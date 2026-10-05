ETV Bharat / bharat

वैभव सूर्यवंशी टाइम मैगजीन की 100 उभरते सितारों की लिस्ट में शामिल, जानें और किन लोगों ने इस सूची में जगह बनाई

टाइम 100 नेक्स्ट 2026 (TIME100 Next 2026) एडिशन में पांच कैटेगरी में 100 उभरते हुए लोग शामिल हैं. इनमें कलाकार, फिनोम्स (असाधारण प्रतिभा या क्षमता वाले लोग), लीडर, एडवोकेट और इनोवेटर शामिल किए गए हैं. भारत का एक उद्यमी (इंडियन एंटरप्रेन्योर) पवन कुमार चंदना और टीनएज क्रिकेट सेंसेशन वैभव सूर्यवंशी उन उभरते हुए लोगों में शामिल हैं, जिन्हें टाइम 100 नेक्स्ट 2026 में शामिल किया गया है.

अमेरिकी टाइम मैगजीन हर साल अलग-अलग फील्ड के टॉप यूवा अचीवर्स के लिए टाइम 100 नेक्स्ट नाम की लिस्ट जारी करती है. यह टाइम मैगजीन की सालाना सूची है जिसमें उन लोगों को शामिल किया गया है जो वैश्विक नेतृत्व की अगली पीढ़ी को आकार दे रहे हैं. यहां टाइम 100 नेक्सट 2026 दुनिया के सबसे प्रभावशाली उभरते सितारों के नाम दिए गए हैं:

5. एडवोकेट

शबाना बासिज-रसिख

मैरी-रोजलीन डार्निका बेलिजेयर

ट्रॉय सिवन

वाविरा नजीरू

एना मेनन

बेन कॉलिन्स

जेन बर्स्टन

पावेल टैलंकिन

रोनाल्डो सालगाडो और लोरेंजो सालगाडो जूनियर

मुहम्मद आजमी अब्दुल वहाब

केली ग्लेन-मिल्स

टोसिन एनियोलोरुंडा

जूलिया रीचेलस्टीन

कोंचिता क्रूज और स्वप्ना रेड्डी

इसिडोरा उरीबे सिल्वा

कैथरीन डैफॉर्न

ओल्सी नीका और बेसजाना गुरी

'टाइम100 नेक्स्ट 2026' में भारतीय और भारतीय मूल के नाम

पवन कुमार चंदना, स्काईरूट एयरोस्पेस के को-फाउंडर और CEO

वैभव सूर्यवंशी, टीनएज क्रिकेट सेंसेशन

रति साही लेवेस्क, द रियलरियल की प्रेसिडेंट और CEO

हिमेश पटेल, ब्रिटिश-इंडियन एक्टर

स्वप्ना रेड्डी, असाइलम सीकर एडवोकेसी प्रोजेक्ट की को-फाउंडर और को-एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर.

पवन कुमार चंदना

पवन कुमार चंदना हैदराबाद में मौजूद स्काईरूट एयरोस्पेस के को-फाउंडर और सीईओ हैं. जुलाई में स्काईरूट के विक्रम-1 रॉकेट ने दो कस्टमर सैटेलाइट को ऑर्बिट में सफलतापूर्वक पहुंचाया, जिससे यह कामयाबी हासिल करने वाली भारत की पहली प्राइवेट कंपनी बन गई.

इसे अमेरिका के स्पेसएक्स और ब्लू ओरिजिन और यूरोप के इसार एयरोस्पेस जैसे ज्यादा जाने-माने खिलाड़ियों के बराबर ला खड़ा किया जो सितंबर में स्पेस में पहुंचे. चंदना इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन, यानी भारत के NASA में एक इंजीनियर थे. इन्होंने 2018 में स्काईरूट शुरू करने के लिए नौकरी छोड़ दी. उनका मानना ​​था कि ऐसा कोई कारण नहीं है कि दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश एक ऐसी कंपनी न बना सके. उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी आबादी वाले देश में लोग प्राइवेट स्पेस सेक्टर में सफल हो सकते हैं. स्काईरूट में अभी 1,000 से ज़्यादा लोग काम करते हैं और इसकी वैल्यूएशन 1.1 बिलियन डॉलर है. यह स्पेसएक्स के मुकाबले कम है लेकिन पक्के तौर पर आगे बढ़ रही है.

वैभव सूर्यवंशी

सिर्फ 15 साल की उम्र में इंडियन क्रिकेट के होनहार खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी तेजी से दुनिया भर के खेलों में सबसे मशहूर लोगों में से एक बन रहे हैं. भारत के बिहार राज्य के एक छोटे से गांव में जन्मे वैभव सूर्यवंशी 12 साल की उम्र में अपना प्रोफेशनल डेब्यू करके सुर्खियां बटोरीं. 2024 में उनकी तरक्की और तेज हो गई जब राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) ऑक्शन में खरीदा गया सबसे कम उम्र का खिलाड़ी बनाया.

जबरदस्त ताकत और जबरदस्त संयम के साथ बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने अपनी काबिलियत साबित करने में कोई समय बर्बाद नहीं किया. अप्रैल 2025 में 14 साल के होने के कुछ समय बाद सूर्यवंशी IPL इतिहास के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी और सबसे कम उम्र के शतक बनाने वाले खिलाड़ी बन गए.

