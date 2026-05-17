दुनिया के टॉप 100 परोपकारियों में भारत का वर्चस्व; गरीब छात्रों को फ्री में पढ़ा रहे शिव नाडर, सुधीर-समीर मेहता करा चुके 70 हजार बच्चों का इलाज
टाइम मैग्जीन ने जारी की लिस्ट, भारतीय मूल के कई कारोबारी भी विदेश में कर रहे समाजसेवा, UNM फाउंडेशन-विद्याज्ञान संस्था से लोगों को मिला सहारा.
Published : May 17, 2026 at 4:09 PM IST
हैदराबाद : टाइम मैग्जीन की ओर से दुनिया के शीर्ष परोपकारियों की सूची जारी की गई है. 14 मई को जारी इस सूची में कई भारतीय शामिल हैं. वहीं दूसरे देशों में रहकर समाज के लिए बेहतरीन कार्य करने वाले कई भारतवंशीय हस्तियों को भी लिस्ट में जगह दी गई है. इस तरह की लिस्ट पहली बार साल 2025 में जारी की गई थी. साल 2026 में जारी सूची इसका दूसरा संस्करण है.शिव नाडर समेत कई दिग्गज इसका हिस्सा हैं.
टाइम मैग्जीन ने TIME 100 Philanthropy 2026 के नाम से यह लिस्ट जारी की है. इसमें अलग-अलग सेक्टरों में अपनी काबिलियत का लोहा मनवा चुके उन दिग्गजों को शामिल किया गया जो समाजसेवा में भी आगे हैं. ये अपनी कमाई के करोड़ों रुपये बच्चों समेत अन्य का भविष्य बनाने में खर्च कर रहे हैं. उनकी इस पहल से समाज में बदलाव आ रहा है. जीवन के जद्दोजहद में फंसे और तमाम तरह की बीमारियों का सामना कर रहे लोगों को जीवन में खुशियां लौट रहीं हैं.
4 बार के शीर्ष दानवीर शिव नाडर दान कर चुके 170 करोड़ : टाइम मैग्जीन के अनुसार आईटी कंपनी एचसीएल (HCL) टेक्नोलॉजीज के 80 वर्षीय संस्थापक शिव नाडर केवल दिखावे के लिए दान नहीं करते है. वे समाज को बदलने की सच्ची कोशिश कर रहे हैं. यही वजह है कि वह पिछले 5 वर्षों में 4 बार भारत के सबसे बड़े दानवीरों की सूची में शीर्ष पर रहे हैं. उन्होंने अकेले ही साल 2025 में ही लगभग 32 करोड़ रुपये दान कर दिए थे. अहम बात ये है कि अपनी संपत्ति से अब तक वह 170 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि ऐसी संस्थाओं को दे चुके हैं जो आने वाली कई पीढ़ियों तक समाज की सेवा करती रहेंगी. इनमें बेहतरीन विश्वविद्यालय, म्यूजियम और स्वास्थ्य केंद्र शामिल हैं.
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विद्याज्ञान संस्था से बदल रहा गरीब बच्चों का जीवन : शिव नाडर की संस्था 'विद्याज्ञान' गरीब होनहारों बच्चों को काफी मदद कर रही है. यह संस्था पूरे देश में काम कर रही है. यूपी के सभी जिलों से यह संस्था गरीब किसानों और मजदूरों के होनहार बच्चों को चुनती है. अब तक ऐसे परिवारों में पलने वाले बच्चों को बेहतर सुविधाएं नहीं मिल पाती थीं. इसकी वजह से पढ़-लिखकर अपना भविष्य बनाने के बारे में सोच भी नहीं पाते थे. यह संस्था ऐसे लोगों के लिए बड़ा सहारा है. संस्था काबिल बच्चों को चुनकर दो शानदार बोर्डिंग स्कूलों में उन्हें ले जाती है. इसके बाद उनकी पढ़ाई कराई जाती है. साल 2009 से यह सिलसिला चल रहा है. अब तक 2 हजार से ज्यादा बच्चे यहां से पढ़ाई पूरी कर निकल चुके हैं.
