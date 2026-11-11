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पर्यावरण बचाने में जुटे दुनिया के 100 लीडर्स में 5 भारतीय; क्लीन एनर्जी दे रहे श्रीधर, EV से प्रदूषण घटा रहीं सुमन

टाइम की लिस्ट में 5 भारतीयों को भी मिली जगह. ( Photo Credit; TIME )

हैदराबाद (EB Prime Team) : Indian Climate Leaders : मौजूदा समय पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन, प्रकृति के नुकसान और प्रदूषण के 3 बड़े संकटों से घिरी है. ग्लोबल लेवल पर इनके असर को कम करने के लिए तमाम प्रयास भी हो रहे हैं. वहीं अलग-अलग क्षेत्रों में काम कर रहे कई दिग्गज भी अलग-अलग तरीकों से पर्यावरण को बचाने में जुटे हैं. हाल ही में टाइम मैगजीन ने विश्व के ऐसे 100 लीडर्स की लिस्ट जारी है. इनमें 5 भारतीय भी शामिल हैं.

अमेरिका की टाइम मैगजीन की ओर से The 100 Most Influential Climate Leaders of 2026 नाम से रिपोर्ट जारी की गई है. इसमें पिछले 12 महीनों के दौरान पर्यावरण संरक्षण के लिए बेहतर काम करने वाले 100 लोगों को शामिल किया गया है. इन दिग्गजों ने इस दिशा में ठोस और टिकाऊ काम किए. जमीनी स्तर पर उनके ये प्रयास साफ तौर पर दिखाई भी दे रहे हैं. टाइम की यह रिपोर्ट 5 कैटेगरी (टाइटन्स, लीडर्स, इनोवेटर्स, डिफेंडर्स और कैटलिस्ट्स) में जारी की गई है.