पर्यावरण बचाने में जुटे दुनिया के 100 लीडर्स में 5 भारतीय; क्लीन एनर्जी दे रहे श्रीधर, EV से प्रदूषण घटा रहीं सुमन
TIME100 Climate 2026 : टाइटन्स-इनोवेटर्स और डिफेंडर्स समेत 5 कैटेगरी में जारी की गई लिस्ट, अपर्णा श्रीवास्तव-ऐनी दासगुप्ता भी शामिल.
Published : November 11, 2026 at 4:56 PM IST
हैदराबाद (EB Prime Team) : Indian Climate Leaders : मौजूदा समय पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन, प्रकृति के नुकसान और प्रदूषण के 3 बड़े संकटों से घिरी है. ग्लोबल लेवल पर इनके असर को कम करने के लिए तमाम प्रयास भी हो रहे हैं. वहीं अलग-अलग क्षेत्रों में काम कर रहे कई दिग्गज भी अलग-अलग तरीकों से पर्यावरण को बचाने में जुटे हैं. हाल ही में टाइम मैगजीन ने विश्व के ऐसे 100 लीडर्स की लिस्ट जारी है. इनमें 5 भारतीय भी शामिल हैं.
अमेरिका की टाइम मैगजीन की ओर से The 100 Most Influential Climate Leaders of 2026 नाम से रिपोर्ट जारी की गई है. इसमें पिछले 12 महीनों के दौरान पर्यावरण संरक्षण के लिए बेहतर काम करने वाले 100 लोगों को शामिल किया गया है. इन दिग्गजों ने इस दिशा में ठोस और टिकाऊ काम किए. जमीनी स्तर पर उनके ये प्रयास साफ तौर पर दिखाई भी दे रहे हैं. टाइम की यह रिपोर्ट 5 कैटेगरी (टाइटन्स, लीडर्स, इनोवेटर्स, डिफेंडर्स और कैटलिस्ट्स) में जारी की गई है.
लिस्ट में 5 भारतीय महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी की सुमन मिश्रा, ब्लूम एनर्जी के केआर श्रीधर, वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के ऐनी दासगुप्ता, बासीगो के जीत भट्टाचार्य और द क्लाइमेट रिजर्व की अपर्णा श्रीवास्तव को जगह मिली है. सूची को तैयार करने में टाइम की टीम ने सैकड़ों नामों की गहन समीक्षा की. सुमन भारत में ही रहकर काम कर रहीं जबकि बाकी के भारतीय मूल के 4 लोग अलग-अलग देशों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. टाइम की ओर से साल 2023 से इस तरह की सूची जारी की जा रही है. इन वर्षों में बड़ा बदलाव ये आया है कि अब पर्वावरण संरक्षण से जुड़ी योजनाओं में सरकार के बजाय कॉर्पोरेट घराने खुद आगे आकर पैसे लगा रहे हैं.
इलेक्ट्रिक वाहनों के विस्तार में भूमिका निभा रहीं सुमन मिश्रा : टाइम के अनुसार पर्यावरण बचाने के प्रयासों में जुटे दुनिया के 100 दिग्गजों में भारत की सुमन मिश्रा को टाइटन्स कैटेगरी में जगह मिली है. वह इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर और छोटे कमर्शियल व्हीकल बनाने वाली कंपनी महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी की CEO हैं. यह इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर और छोटे कमर्शियल व्हीकल बनाने वाली एक कंपनी है. उनके नेतृत्व में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) का दायरा तेजी से बढ़ा. साल 2026 में कंपनी ने 4 लाख ईवी बेच डाले. इससे कार्बन उत्सर्जन (धुएं) में कमी आई.
ईवी से 25% बढ़ी कमाई, 1.85 लाख टन कार्बन उत्सर्जन घटा : रिपोर्ट में सुमन मिश्रा के हवाले से बताया गया है कि पर्यावरण उपायों को तभी तेजी से अपनाया जाता है, जब उनसे आम लोगों की कमाई बढ़े. भारत में इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर देश का पहला ऐसा वाहन सेगमेंट बन गया है, जहां नई बिकने वाले वाहनों में 50% से ज्यादा इलेक्ट्रिक हैं. EV से चालकों की शुद्ध कमाई 25% तक बढ़ी है. 4 लाख से ज्यादा ईवी वाहनों के कारण करीब 1.85 लाख मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन कम हो गया है. ई-रिक्शा चलाने की ट्रेनिंग लेकर अब महिलाएं भी आत्मनिर्भर बन रहीं हैं.
