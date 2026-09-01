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दुनिया के 100 AI दिग्गजों में 10 भारतीय; इनके मॉडल्स संभाल रहे अरबों का डेटा, बदल रहे फ्यूचर

टाइम मैगजीन ने जारी की साल 2026 की लिस्ट, IBM के अरविंद कृष्णा से लेकर सर्वम एआई के विवेक राघवन तक के नाम शामिल.

टाइम ने जारी की 100 AI दिग्गजों की सूची.
टाइम ने जारी की 100 AI दिग्गजों की सूची. (Photo Credit; Getty and Time)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 1, 2026 at 5:14 PM IST

10 Min Read
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हैदराबाद : TIME100 AI 2026 : आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का दायरा लगातार बढ़ रहा है. अब ये केवल कंपनियों तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि कारोबार, विज्ञान, मेडिकल, पब्लिक पॉलिसी और सुरक्षा में भी अपना योगदान दे रहे हैं. दुनियाभर के AI दिग्गजों के मॉडल्स कई तरीके से लोगों के जीवन में बदलाव भी ला रहे हैं. भारत और भारतीय मूल के भी 10 टेक महारथी ग्लोबल एआई लीडर्स के तौर पर चमके हैं. इनके बनाए मॉडल्स अरबों का डेटा संभाल रहे हैं.

हाल ही में दुनिया की प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन की ओर से विश्व के 100 AI दिग्गजों की सूची जारी की गई. TIME100 AI 2026 नाम से जारी यह सूची अब तक की चौथी सालाना सूची है. इसमें भारतीय और भारतीय मूल के 10 एआई लीडर्स को शामिल किया गया है. इनमें IBM के अरविंद कृष्णा से लेकर सर्वम एआई के विवेक राघवन तक के नाम शामिल हैं. टाइम की इस लेटेस्ट सूची को 4 श्रेणियों लीडर्स, इनोवेटर्स, थिंकर्स, शेपर्स में जारी किया है.

इन 100 AI दिग्गजों में भारत और भारतीय मूल के लोगों की हिस्सेदारी 10% है. यानी दुनिया के हर 10 प्रभावशाली टेक दिग्गजों में से एक चेहरा भारतीय मूल का ही है. सैम ऑल्टमैन और एलन मस्क जैसे वैश्विक दिग्गजों के बीच भारतीय चेहरों की मौजूदगी यह साबित करती है कि भारतीय दिमाग अब दुनिया का फ्यूचर बदलने का माद्दा रखता है. रिसर्च, हेल्थ, चिप, कोर्ट, सेफ्टी और बिजनेस तक से जुड़े टेक दिग्गज टाइम की लिस्ट का हिस्सा बने हैं.

एआई टूल्स बना दुनिया में बढ़ा रहे भारत का सम्मान : टाइम मैगजीन की लिस्ट में शामिल भारतीय और भारतीय मूल के दिग्गज अलग-अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं. किसी के AI मॉडल्स ग्लोबल टेक कंपनी की AI रणनीति को निर्धारित कर रहे हैं तो किसी के मॉडल्स मौसम के उतार-चढ़ाव का तेजी से पूर्वानुमान लगा रहे हैं. किसी के मॉडल्स भारतीय भाषाओं पर आधारित हैं तो किसी के मॉडल्स अदालती कार्यवाही में मदद कर रहे हैं.

कौन हैं लीडर्स कैटेगरी में शामिल अरविंद कृष्णा : टाइम की लीडर्स कैटेगरी में भारत के अरविंद कृष्णा शामिल है. उनका जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ. कानपुर आईआईटी से पढ़ाई के बाद वह अमेरिका चले गए. कृष्णा आईबीएम के सीईओ और चेयरमैन हैं. टाइम के अनुसार वह साल 2020 में कंपनी के CEO और चेयरमैन बने. उस दौरान AI के दौर में तेजी आ रही थी. वह मानते हैं कि बिना रिस्क लिए ही काम चलाते रहने की कोशिश करते रहना ही ज्यादा रिस्की है. इससे कंपनी पतन की ओर जा सकती है.

कृष्णा के कमान संभालने के बाद कंपनी के शेयर बढ़े : टाइम की रिपोर्ट के अनुसार अरविंद कृष्णा की ओर से आईबीएम की कमान संभालने के बाद कंपनी के शेयर करीब दोगुने हो गए. हालांकि बीते जुलाई में एक ही दिन में कंपनी के शेयर 25% तक गिर गए. इसके पीछे की वजह ये रही कि ग्राहकों ने मेनफ्रेम पर खर्च कम करके AI इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करना शुरू कर दिया. अभी तक कंपनी के शेयर पुरानी स्थिति में नहीं पहुंच पाए हैं.

