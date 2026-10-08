प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धियों पर एक नजर
2001 से ही वह पद पर बने हुए हैं. पहले वह सीएम रहे और उसके बाद पीएम बने.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PTI)
Published : October 8, 2026 at 6:02 PM IST
नई दिल्ली : शासन प्रमुख के तौर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 25 साल पूरे हो चुके हैं. मोदी सात अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री बने और 2014 से भारत के प्रधानमंत्री हैं. वह लगातार तीसरी बार पीएम बने हैं. किसी भी गैर कांग्रेसी नेता को यह अवसर नहीं मिला है. पेश है उनकी सामाजिक और राजनीतिक यात्रा से जुड़े अहम पल.
- 1950 : जन्म - 17 सितंबर 1950 को गुजरात राज्य (मेहसाणा जिले) के वडनगर में हीराबा और दामोदरदास मोदी के घर जन्म हुआ. उनके पिता दामोदरदास शहर के स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर चाय की दुकान चलाकर गुजारा करते थे. मोदी स्कूल के बाद चाय की दुकान पर अपने पिता की मदद करते थे. वे रेलवे यात्रियों को चाय परोसते थे.
- 1967 : भारत भ्रमण - घर छोड़ा और हिमालय, ऋषिकेश और रामकृष्ण मिशन समेत पूरे भारत की यात्रा की.
- 1972 : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ - राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल हुए. अपना पूरा जीवन समर्पित करने का पक्का फैसला किया.
- 1975 : RSS ने नरेंद्र मोदी को "गुजरात लोक संघर्ष समिति" का महासचिव नियुक्त किया. इमरजेंसी के दौरान, गिरफ्तारी से बचने के लिए मोदी को अंडरग्राउंड होना पड़ा. वे सरकार का विरोध करने वाले पर्चे छापने के काम में शामिल थे.
- 1978 : वड़ोदरा में RSS प्रचारक - संघ में जिम्मेदारी बढ़ी. 'विभाग प्रचारक' बने और वड़ोदरा में काम करने के लिए कहा गया.
- 1979 : वे दिल्ली में RSS के लिए काम करने गए. वहां उन्हें इमरजेंसी के इतिहास के आरएसएस के वर्जन पर रिसर्च करने और लिखने का काम सौंपा गया.
- 1980 : आरएसएस संभाग प्रचारक - 'संभाग प्रचारक' बने और उन्हें दक्षिण गुजरात और सूरत का अतिरिक्त क्षेत्र मुख्य काम के लिए सौंपा गया.
- 1985 : RSS ने मोदी को भाजपा में भेजा. बाद में 1987 में, मोदी ने अहमदाबाद म्युनिसिपल चुनाव में भाजपा के कैंपेन को ऑर्गनाइज करने में मदद की. भाजपा वह चुनाव जीत गई.
- 1988 और 1995 के बीच, नरेंद्र मोदी को एक माहिर रणनीतिकार के तौर पर पहचाना गया, जिन्होंने गुजरात भाजपा को राज्य की सत्ताधारी पार्टी बनाने के लिए जरूरी जमीनी काम सफलतापूर्वक किया था. उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने का चुनौतीपूर्ण काम पूरी गंभीरता से किया. पार्टी को राजनीतिक फायदा मिलने लगा और अप्रैल 1990 में उसने केंद्र में गठबंधन सरकार बनाई. यह गठबंधन कुछ ही महीनों में टूट गया, लेकिन 1995 में बीजेपी ने गुजरात में अपने दम पर दो-तिहाई बहुमत के साथ सत्ता हासिल की. तब से बीजेपी गुजरात में शासन कर रही है.
- 1987 : भाजपा ने एएमसी चुनाव जीता - अलग-अलग नगर निकायों के चुनावों के लिए संगठन के काम में सक्रिय भूमिका निभाई. पार्टी ने एएमसी चुनाव जीता.
- 1987 : आडवाणी के साथ न्याय यात्रा में हिस्सा लिया. गरीबों के अधिकारों के लिए न्याय यात्रा.
- 1989 के लोकसभा चुनावों के लिए काम शुरू किया.