क्रिएटिव दान करते हैं नाडर : विद्याज्ञान संस्था की मदद से इसी साल फरवरी में 2 ग्रामीण बच्चों ने अमेरिका की 'इलिनोइस टेक' यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया. वे अपने जिले में उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका जाने वाले पहले छात्र भी बने. संस्था बच्चों को मुफ्त में पढ़ाती है. भारत के पांचवें सबसे अमीर व्यक्ति शिव नाडर केवल पारंपरिक दान नहीं करते हैं, बल्कि वे प्लानिंग के साथ ऐसा करते हैं. इसे वह क्रिएटिव दान कहते हैं. वह सीधे तौर पर पैसे नहीं बांटते हैं, बल्कि स्कूल और अस्पताल जैसे बड़े संस्थान बनवाते हैं. नियमानुसार इनका संचालन किया जाता है. उनकी संस्थाएं हर साल रिपोर्ट जारी कर दान में मिले रुपये और उसके इस्तेमाल की रिपोर्ट जारी करती हैं. नाडर ने 2023 में एक इंटरव्यू में कहा था कि एजुकेशन बदलाव ला सकती है और यह सोशल और इकोनॉमिक प्रोग्रेस की चाबी है.
उद्योगपति सुधीर और समीर मेहता ने खोला बड़ा अस्पताल : दुनिया के टॉप 100 परोकारियों में शामिल टोरेंट ग्रुप के सुधीर और समीर मेहता भी समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं. टाइम मैग्जीन के डेटा के अनुसार उन्होंने अहमदाबाद में मस्तिष्क और तंत्रिका से जुड़ी बीमारियों के इलाज के लिए एक बड़ा न्यूरो रिहैबिलिटेशन सेंटर खोला है. यह अस्पताल 30 वर्ग फुट में फैला है. इसे उनके पारिवारिक ट्रस्ट UNM फाउंडेशन ने बनाया है. यह संस्था की ओर से शुरु की गई पहली बड़ी मेडिकल सुविधा है. दरअसल मेहता भाइयों ने साल 2024 में अपने दिवंगत पिता का 100वीं जन्म शताब्दी मनाई थी. इस दौरान उन्होंने करीब 5 हजार करोड़ से अधिक रुपये का दान देने का संकल्प लिया था. इसी के तहत इस अस्ताल को खोला गया था.
मेहता परिवार की संपत्ति 1400 करोड़ से ज्यादा : टाइम मैग्जीन के अनुसार मेहता परिवार की कुल संपत्ति 1400 करोड़ से भी ज्यादा की है. सुधीर और समीर मेहता भारतीय फार्मा और पावर ग्रुप टोरेंट ग्रुप के वारिस हैं. उनके पिता, उत्तमभाई नाथलाल मेहता ने टोरेंट की शुरुआत की थी. 60 साल की उम्र में उनकी बाइपास सर्जरी हुई थी. उन्होंने भारत के सबसे बड़े सिंगल-स्पेशलिटी कार्डियक हॉस्पिटल में से एक अस्पताल को फंड दिया था. पिता की मौत के बाद दोनों भाइयो ने दान की विरासत को आगे बढ़ाया. खास REACH प्रोग्राम के तहत पिछले 10 साल में 1 लाख 74 हजार बच्चों की स्क्रीनिंग की गई. इनमें से 70 हजार बच्चों का कुपोषण और एनीमिया का इलाज कराया गया. 150 बेड का बच्चों का हॉस्पिटल खोला गया.
