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जानिए आम पकाने का देशी नुस्खा, नहीं पड़ेगी केमिकल की जरूरत, स्वाद मिलेगा भरपूर

इस तरीके से पकाएं घर पर आम ( ETV Bharat )

आम फलों का राजा है. पूरे छत्तीसगढ़ में 76 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में आम की खेती होती है. उत्पादन की बात करें तो पूरे प्रदेश में 470 मीट्रिक टन आम का उत्पादन होता है. प्रदेश के सरगुजा, बलरामपुर, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, महासमुंद और जांजगीर चांपा में आम का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है. छत्तीसगढ़ में मुख्य रुप से दशहरी, लंगड़ा आम्रपाली, मालदा, केसर और सुंदरी आम की खेती होती है: डॉक्टर घनश्याम साहू, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर

जानिए आम पकाने का देशी नुस्खा (ETV Bharat)

छत्तीसगढ़ में 76 मिलियन हेक्टेयर आम की खेती होती है. आम का उत्पादन पूरे प्रदेश में 470 मीट्रिक टन होता है. आम को पकाने के लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिक डॉ. घनश्याम साहू आम पकाने के घरेलू टिप्स बताते हैं, जिसकी मदद से प्राकृतिक रुप से आम पक जाते हैं और उसका टेस्ट भी बेहतर होता है.

रायपुर: छत्तीसगढ़ में वैसे तो आम मार्केट में 1 महीना पहले ही आ गया है. लेकिन छत्तीसगढ़ में जो आम उत्पादन होता है, वह मार्केट में 15 मई से लेकर 30 जून तक होता है. आम का सबसे ज्यादा उत्पादन रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, महासमुंद, सरगुजा, बलरामपुर और जांजगीर चांपा जिले में होता है. छत्तीसगढ़ के किसान दशहरी, लंगड़ा, आम्रपाली, मालदा, केसर सुंदरी और लोकल आम की खेती करते हैं.

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर के वैज्ञानिक घनश्याम साहू कहते हैं, आम के पेड़ से एक दो आम गिरने लगे तो किसानों को समझना चाहिए कि उस पेड़ के सभी आम पकने की कगार पर पहुंच गए हैं. इसके बाद किसान इसे फ्रूट हार्वेस्टर के माध्यम से आम की तुड़ाई करवा लें. इसके बाद कच्चे आम को अंधेरे कमरे में पैरा में डालकर रखें. दूसरा तरीका है, आम को प्राकृतिक रूप से पकाने के लिए पेपर या फिर पेपर के लुगदी बनाकर इसे अंधेरे कमरे में रखने से प्राकृतिक रूप से आम को पका सकते हैं. तीसरा तरीका जूट के जो बोरे होते हैं, उसमें भी कच्चे आमों को रखने से वह पक जाता है.

पैरा (पुआल) से आम पकाने का तरीका

पुआल को कमरे में बिछाकर उसपर कच्चे आम रख दें. फिर आमों के ऊपर से भी पैरा डालकर ढक दें. इस प्रक्रिया से आम पकने लगेगा.

जानिए आम पकाने का देशी नुस्खा (ETV Bharat)

अखबार की मदद से आम पकाने का तरीका

रद्दी अखबार में कच्चे आम को लपेट कर अंधेरे कमरे में रख दें. इससे आम पकने लगेंगे और खराब भी नहीं होंगे.

जानिए आम पकाने का देशी नुस्खा (ETV Bharat)

जूट के बने बोरे में आम भरकर रख दें

जूट के बोरे में काफी गर्मी होती है. इस गर्मी की वजह से आम पक जाते हैं.

जानिए आम पकाने का देशी नुस्खा (ETV Bharat)

आम को पकाते समय यह भी ध्यान रखें की कुछ पके हुए आम भी कच्चे आमों के साथ रख दें. ऐसा करने से एथलीन का प्रोडक्शन होने लगता है. एथलीन जहां सीकरेट होता है, वहां पर आम तेजी से पकने लगता है: डॉक्टर घनश्याम साहू, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर

फलों की मदद से भी पका सकते हैं आम: कृषि वैज्ञानिक

कृषि वैज्ञानिक साहू कहते हैं कि आम को पकाने के लिए आमों के बीच में पका हुआ चीकू या पका हुआ केला भी किसान रख सकते हैं. ये दोनों फल भी एथलीन प्रोड्यूस करते हैं. इन फलों की मदद से भी आम को प्राकृतिक तरीके से पकाया जा सकता है. छत्तीसगढ़ के बाजारों में पके हुए आम आने शुरू हो चुके हैं.



छत्तीसगढ़ के इन जिलों में आम का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है

रायपुर

बिलासपुर

दुर्ग

महासमुंद

सरगुजा

बलरामपुर

जांजगीर चांपा

आम के इन वेरायटी की होती है यहां खेती