फ्यूल-सेल तकनीक से भरोसेमंद बिजली दे रहे श्रीधर : भारतीय मूल के केआर श्रीधर अमेरिकी कंपनी ब्लूम एनर्जी के फाउंडर और CEO हैं. वह भी टाइम की टाइटन्स कैटेगरी में शामिल हैं. उनकी कंपनी 'सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल-सेल सिस्टम' नेचुरल गैस, बायोगैस या हाइड्रोजन की मदद से सीधे उसी जगह पर बिजली पैदा कर रही है, जहां उसकी जरूरत होती है. बढ़ती बिजली की मांग और प्रदूषण कम करने के प्रयासों के बीच उनकी यह तकनीक कंपनियों को भरोसेमंद कम-उत्सर्जन वाला बिजली बनाने का विकल्प देती है.
50 देशों में पर्यावरण संरक्षण नीतियां चला रहे ऐनी : डिफेंडर्स कैटेगरी में शामिल भारतीय मूल के ऐनी दासगुप्ता अमेरिका की वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के हेड हैं. उनकी संस्था 50 देशों में जलवायु, जंगल, समुद्र और पर्यावरण फाइनेंस जैसे मुद्दों पर काम करती है. उनकी संस्था ने केन्या में आयोजित 'आवर ओशन कॉन्फ्रेंस' के जरिए समुद्र संरक्षण के लिए 6.4 अरब डॉलर यानी करीब 60 हजार करोड़ रुपये जुटाए. साल 2030 तक ये संस्था इथियोपिया में वहां की सरकार के साथ मिलकर 80% नई गाड़ियों को इलेक्ट्रिक बनाने की रणनीति पर भी काम कर रही है.
इलेक्ट्रिक बसों से अफ्रीका का प्रदूषण घटा रहे जीत भट्टाचार्य : भारतीय मूल के जीत भट्टाचार्य को टाइम की इनोवेटर्स कैटेगरी में जगह मिली है. वह केन्या के नैरौबी में इलेक्ट्रिक बस कंपनी 'बासीगो' के सह-संस्थापक और सीईओ हैं. यह कंपनी अफ्रीका में डीजल बसों की जगह प्रदूषण-मुक्त इलेक्ट्रिक बसें ला रही है. 2020 में कोविड लॉकडाउन के दौरान नैरोबी की हवा में आए सुधार से प्रेरित होकर शुरू हुई यह कंपनी 'पे-एज-यू-ड्राइव' मॉडल पर काम करती है. इसमें बस संचालकों को शुरुआत में बहुत कम कीमत चुकानी होती है और बाद में बस जितने किलोमीटर चलती है, उसी हिसाब से किराया देना होता है. केन्या और रवांडा में 150 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें चल रहीं हैं.
वैज्ञानिकों को नया मंच दे रहीं अपर्णा श्रीवास्तव : भारतीय मूल की अपर्णा श्रीवास्तव अमेरिकी संस्था द क्लाइमेट रिजर्व की संस्थापक और कार्यकारी निदेशक हैं. उन्हें टाइम की डिफेंडर्स कैटेगरी में जगह मिली है. वह यह सुनिश्चित करने में जुटी हैं कि जरूरी जलवायु शोध (क्लाइमेट रिसर्च) का काम रुकने न पाए. साल 2025 में अमेरिका में सरकारी स्तर पर सैकड़ों विज्ञान पद खत्म होने और कई जलवायु वैज्ञानिकों व मौसम विशेषज्ञों की नौकरी जाने के बाद, अपर्णा पिछले नवंबर 'द क्लाइमेट रिजर्व' से जुड़ीं, इस संस्था का मकसद नौकरी गंवाने वाले इन वैज्ञानिकों को फिर से मंच देना है ताकि उनका शोध जारी रह सके. अब तक इस संगठन ने 45 लाख डॉलर (करीब 42.17 करोड़ रुपये) की फंडिंग जुटाई है. 25 संस्थानों में कम से कम 50 विशेषज्ञों को नियुक्त कर जलवायु विज्ञान को सुरक्षित रखने में अहम भूमिका निभाई है.