छोटे एआई के मॉडल्स पर IBM का भरोसा : IBM बड़े एआई मॉडल्स के बजाय छोटे कार्यों के लिए बने मॉडल्स पर भरोसा जता रही है. कंपनी का मानना है कि विशालकाय चैटबॉट्स की तुलना में एआई मॉडल्स के सफल होने की उम्मीद ज्यादा रहती है. शर्त यह है कि उन्हें सही तरीके से सटीक काम के लिए डिजाइन किया गया हो. कंपनी की यह रणनीति बड़े उद्योगों के लिए मददगार साबित हो रही है.

सिविल सर्विस में थे अरविंद रमन के पिता : अमेरिका की पर्ड्यू यूनिवर्सिटी के अनुसार TIME100 AI 2026 लिस्ट की लीडर्स कैटेगरी में शामिल अरविंद रमन यूपी से ताल्लुक रखते हैं. उनके पिता सिविल सेवा में थे. पिता के ट्रांसफर होने पर अरविंद रमन को भी देशभर के एक शहर से दूसरे शहर में जाना पड़ता था. इससे रमन अलग-अलग संस्कृतियों में ढलते चले गए. अमेरिका में जब वह करियर बनाने के लिए गए तो उनकी इस आदत के कारण उन्हें ज्यादा दिक्कत नहीं हुई.

तकनीकी क्षेत्र को आगे बढ़ा रहे संजय मेहरोत्रा : यूपी के कानपुर के रहने वाले संजय मेहरोत्रा टाइम की लिस्ट में इनोवेटर्स कैटेगरी में शामिल हैं. वह माइक्रोन टेक्नोलॉजी के चेयरमैन और सीईओ हैं. यह कंपनी दुनिया की उन तीन कंपनियों में से एक है जो AI के तेजी से बढ़ते दौर को चलाने वाला एक जरूरी उपकरण हाई-बैंडविड्थ मेमोरी (HBM) बनाती है. माइक्रोन ने 2035 तक अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च में 250 अरब डॉलर से ज्यादा का निवेश करने का ऐलान किया है.

विवेक राघवन ने साल 2023 में की सर्वम की शुरुआत : कर्नाटक के रहने वाले डॉ. विवेक राघवन भी टाइम की लिस्ट में इनोवेटर्स कैटेगरी का हिस्सा हैं.उन्होंने प्रत्युष कुमार के साथ मिलकर IIT मद्रास की रिसर्च लैब 'AI4भारत' में भारतीय भाषाओं के लिए ओपन-सोर्स AI बनाने पर काम किया. इस जोड़ी ने अगस्त 2023 में 'सर्वम AI' की शुरुआत की. इसका मकसद ऐसे मल्टीलिंगुअल (कई भाषाओं वाले) भारतीय मॉडल बनाना था जो पश्चिम की ग्लोबल AI कंपनियों को टक्कर दे सके.

इस तरह आया अदालत एआई बनाने का विचार : सुप्रीम कोर्ट में क्लर्क रह चुके उत्कर्ष सक्सेना के सामने एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें एक व्यक्ति ने मुकदमे की सुनवाई शुरू होने के लिए 12 साल तक इंतजार किया. भारत के लगभग तीन-चौथाई कैदी ऐसे हैं जिन पर अभी दोष साबित नहीं हुआ है. 5 करोड़ से ज्यादा मामले लंबित हैं. बड़े शहरों के बाहर कई जज आज भी गवाही हाथ से रिकॉर्ड करते हैं. इसके बाद क्लर्क उसे दोबारा हाथ से ही कॉपी करते हैं. यहीं से उत्कर्ष के मन में अदालत एआई बनाने का विचार आया. उत्कर्ष भी टाइम की इनोवेटर्स कैटेगरी में शामिल हैं.

तूफान के बारे में पहले से जानकारी देता है फोरकास्टनेट : कर्नाटक से तालुल्क रखने वाली अनिमा आनंद कुमार ने फोरकास्टनेट एआई विकसित किया है. वह कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (कैलटेक) की प्रोफेसर हैं. टाइम की रिपोर्ट के अनुसार फोरकास्टनेट एआई विज्ञान और मौसम से जुड़ी जटिल गणनाओं को तेजी से हल करने में माहिर है. यह मौसम के उतार-चढ़ाव के अलावा आने वाले तूफान का भी सटीक अनुमान लगाता है. यह शक्तिशाली AI एल्गोरिदम कंप्यूटर चिप्स डिजाइन करने के साथ ही कई अन्य भी कार्य करता है. अनिमा इनोवेटर्स श्रेणी में शामिल हैं.