- 1989 : लोक शक्ति यात्रा - लोक शक्ति यात्रा का आयोजन किया गया.
- 1990 : 67 सीटें जीतीं - भाजपा ने गुजरात विधानसभा चुनावों में 67 सीटें जीतीं और चिमनभाई पटेल की सरकार में शामिल हुई.
- 1990 : मोदी ने 1990 में आडवाणी की राम रथ यात्रा और 1991-92 में मुरली मनोहर जोशी की एकता यात्रा को आयोजित करने में मदद की.
- 1995 में, उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया गया और भारत के पांच बड़े राज्यों की जिम्मेदारी दी गई - एक युवा नेता के लिए यह एक दुर्लभ उपलब्धि थी.
- 1995 : BJP ने गुजरात विधानसभा चुनावों में बहुमत हासिल किया और 121 सीटें जीतीं.
- 1995 : राष्ट्रीय सचिव - राष्ट्रीय सचिव के तौर पर दिल्ली गए. उत्तर भारत के कई राज्यों की जिम्मेदारी दी गई.
- 1998 में, उन्हें महासचिव (संगठन) के पद पर पदोन्नत किया गया. इस पद पर वे अक्टूबर 2001 तक रहे, जब उन्हें गुजरात का मुख्यमंत्री चुना गया.
- 1999 : लोकसभा चुनाव - अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भाजपा ने लोकसभा चुनावों में लगातार जीत हासिल की.
- गुजरात के मुख्यमंत्री (2001 से 2014) 2001 - केशूभाई पटेल की सेहत खराब हो रही थी और भाजपा उपचुनावों में विधानसभा की कुछ सीटें हार गई थी. भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने पटेल की जगह मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया.
- 2001 : 7 अक्टूबर 2001 को मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली. वे पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने.
- 2002 : गुजरात के CM के तौर पर दूसरा कार्यकाल. 2002 के गुजरात विधानसभा चुनावों में पार्टी को रिकॉर्ड जीत दिलाई.
- 2003 : वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट - आडवाणी ने पहली बार आयोजित 'वाइब्रेंट गुजरात इन्वेस्टर्स समिट' का उद्घाटन किया.
- 2004 : स्कूल में दाखिले बढ़ाने के मकसद से 'कन्या केलवणी' और 'शाला प्रवेशोत्सव' शुरू किए गए.
- 2007 : गुजरात के सीएम के तौर पर तीसरा कार्यकाल. भाजपा ने 2007 के गुजरात विधानसभा चुनाव जीते. नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार सीएम के तौर पर शपथ ली.
- 2007 : गुजरात के सीएम के तौर पर - गुजरात के सबसे लंबे समय तक सीएम रहने वाले नेता बने.
- 2008 : उद्योगों को बढ़ावा - टाटा नैनो गुजरात आई. टाटा ग्रुप ने गुजरात के गवर्नेंस मॉडल और काम की रफ्तार की तारीफ की.
- 2009 : विश्व ग्राम योजना - ई-ग्राम, विश्व ग्राम योजना शुरू की गई. यह गुजरात सरकार का एक दूरदर्शी कदम था.
- 2011 : मोदी ने सद्भावना यात्रा की, जो पूरे गुजरात में एक रोड शो था. इसका मकसद सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना था. इसी दौरान प्रधानमंत्री बनने की उनकी महत्वाकांक्षा पहली बार सबके सामने आई.
- 2012 : चौथी बार गुजरात के सीएम बने- गुजरात विधानसभा चुनावों में भाजपा को एक और जीत दिलाई. चौथी बार सीएम बने.
- मार्च 2012 : दुनिया की प्रमुख न्यूज मैगजीन 'टाइम' ने 26 मार्च 2012 के अंक में नरेंद्र मोदी को अपने कवर पेज पर जगह दी और 'मोदी मीन्स बिजनेस' शीर्षक से एक स्टोरी छापी.
- 2013 : BJP के पीएम उम्मीदवार के तौर पर - BJP ने नरेंद्र मोदी को 2014 के लोकसभा चुनावों के लिए पार्टी का पीएम उम्मीदवार घोषित किया.
