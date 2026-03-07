ETV Bharat / bharat

भारत में कब-कब क्रैश हुआ Su-30MKI, जानिए सुखोई फाइटर जेट की विशेषताएं

हैदराबाद: असम के कार्बी आंगलोंग में 5 मार्च को भारतीय वायु सेना का लड़ाकू विमान Su-30 MKI क्रैश हो गया था, जिसमें दोनों पायलटों की मौत हो गई. वायु सेना ने बताया कि Su-30MKI एक ट्रेनिंग मिशन पर था और गुरुवार को जोरहाट से लगभग 60 किलोमीटर दूर कार्बी आंगलोंग में क्रैश हो गया.

Su-30MKI एयरक्राफ्ट दो-सीटर मल्टीरोल लॉन्ग-रेंज फाइटर जेट है जिसे रूसी एयरक्राफ्ट निर्माता कंपनी सुखोई ने बनाया है. अब लाइसेंस के तहत हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) वायु सेना के लिए Su-30 MKI बना रही है.

इससे पहले, जून 2024 में महाराष्ट्र के नासिक जिले में सुखोई फाइटर प्लेन क्रैश हो गया था. जनवरी 2023 में ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरने के बाद एक और सुखोई-30 जेट क्रैश हो गया था.

रूसी हैवी फाइटर जेट Su-30 (NATO रिपोर्टिंग नाम: Flanker-C) को 1980 के दशक के आखिर में सुखोई डिजाइन ब्यूरो ने Su-27UB कॉम्बैट ट्रेनर के आधार पर विकसित किया था. इसे Su-27 फाइटर्स के ग्रुप कॉम्बैट ऑपरेशन को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया है ताकि हवा में दबदबा बनाया जा सके, जमीनी सैनिकों और सुविधाओं को कवर दिया जा सके, हवाई हमला करने वाली सेनाओं को नष्ट किया जा सके. साथ ही हवाई टोही करने और जमीनी या नौसेना टारगेट को हिट करने जैसे काम पूरे किए जा सकें.

सुखोई एयरक्राफ्ट के शुरुआती संस्करण (baseline version) की तुलना में, इस फाइटर जेट में हथियारों का बड़ा जखीरा ले जाने, आधुनिक उपकरण और हवा में ईंधन भरने का सिस्टम है. प्री-सीरीज प्रोटोटाइप फाइटर ने 31 दिसंबर, 1989 को अपनी पहली उड़ान भरी थी. यह फाइटर जेल 1992 में सर्विस में आया था लेकिन रूस की एयर फोर्स को केवल तीन बेसलाइन एयरक्राफ्ट ही दिए गए थे.

रूस में, Su-30 (सुखोई-30) फाइटर जेट्स पूर्वी साइबेरिया में इरकुत्स्क एविएशन एंटरप्राइज (Irkut Corporation) ) और रशियन फार ईस्ट में कोम्सोमोल्स्क-ऑन-अमूर एयरक्राफ्ट प्लांट (KnAAZ) में बनाए जाते हैं. भारत में, ये प्लेन हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स के एंटरप्राइज में बनाए जाते हैं.