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पूरे देश में प्रोजेक्ट का विस्तार करने की योजना : मेहता बंधुओं का UNM फाउंडेशन समाजसेवा के अन्य भी काम कर रही है. फाउंडेशन की ओर से 15 दिन का फ्री आर्ट्स फेस्टिवल भी चलाया जा चुका है. इसके अलावा कई झीलों और पब्लिक गार्डन को दुरुस्त कराया जा चुका है. परिवार की ओर से किए गए दान का बड़ा हिस्सा उनके गृह राज्य गुजरात में ही खर्च हो रहा है. हालांकि बच्चों का हेल्थकेयर प्रोग्राम गुजरात के अलावा अन्य भी दो राज्यों में फैल चुका है. न्यूरो-रिहैबिलिटेशन सेंटर गुजरात के दूसरे शहरों भी खोलने की योजना है. बाद में इसे पूरे देश में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू करने की योजना है. ऐसा होने पर बड़े स्तर पर लोगों को फायदा मिलेगा.
भारतीय मूल के दीपक भार्गव भी दान में आगे : टाइम मैग्जीन की लिस्ट में भारतीय मूल के कई अन्य कारोबारी भी शामिल है. दीपक भार्गव भी इनमें से एक है. वह अमेरिका की न्यूयार्क सिटी में रहते हैं. साल 2024 से वह फ्रीडम टुगेदर फाउंडेशन को संभाल रहे हैं. फाउंडेशन को संभालने से पहले लंबे समय तक एक्टिविस्ट रहे भार्गव का मानना है कि बुनियादी अधिकारों व लोकतंत्र पर मंडराते खतरों से निपटने के लिए परोपकार का तरीका भी असाधारण होना चाहिए. भार्गव के लीडरशिप में फाउंडेशन की ओर से हर साल कुल संपत्ति का 10% हिस्सा दान के रुप में दिया जा रहा है. वहां की दूसरी संस्थाओं की तुलना में दिए जाने वाले दान से दोगुना है.
30 करोड़ लोगों तक बिजली पहुंचा रहे राजीव जे. शाह : विकीपीडिया के अनुसार राजीव जे. शाह के माता-पिता गुजरात में रहते थे. यहां से उनका परिवार अमेरिका जाकर बस गया था. राजीव जे. टाइम मैग्जीन के मुताबिक शाह साल 2017 से रॉकफेलर फाउंडेशन के प्रेसीडेंट हैं. 113 साल पुराना यह फाउंडेशन क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल हेल्थ जैसी बड़ी चुनौतियों के लिए काम करता है. फाउंडेशन दुनिया भर में लोगों का जीवन सुधारने के लिए तमाम तरह के प्रयास कर रहा है. मिशन 300 के जरिए साल 2030 तक 30 करोड़ अफ्रीकी लोगों तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है. इसके लिए काम भी चल रहा है. बच्चों को पौष्टिक खाना उपलब्ध कराने के लिए करोड़ों रुपये खर्च करना का वादा किया है.
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टाइम मैग्जीन ने 4 श्रेणियों में जारी किए नाम : टाइम मैग्जीन 100 परोकारियों की लिस्ट को 4 कैटेगरी में जारी किया है. लीडर्स कैटेगरी में कुल 18 से अधिक नाम शामिल हैं. इसमें भारतीय मूल के राजीव जे शाह का नाम शामिल है. इसी तरह टाइटंस कैटेगरी में 19 से अधिक नाम शामिल हैं. इसी श्रेणी में शिव नडार के अलावा सुधीर और समीर मेहता को जगह मिली है. इसके बाद ट्रेल ब्लेजर्स कैटेगरी में 21 से अधिक नाम शामिल हैं. अंत में इनोवेटर्स कैटेगरी आती है. इसमें भी 21 से अधिक नाम शामिल हैं. लिस्ट में एक नाम के साथ उनके सहयोगी के नाम भी जोड़े गए हैं. इस तरह कुल मिलाकर परोपकारियों की संख्या 100 हो जाती है.