टाइम की लिस्ट में इन दिग्गजों को भी मिली जगह : लिस्ट में अलग-अलग कैटेगरी में ड्रिलिंग, जूलियट रोथेनबर्ग, जूलियट रोथेनबर्ग, सैंटियागो गौलैंड, जेनिफर डुबुइसन, मारियो रुइज-टैगल, एरिन ऑगस्टाइन, फियामे नाओमी माताफा, प्रिंस विलियम, मुरात कुरुम और क्रिस बोवेन, फ्रीमैन हॉल, उर्सुला वॉन डेर लेयेन, जॉन मिल्स, मैट मेयर, तेनजिन सेल्डन, अकानात प्रोम्फान, फ्रैंको रोड्रिगेज विएउ, हेलेन गॉडविन, मैट रोजर्स, बारबरा बुचनर, सोरिन ग्रामा, माइक डीगुजमैन, मैट टिलियर्ड, जॉन हैरिस, रॉब डन, कैरोलीन डेविट, एंड्रयू बिलिंग्सले, जेवियर लागुआर्टा सोलर, जोसेफ स्कुडेरी, लेवी कॉनलो, लॉरेन मेरोएह, मेलिसा केनी, कहसेनेनहावे स्काई-डियर, वेंडी श्मिट, कावेह मदानी आदि भी शामिल किए गए हैं.
कारोबार-निवेश बन रहे जलवायु संरक्षण का आधार : टाइम की इस साल की सूची का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जलवायु संरक्षण को केवल पर्यावरण से जुड़े अभियान के रूप में नहीं, बल्कि आर्थिक बदलाव और कारोबारी अवसर के रूप में भी देखा गया है. इलेक्ट्रिक वाहनों, स्वच्छ ऊर्जा, टिकाऊ परिवहन और जलवायु अनुसंधान में निवेश के जरिए उत्सर्जन कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं. भारत और भारतीय मूल के पांचों नामों का चयन भी इसी बदलाव को दर्शाता है.
इन देशों में पर्यावरण को पहुंच रहा ज्यादा नुकसान : यूरोपीय आयोग, Global Carbon Atlas, स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी, Global Forest Watch, स्विस वायु गुणवत्ता रिपोर्ट आदि की आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार चीन, अमेरिका भारत, रूस और जापान में ग्रीनहाउस गैस और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन सबसे ज्यादा है. इससे इन देशों में पर्यावरण को खासा नुकसान पहुंच रहा है. ब्राजील, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, इंडोनेशिया जैसे देशों में वनों की कटाई से पर्यावरण को ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है. पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों की हवा काफी खराब है.
एस्टोनिया दुनिया का सबसे स्वच्छ शहर : जुलाई में अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी की ओर से जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक (Environmental Performance Index - EPI 2026) के अनुसार एस्टोनिया दुनिया का सबसे स्वच्छ शहर है. रैंकिंग में दुनिया के 177 देशों को 47 अलग-अलग पैमानों पर परखा गया. इसमें एस्टोनिया, लक्जमबर्ग, यूनाइटेड किंगडम, फिनलैंड आदि देशों ने शुद्ध हवा, साफ पेयजल, बेहतर सीवेज व कचरा प्रबंधन, जंगलों और वन्यजीवों की सुरक्षा, टिकाऊ खेती और कार्बन उत्सर्जन में कटौती समेत कई मोर्चों पर बेहतरीन प्रदर्शन किया.
तुर्किये में कॉप-31 जलवायु सम्मेलन में भी पर्यावरण संरक्षण पर बहस : पर्यावरण को दूषित होने से बचाने के लिए समय-समय पर दुनियाभर में मंथन चलता रहता है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा समय तुर्किये के अंताल्या में संयुक्त राष्ट्र काकॉप-31 जलवायु शिखर सम्मेलन चल रहा है. इसमें वैश्विक नेताओं ने पर्यावरण संरक्षण के लिए किए जा रहे अभी तक के प्रयास को कम आंका है. संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख साइमन स्टील ने काम की रफ्तार बढ़ाने की बात कही. सम्मेलन में ग्लोबल रूफटॉप सोलर डिक्लेरेशन के तहत वर्ष 2030 तक दुनियाभर में कम से कम 30 करोड़ लोगों को घरों को सौर ऊर्जा से रोशन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया.
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