सूर्यवंशी की तरक्की 2026 में नई ऊंचाइयों पर पहुंची, जब उन्होंने इंडिया को अंडर-19 वर्ल्ड कप का खिताब दिलाया और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का सम्मान भी जीता. महीनों बाद उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू करने वाले देश के सबसे कम उम्र के सीनियर अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी के तौर पर सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया. लेकिन अंतरराष्ट्रीय खेल में नया होने से उनके मनोबल पर कोई असर नहीं पड़ा.

रति साही लेवेस्क

रति साही लेवेस्क का जन्म और पालन-पोषण सैन फ्रांसिस्को में हुआ. वह एक एंटरप्रेन्योर इंडियन इमिग्रेंट रेस्टोरर की बेटी हैं. उनके माता-पिता सैन फ्रांसिस्को के नोब हिल इलाके में एक रेस्टोरेंट चलाते थे, जहां वह बड़ी हुईं और काम करते हुए समय बिताया. RealReal के शुरुआती दिनों से लेकर उसके IPO और ऑथेंटिकेटेड लग्जरी सामान को रीसेल करने वाले बिलियन-डॉलर के बिजनेस में ग्रोथ तक, रति उस कंपनी के साथ लगातार आगे बढ़ती रहीं. उस कंपनी को अब रति अब चलाती हैं. जहां कई लीडर कंपनी के सफर के एक चरण में बहुत अच्छा करते हैं, वहीं कुछ ही ऐसे होते हैं जो उन सभी चरण में नेतृत्व कर सकें.

रति में एक बेहतरीन बिजनेस बनाने के लिए जरूरी सभी चीजों को एक साथ लाने की काबिलियत है. वह उपभोक्ता, उत्पाद, मार्केटिंग और टेक्नोलॉजी को समझती हैं और जानती हैं कि ये चीजें कैसे एक साथ मिलकर मजबूत कनेक्शन और अनुभव बनाती हैं. वह उपभोक्ता पर लगातार फोकस करते हुए सीखती और समायोजित करती रहती हैं. यही बात उन्हें उनके काम में बहुत अच्छा बनाती है.

हिमेश पटेल

ब्रिटिश-भारतीय अभिनेता हिमेश पटेल गुजराती हिंदू मूल के हैं. उनके परिवार की जड़ें भारत में हैं. उनकी परवरिश इंग्लैंड के कैम्ब्रिजशायर में हुई. उन्हें 2019 में डैनी बॉयल की फ़िल्म 'येस्टर्डे' से इंटरनेशनल स्तर पर पहचान मिली, जिसमें उन्होंने जैक मलिक का रोल किया, जो एक स्ट्रगल कर रहा संगीतकार है और एक ग्लोबल इवेंट के बाद द बीटल्स के गाने गाकर मशहूर हो जाता है. जिसके बाद लगता है कि वह बैंड को याद रखने वाला अकेला इंसान रह गया है.

इस रोल में न सिर्फ उनकी एक्टिंग बल्कि उनकी सिंगिंग और गिटार बजाने का तरीका भी दिखा. इसके बाद वह टेनेट और डोंट लुक अप जैसी फिल्मों में दिखे और HBO के स्टेशन इलेवन में जीवन चौधरी का लीड रोल निभाया. जिसके लिए उन्हें लिमिटेड सीरीज या मूवी में आउटस्टैंडिंग लीड एक्टर के लिए प्राइम टाइम एमी नॉमिनेशन मिला. बाद में उनका काम फिल्म और टेलीविज़न पर भी जारी रहा. इसमें क्रिस्टोफर नोलन की 2026 की फिल्म 'द ओडिसी' भी शामिल है.

स्वप्ना रेड्डी

स्वप्ना रेड्डी भारतीय मूल की एक अमेरिकन वकील, टेक्नोलॉजिस्ट और इमिग्रेशन सपोर्टर हैं. उनका पालन-पोषण टेनेसी के मर्फ़्रीसबोरो में एक ऐसे परिवार में हुआ जो भारत से अमेरिका आया था. उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस और मैथेमेटिक्स में डिग्री ली, जिसमें इकोनॉमिक्स में माइनर था और अच्छे ऑनर्स के साथ ग्रेजुएशन किया. वह जॉन हार्वर्ड स्कॉलर भी थीं. वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उनकी अंडरग्रेजुएट रिसर्च प्रकाशित हुई थी.

इमिग्रेशन लॉ और एडवोकेसी पर पूरी तरह फोकस करने से पहले, रेड्डी टेक्निकल और एंपिरिकल रिसर्च में शामिल थीं. उन्हें हार्वर्ड में AI रिसर्च का अनुभव था और उन्होंने अब्दुल लतीफ जमील पॉवर्टी एक्शन लैब, हार्वर्ड स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड एप्लाइड साइंसेज जैसे समूहों और दूसरे संस्थानों के साथ काम किया. उनकी दिलचस्पी टेक्नोलॉजी और रिसर्च का इस्तेमाल करके उन समस्याओं को हल करने पर ज्यादा फोकस होने लगी, जिन्हें समुदायों ने खुद पहचाना था.

ये भी पढे़ं: भारत बन रहा है टैलेंट और इनोवेशन का ग्लोबल हब: पीयूष गोयल