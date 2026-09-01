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दुनिया के 100 AI दिग्गजों में 10 भारतीय; इनके मॉडल्स संभाल रहे अरबों का डेटा, बदल रहे फ्यूचर

टाइम ने जारी की 100 AI दिग्गजों की सूची. ( Photo Credit; Getty and Time )