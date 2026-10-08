ETV Bharat / bharat

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धियों पर एक नजर

नई दिल्ली : शासन प्रमुख के तौर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 25 साल पूरे हो चुके हैं. मोदी सात अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री बने और 2014 से भारत के प्रधानमंत्री हैं. वह लगातार तीसरी बार पीएम बने हैं. किसी भी गैर कांग्रेसी नेता को यह अवसर नहीं मिला है. पेश है उनकी सामाजिक और राजनीतिक यात्रा से जुड़े अहम पल.