- 2013 : स्टैच्यू ऑफ यूनिटी - आडवाणी और नरेंद्र मोदी ने 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' की आधारशिला रखी.
- 2014 : ऐतिहासिक जीत - 2014 के चुनावों में एनडीए की ऐतिहासिक जीत. नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, "भारत जीत गया है!"
- 2014: BJP संसदीय दल के नेता बने - सर्वसम्मति से भाजपा संसदीय दल के नेता चुने गए.
- 2014: भारत के प्रधानमंत्री बने - भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली. पीएम मोदी ने 2014 के आम चुनावों में भाजपा का नेतृत्व किया, जिससे पार्टी को लोकसभा में जबरदस्त बहुमत मिला. 1984 के बाद से किसी एक पार्टी को ऐसा बहुमत पहली बार मिला था.
- 2014: टाइम मैगजीन के रीडर्स पोल में "पर्सन ऑफ द ईयर" चुने गए.
- 26 मई, 2014 - नरेंद्र मोदी ने 15वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली, सार्क नेता शामिल हुए. आम चुनावों में भाजपा को भारी जीत दिलाने के बाद, 63 साल के मोदी ने राष्ट्रपति भवन में शपथ ली. पहली बार, प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन देशों के नेताओं को भी आमंत्रित किया गया.
- 25 सितंबर, 2014 : 'मेक इन इंडिया' कैंपेन शुरू हुआ- 'आइए, भारत में बनाइए' (मेक इन इंडिया) का नारा देते हुए, बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार ने भारत को मैन्युफैक्चरिंग के लिए दुनिया की सबसे पसंदीदा जगह के तौर पर बढ़ावा देने की पहल शुरू की.
- 2 अक्टूबर, 2014 - पीएम ने 'स्वच्छ भारत अभियान' शुरू किया- प्रधानमंत्री मोदी ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर भारत का सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान शुरू किया. खुले में शौच खत्म करना, हाथ से मैला ढोने की प्रथा को मिटाना और वैज्ञानिक तरीके से ठोस कचरे के प्रबंधन को बढ़ावा देना इस मिशन के मुख्य उद्देश्य हैं. इसका बड़ा लक्ष्य 2 अक्टूबर, 2019 तक स्वच्छ भारत का सपना पूरा करना था. 7 नवंबर, 2015 : मोदी सरकार ने 'वन रैंक वन पेंशन' स्कीम की घोषणा की. एक और बड़ी पॉलिसी के तौर पर, पेंशन स्कीम की घोषणा ने सशस्त्र बलों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा किया. इसके तहत, एक ही रैंक और एक ही अवधि की सेवा के बाद रिटायर होने वाले सभी कर्मचारियों को - चाहे उनकी रिटायरमेंट की तारीख कुछ भी हो - एक जैसी पेंशन मिलती है.
- 29 सितंबर 2016: पीओके के अंदर आतंकी लॉन्च पैड को नष्ट करने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक. भारत ने घोषणा की कि उसने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में अंदर तक जाकर सर्जिकल स्ट्राइक की है. इसका मकसद पाकिस्तानी आतंकी समूहों के उन "लॉन्च पैड" को नष्ट करना था जिनका इस्तेमाल जम्मू-कश्मीर में घुसपैठ के लिए किया जाता था.
- 8 नवंबर 2016 - 500 और 1000 रुपये के नोट बंद- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात 8 बजे देश के नाम अपने संबोधन में घोषणा की कि 500 और 1000 रुपये के नोट तत्काल प्रभाव से बंद. यह फैसला टैक्स चोरी करने वालों और काला धन जमा करने वालों पर कार्रवाई करने के लिए लिया गया था.
- 1 फरवरी 2017 : रेलवे और केंद्रीय बजट का विलय - BJP के नेतृत्व वाली सरकार ने 2017 में पहली बार रेलवे बजट को केंद्रीय बजट के साथ मिला दिया. तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पहला संयुक्त बजट पेश किया, जिससे ब्रिटिश शासन के दौरान 1924 में शुरू हुई दो बजट वाली परंपरा खत्म हो गई.
