भारत में कब-कब क्रैश हुआ Su-30MKI, जानिए सुखोई फाइटर जेट की विशेषताएं

रूसी फाइटर जेट Su-30 को 1980 के दशक के आखिर में सुखोई डिजाइन ब्यूरो ने Su-27UB कॉम्बैट ट्रेनर के आधार पर विकसित किया था.

TIMELINE OF SU-30MKI ACCIDENTS IN INDIA Know About Sukhoi Fighter Jet
भारत में कब-कब क्रैश हुआ Su-30MKI, जानिए सुखोई फाइटर जेट की विशेषताएं
By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 7, 2026 at 1:05 PM IST

हैदराबाद: असम के कार्बी आंगलोंग में 5 मार्च को भारतीय वायु सेना का लड़ाकू विमान Su-30 MKI क्रैश हो गया था, जिसमें दोनों पायलटों की मौत हो गई. वायु सेना ने बताया कि Su-30MKI एक ट्रेनिंग मिशन पर था और गुरुवार को जोरहाट से लगभग 60 किलोमीटर दूर कार्बी आंगलोंग में क्रैश हो गया.

Su-30MKI एयरक्राफ्ट दो-सीटर मल्टीरोल लॉन्ग-रेंज फाइटर जेट है जिसे रूसी एयरक्राफ्ट निर्माता कंपनी सुखोई ने बनाया है. अब लाइसेंस के तहत हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) वायु सेना के लिए Su-30 MKI बना रही है.

इससे पहले, जून 2024 में महाराष्ट्र के नासिक जिले में सुखोई फाइटर प्लेन क्रैश हो गया था. जनवरी 2023 में ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरने के बाद एक और सुखोई-30 जेट क्रैश हो गया था.

सुखोई फाइटर जेट
सुखोई फाइटर जेट

रूसी हैवी फाइटर जेट Su-30 (NATO रिपोर्टिंग नाम: Flanker-C) को 1980 के दशक के आखिर में सुखोई डिजाइन ब्यूरो ने Su-27UB कॉम्बैट ट्रेनर के आधार पर विकसित किया था. इसे Su-27 फाइटर्स के ग्रुप कॉम्बैट ऑपरेशन को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया है ताकि हवा में दबदबा बनाया जा सके, जमीनी सैनिकों और सुविधाओं को कवर दिया जा सके, हवाई हमला करने वाली सेनाओं को नष्ट किया जा सके. साथ ही हवाई टोही करने और जमीनी या नौसेना टारगेट को हिट करने जैसे काम पूरे किए जा सकें.

सुखोई एयरक्राफ्ट के शुरुआती संस्करण (baseline version) की तुलना में, इस फाइटर जेट में हथियारों का बड़ा जखीरा ले जाने, आधुनिक उपकरण और हवा में ईंधन भरने का सिस्टम है. प्री-सीरीज प्रोटोटाइप फाइटर ने 31 दिसंबर, 1989 को अपनी पहली उड़ान भरी थी. यह फाइटर जेल 1992 में सर्विस में आया था लेकिन रूस की एयर फोर्स को केवल तीन बेसलाइन एयरक्राफ्ट ही दिए गए थे.

सुखोई फाइटर जेट
सुखोई फाइटर जेट

रूस में, Su-30 (सुखोई-30) फाइटर जेट्स पूर्वी साइबेरिया में इरकुत्स्क एविएशन एंटरप्राइज (Irkut Corporation) ) और रशियन फार ईस्ट में कोम्सोमोल्स्क-ऑन-अमूर एयरक्राफ्ट प्लांट (KnAAZ) में बनाए जाते हैं. भारत में, ये प्लेन हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स के एंटरप्राइज में बनाए जाते हैं.

सुखोई जेट की भारत में डिलीवरी
1990 के दशक के बीच में, Su-30 को फाइटर जेट के निर्यात संस्करण (export version), Su-30K को विकसित करने के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल किया गया था. यह मॉडल शुरू में भारत को दिया गया था, लेकिन बाद में इसे Su-30MKI के संशोधित और रूपांतरित संस्करण से बदल दिया गया.

SU-30MKI की उड़ान विशेषताएं

  • एयरक्राफ्ट की लंबाई: 21.9 मीटर
  • विंग स्पैन: 14.7 मीटर
  • ऊंचाई: 6.4 मीटर
  • अधिकतम टेकऑफ वजन: 34.5 टन
  • अधिकतम कॉम्बैट लोड वजन: 8 टन
  • बिना रीफ्यूलिंग के अधिकतम रेंज: 3,000 किलोमीटर
  • अधिकतम स्पीड: 2 मैक (Mach)
  • अधिकतम उड़ान ऊंचाई: 17,300 मीटर
  • क्रू: 2 पायलट

हाल के वर्षों में SU-30 MKI के हादसों की टाइमलाइन
20 अप्रैल 2009: भारतीय वायु सेना की वर्दी वाला पहला सुखोई-30 फाइटर जेट राजस्थान के जैसलमेर में क्रैश हो गया, जिसमें एक पायलट की मौत हो गई और दूसरा पायलट गंभीर रूप से घायल हो गया.

7 जनवरी 2023 को Su-30 MKI के साथ वायुसेना की टुकड़ी
7 जनवरी 2023 को Su-30 MKI के साथ वायुसेना की टुकड़ी

30 नवंबर 2009: दूसरा सुखोई-30 उसी साल क्रैश हुआ, जब वह पोखरण रेंज के दक्षिण-पश्चिम में एक प्रशिक्षण उड़ान पर था. दोनों पायलट विंग कमांडर श्रीवास्तव और फ्लाइट लेफ्टिनेंट अरोड़ा सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब रहे.

13 दिसंबर 2011: तीसरा सुखोई-30 एयरक्राफ्ट महाराष्ट्र के पुणे में लोहेगांव एयरबेस से उड़ान भरने के तुरंत बाद क्रैश हो गया. दोनों पायलट सुरक्षित निकल गए थे.

19 फरवरी 2013: एक सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट जैसलमेर में क्रैश हो गया था, दोनों पायलट सुरक्षित निकल गए थे.

14 अक्टूबर 2014: एक सुखोई फाइटर जेट पुणे के पास एक गांव के पास क्रैश हो गया. पायलट और को-पायलट दोनों को कोई नुकसान नहीं हुआ.

15 मार्च 2017: राजस्थान के बाड़मेर जिले के एक गांव में एक सुखोई फाइटर जेट क्रैश हो गया था, जिससे जमीन पर मौजूद 3 लोग घायल हो गए थे.

04 जून 2024: भारतीय वायुसेना का एक सुखोई फाइटर जेट महाराष्ट्र के नासिक जिले में क्रैश हो गया था.

