तानी
राजेश हिंदुस्तानी करीब 15 सालों से अपने हाथ में तिरंगा लेकर देशभर में राष्ट्रीय एकता, देशभक्ति और सामाजिक सरोकारों से जुड़े अभियानों में सक्रिय रहे हैं. हरियाणा के हिसार निवासी राजेश को लोग 'तिरंगा मैन' के नाम से जानते हैं. वे विभिन्न सामाजिक आंदोलनों और जनहित के मुद्दों पर लगातार सक्रिय रहे हैं और देश के अलग-अलग राज्यों का दौरा करते रहे हैं.
छात्रों से मिले राजेश हिंदुस्तानी
रांची पहुंचने के बाद उन्होंने धरनास्थल का जायजा लिया और आंदोलन में शामिल छात्रों से बातचीत की. इस दौरान उन्होंने ईटीवी भारत से खास बातचीत में कहा कि उन्होंने देश में कई आंदोलनों को करीब से देखा है लेकिन रांची में चल रहे इस छात्र आंदोलन की प्रकृति अलग है.
तय मुद्दे पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं छात्र: राजेश हिंदुस्तानी
राजेश हिंदुस्तानी ने बताया कि दिल्ली के जंतर-मंतर समेत कई बड़े आंदोलनों का वह पार्ट रहे हैं. उनके अनुसार, कई आंदोलनों में शुरुआती दिनों के बाद मूल मुद्दे पीछे छूट जाते हैं और दूसरी बातें हावी होने लगती हैं. उन्होंने कहा कि यहां स्थिति अलग दिखाई दे रही है. उनके शब्दों में, यहां छात्र सिर्फ अपने मुद्दों को लेकर बैठे हैं. उनका पूरा फोकस अपनी मांगों पर है और यही इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत है.
लोकतांत्रिक व्यवस्था में सुननी चाहिए छात्रों की बात: 'तिरंगा मैन'
उन्होंने आगे कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में छात्रों की बात सुनी जानी चाहिए. यदि प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर अभ्यर्थी सवाल उठा रहे हैं तो सरकार को संवाद के माध्यम से समाधान निकालना चाहिए. उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार और छात्र प्रतिनिधियों के बीच होने वाली बातचीत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेगी.
छात्र एकजुटता के साथ रखे अपनी बात
राजेश हिंदुस्तानी ने आंदोलनरत छात्रों से संयम बनाए रखने की भी अपील की है. उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण और अनुशासित आंदोलन का प्रभाव अधिक होता है. उन्होंने छात्रों से आग्रह किया कि वे एकजुट रहकर अपनी बात लोकतांत्रिक तरीके से रखते रहे.
हमारे प्रदर्शन को मिल रहा है विभिन्न राज्यों से समर्थन: आंदोलनरत छात्र
धरनास्थल पर राजेश हिंदुस्तानी के पहुंचने के दौरान छात्रों में उत्साह देखने को मिला. कई छात्रों ने उनके साथ बातचीत की और आंदोलन की पृष्ठभूमि से उन्हें अवगत कराया. आंदोलन में शामिल छात्रों का कहना है कि देश के विभिन्न राज्यों से मिल रहा समर्थन उनके मनोबल को मजबूत कर रहा है.
आंदोलन के 13वें दिन हरियाणा से राजेश हिंदुस्तानी का रांची पहुंचना इस बात का संकेत माना जा रहा है कि JPSC-JSSC से जुड़े इस आंदोलन की गूंज अब झारखंड की सीमाओं से निकलकर राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच रही है, लगातार विभिन्न राज्यों से सामाजिक कार्यकर्ताओं और छात्र हितों से जुड़े लोगों का समर्थन मिलने से आंदोलन को नई पहचान मिल रही है.
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