- 18 जून 2017: डोकलाम गतिरोध - 270 हथियारबंद भारतीय सैनिक और दो बुलडोजर सिक्किम सीमा पार करके डोकलाम में दाखिल हुए, ताकि चीनी सैनिकों को भूटान के इलाके में एक रणनीतिक सड़क बनाने से रोका जा सके. इसके कारण डोकलाम में भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच 73 दिनों तक गतिरोध बना रहा.
- 1 जुलाई, 2017 : GST लागू हुआ - संसद के एक विशेष सत्र में 'गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स' लागू किया गया. आजादी के बाद सबसे बड़े इनडायरेक्ट टैक्स सुधार को पेश करते हुए, पीएम मोदी ने अपने भाषण में जीएसटी को 'गुड एंड सिंपल टैक्स' (अच्छा और आसान टैक्स) कहा.
- 6 सितंबर, 2018 : धारा 377 रद्द - केंद्र सरकार ने कोर्ट से अनुरोध किया कि वह धारा 377 को रद्द करने से शादी और विरासत पर पड़ने वाले संभावित असर पर कोई फैसला न सुनाए.
- 9 जनवरी, 2019 : मोदी सरकार ने ईडब्लूएस कैटेगरी के लिए आरक्षण को आगे बढ़ाया. जनरल कैटेगरी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को नौकरियों और शिक्षा में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए संविधान संशोधन बिल पास किया.
- 14 फरवरी, 2019 : पुलवामा त्रासदी - जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में एक आतंकी हमले में कम से कम 40 सीआरपीएफ जवान मारे गए, जब बम से लदी एक एसयूवी जवानों को ले जा रही मिलिट्री बस से टकरा गई. जैश-ए-मोहम्मद ने इस हमले की जिम्मेदारी ली.
- 26 फरवरी, 2019: बालाकोट एयर स्ट्राइक - पुलवामा हमले के कुछ दिनों बाद, भारतीय वायु सेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप पर हमला किया. तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि इस ऑपरेशन में 250 से अधिक आतंकवादी मारे गए.
- 30 मई, 2019 : मोदी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली. भव्य समारोह में 8,000 लोग शामिल हुए – यह राष्ट्रपति भवन में आयोजित अब तक का सबसे बड़ा कार्यक्रम था. इस बार, शपथ ग्रहण समारोह में 'बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी-सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन' (BIMSTEC) देशों के नेताओं को आमंत्रित किया गया था.
- 5 अगस्त, 2019 : अनुच्छेद 370 को हटाया गया. यह जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देता था.
- 11 दिसंबर, 2019 : कड़े विरोध के बीच सीएए पास हुआ. इस कानून को मुसलमानों के साथ भेदभावपूर्ण माना गया और एक दिन बाद इसकी अधिसूचना जारी की गई.
- 19 मार्च, 2020 : PM ने पहले COVID-19 लॉकडाउन की घोषणा की. 22 मार्च को 'जनता कर्फ्यू' की घोषणा. 24 मार्च को प्रधानमंत्री ने आधी रात से शुरू होने वाले पहले 21-दिन के देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की.
- 15 जून, 2020: गलवान में भारत और चीन के बीच टकराव. लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें कम से कम 20 भारतीय सैनिक मारे गए और परमाणु युद्ध का डर पैदा हो गया. गलवान में हुई हिंसा पर अपनी पहली सार्वजनिक टिप्पणी में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "भारत शांति चाहता है. लेकिन उकसावे की स्थिति में भारत मुंहतोड़ जवाब देगा."
- 5 अगस्त, 2020: PM मोदी ने अयोध्या की जमीन पर राम जन्मभूमि मंदिर की आधारशिला रखी – जहां 1992 में बाबरी मस्जिद को गैर-कानूनी तरीके से गिरा दिया गया था.
- 20 सितंबर, 2020: संसद में ध्वनि मत से खेती से जुड़े तीन विवादित कानून पास किए गए. इन कानूनों का मकसद भारत के कृषि क्षेत्र को सरकारी नियंत्रण से निकालकर निजी क्षेत्र के हवाले करना था. पंजाब और हरियाणा के किसानों ने नए कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर दिल्ली की ओर मार्च किया और लगभग एक साल तक सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर डेरा डाले रखा.