लीडर्स और टाइटंस कैटेगरी में किसे मिला स्थान : लीडर्स कैटेगरी में रिचर्ड ई. बेसर, हीदर गेरकेन, दीपक भार्गव, लुईस रिचर्डसन, जूलियन कास्त्रो, रायन रिपेल, ग्रेग वेदरफोर्ड II, मुना अल गुर्ग, लिसा कैस्टेलर-कैलियो, रिचर्ड आर. ब्यूरी जूनियर, डेविड डफील्ड और शेरिल डफील्ड, पाउला फैबियानी, टिमोथी डेलरिम्पल, आसिफ सालेह, सिंथिया फ्रेंड, विलियम ए. शैम्ब्रा आदि के नाम शामिल हैं. इसी तरह टाइटंस कैटेगरी में मैकेंजी स्कॉट, एल्टन जॉन और डेविड फर्निश, चेस कोच और चार्ल्स कोच, हावर्ड जी. बफेट, टोनी एलुमेलु और अवेले विवियन एलुमेलु, हेनरी कार्डेनस और मार्क एंथनी, पोनी मा, ऑस्कर एल. टैंग और एग्नेस सू-टैंग, क्रिस्टोफर होन, वेंचर फिलांथ्रोपिस्ट, रेनी पार्सन्स और बॉब पार्सन्स, मोहम्मद देवजी, लौरा अर्नोल्ड और जॉन अर्नोल्ड, डेविड टेपर, नैन्सी किंडर और रिचर्ड किंडर, जोआन वील और सैंडी वील, शिव नाडर, लिन शूस्टरमैन और स्टेसी शूस्टरमैन, सुधीर मेहता और समीर मेहता के नाम शामिल हैं.
इसी तरह ट्रेल ब्लेजर्स कैटेगरी में केट कैपशॉ और स्टीवन स्पीलबर्ग, रिहाना, चांस द रैपर, लियोनेल मेस्सी, विली नेल्सन, एलिस कांग एथे, कारमेन रोजास, ग्रीसा मार्टिनेज रोजास, जेम्स ब्लैक, ग्लेन गैलाइच, केटलिन टुलोच, टोन्या एलन, जो गोल्डमैन, फिलिप रैगन और सुसान रैगन, टेरेंस मेक, केट फोर्ब्स, पैट्रिशिया मैक्लेरीवी, मिशेल सैटर, लिडा हिल, एरिक स्टेगमैन, रॉन ब्रूडर के नाम शामिल हैं. इसी क्रम में इनोवेटर्स कैटेगरी में लॉरेंस लिएन, स्लोएन स्टीफंस, शकीरा, रे मैडॉफ, जान टालिन, टाइनेशा मैकहैरिस, शिन लियू, डेविड वेलेज और मारियल रेयेस, एली हैसनफेल्ड, एना वर्गीस, चार्ली ब्राउन, एमी वाइस, एमिली टो, सैंडी बैनम और स्टीवर्ट डब्ल्यू बैनम जूनियर, एरिन बोरला, रिप रैपसन, ग्रेग पर्लमैन और जोडी पर्लमैन, एशले फेयरबैंक्स, हैसो प्लैटनर, चार्ल्स श्वाब और हेलेन श्वाब, टिम इस्गिट आदि के नाम शामिल हैं.
अब जानिए इस तरह की पहली सूची कौन से भारतीय थे शामिल : टाइम मैग्जीन की 100 Philanthropy 2025 की सूची में भी कई भारतीय शामिल थे. मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, अजीम प्रेमजी और निखिल कामत को इसमें स्थान मिला था. इसमें रिलायंस फाउंडेशन की ओर से किए जा रहे सामाजिक कार्यों को सराहा गया था. फाइंडेशन की ओर से पैसों की तंगी से जूझ रहे छात्रों को स्कॉलरशिप, अस्पतालों आदि का निर्माण किया जाता है. जीरोधा के सह-संस्थापक निखिल कामत और विप्रो के पूर्व चेयरमैन अजीम प्रेमजी के प्रेमजी फाउंडेशन की ओर से शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कार्यों की सराहना की गई थी.
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