बीमारियों के शुरुआती पहचान पर काम कर रहीं सुचि : पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की रहने वाली सुचि सारिया बाइसियान हेल्थ की संस्थापिका और सीईओ हैं. टाइम मैगजीन के अनुसार वह अमेरिका की रिसर्च यूनिवर्सिटी Johns Hopkins में कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं. बीमारियों की शुरू में ही पहचान हो सके, वह इसके लिए नए तरीकों पर काम कर रहीं हैं. बाइसियान हेल्थ पहला लगातार काम करने वाला AI मॉनिटर है. सुचि ने 10 से ज्यादा सालों तक लगातार मेहनत किया. उन्होंने मरीजों को पुराने रिकॉर्ड को एआई सिस्टम में तब्दील कर दिया. सुचि भी इनोवेटर्स कैटेगरी का हिस्सा हैं.

सनी गांधी का एआई के सही इस्तेमाल पर जोर : भारतीय मूल के सनी गांधी TIME100 AI 2026 लिस्ट की शेपर्स कैटेगरी में शामिल हैं. वह एन्कोड संस्था के सह-कार्यकारी निदेशक हैं. वह एआई के सही इस्तेमाल पर जोर देते हैं. एन्कोड के प्रयासों के कारण अमेरिका के इलिनोइस राज्य में ऐतिहासिक कानून पास हो सका. इसके अनुसार प्रमुख एआई डेवलपर्स के लिए सुरक्षा प्रक्रियाओं का थर्ड-पार्टी ऑडिट कराना जरूरी कर दिया गया है.

एआई से परेशान लोगों का केस लड़ती हैं मिताली : भारतीय मूल की मिताली जैन भी TIME100 AI 2026 लिस्ट की शेपर्स कैटेगरी का हिस्सा हैं. मिताली टेक जस्टिस लॉ प्रोजेक्ट की कार्यकारी निदेशक हैं. वह मानवाधिकार और नागरिक अधिकार वकील हैं. साल 2023 में उन्होंने नॉन-प्रॉफिट संस्था 'टेक जस्टिस लॉ' की शुरुआत की. एआई चैटबॉट्स की कमियों के कारण लोगों को नुकसान पहुंचने लगा तो वे पीड़ित परिवारों का केस लड़ने वाली मुख्य वकील बन गईं.

रवि कुमार का अलग टैक्स मॉडल पर जोर : ओडिशा के रहने वाले रवि कुमार एस अमेरिकी कंसल्टिंग और आईटी कंपनी कॉग्निजेंट के CEO हैं. वहा टाइम की थिंकर्स कैटेगरी में शामिल हैं. सैम ऑल्टमैन और विनोद खोसला जैसे टेक लीडर्स के विचार से वे भी सहमत हैं. मानता हैं कि एआई के बढ़ते चलन के कारण वर्कर्स और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन पर प्रभाव पड़ेगा. AI की वजह से नौकरियां पूरी तरह खत्म नहीं होंगी. उनकी कंपनी के 93% कर्मचारियों के काम पर असर पड़ा है. वह अलग टैक्स मॉडल लाने पर भी जोर दे रहे हैं. रवि कुमार मानना है कि सरकार पुरानी टैक्स व्यवस्था पर चल रही है. यह व्यवस्था यह मानकर चलती है मशीनों-तकनीकों मे निवेश से नई नौकरियां आएंगी, लेकिन एआई ने निवेश से रोजगार कम होते जा रहे हैं.

एलन मस्क लीडर्स ग्रुप में शामिल : TIME100 AI 2026 लिस्ट की लीडर्स कैटेगरी में एलन मस्क भी शामिल हैं. मस्क की AI लैब (जो अब SpaceXAI नाम की सब्सिडियरी है) ने अगस्त में अपना टॉप मॉडल Grok 4.6 लांच किया. टाइम ने एआई क्षेत्र का नेतृत्व करने वालों को लीडर्स कैटेगरी में रखा है. नई तकनीक, मॉडल और टूल्स विकसित करने वालों को इनोवेटर्स श्रेणी में रखा है. एआई के लिए नियम-कानून बनाने वाले शेपर्स कैटेगरी में रखे गए हैं. जबकि एआई के भविष्य और सुरक्षा पर रिसर्च करने वालों को थिंकर्स कैटेगरी में रखा गया है. लीडर्स कैटेगरी में ऐसे 26, इनोवेटर्स में 25, शेपर्स में भी 25 जबकि थिंकर्स में 24 लोग शामिल किए गए हैं.

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