- 26 जनवरी, 2021 को गणतंत्र दिवस के मौके पर, किसान यूनियनों द्वारा बुलाई गई ट्रैक्टर परेड के दौरान हजारों प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली के लाल किले में घुसकर कानूनों को वापस लेने की मांग की.
- 16 जनवरी, 2021: प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के कोविड-19 टीकाकरण अभियान की शुरुआत की, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान बताया गया. अभियान शुरू होने के नौ महीनों के भीतर पहली 100 करोड़ डोज दी जा चुकी थीं.
- 19 नवंबर, 2021: मोदी ने नए कृषि कानून वापस लिए. देश से माफी मांगते हुए, पीएम मोदी ने घोषणा की कि केंद्र सरकार खेती से जुड़े उन तीन विवादित कानूनों को वापस लेगी, जिनके कारण किसानों ने साल भर विरोध प्रदर्शन किया था.
- 14 जून, 2022: सरकार ने अग्निपथ योजना की घोषणा की. नई योजना प्रधानमंत्री और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के बीच बातचीत के बाद पेश की गई. इसमें युवाओं को चार साल की छोटी अवधि के लिए भर्ती करने का प्रावधान है.
- 28 मई, 2023: पीएम मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया.
- 23 अगस्त, 2023: भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरने वाला पहला देश बना. चंद्रयान-3 मिशन, चंद्रयान कार्यक्रम का तीसरा मिशन है. यह कार्यक्रम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) द्वारा विकसित चंद्रमा की खोज करने वाले मिशनों की एक श्रृंखला है.
- 09-10 सितंबर, 2023: G20 नई दिल्ली शिखर सम्मेलन. यह भारत में आयोजित पहला G20 शिखर सम्मेलन था.
- 22.01.2024: पीएम ने अयोध्या में श्रीरामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले 11 दिनों तक विशेष अनुष्ठान किया.
- 2024 : मोदी 3.0 की शुरुआत: पीएम मोदी 18वीं लोकसभा चुनाव में वाराणसी लोकसभा सीट से तीसरी बार चुने गए. NDA गठबंधन ने 18वीं लोकसभा में बहुमत हासिल किया. मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने.
- 2024: अक्टूबर: मोदी ने जनसेवा में 23 साल पूरे किए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 अक्टूबर को जनसेवा में 23 साल पूरे किए.
- 2024: नवंबर: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की मतगणना पूरी होने के बाद चुनाव आयोग के अंतिम आंकड़ों के अनुसार, बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने 288 में से 233 विधानसभा सीटें जीतकर महाराष्ट्र में सरकार बनाई, जबकि विपक्षी MVA ने केवल 50 सीटें जीतीं.
- 2025: भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना.
- अप्रैल 2025: गरीबी से निपटने में भारत की कामयाबी. वर्ल्ड बैंक के अनुसार,10 सालों (2011-12 से 2022-23) में 17.1 करोड़ लोगों को घोर गरीबी से बाहर निकाला गया.
- 22 अप्रैल का पहलगाम नरसंहार. पाकिस्तान के बर्बर आतंकवादियों ने बेरहमी से 26 बेगुनाह नागरिकों की हत्या कर दी.
- ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत : 7 मई को. भारत ने हमले के पीछे के आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए 'ऑपरेशन सिंदूर' शुरू किया. भारत ने लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिज्बुल मुजाहिदीन के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर में नौ बड़े आतंकी लॉन्चपैड को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया. इस कार्रवाई में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए.भारत ने जवाबी कार्रवाई का दायरा बढ़ाया : भारत के जवाबी हमले ने पाकिस्तानी एयर बेस को पंगु बना दिया.
- 7, 8 और 9 मई 2025 को भारतीय शहरों और सैन्य ठिकानों पर पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल हमलों के जवाब में, भारत ने कामिकेज (आत्मघाती) ड्रोन तैनात किए. इनका मकसद पाकिस्तान की एयर डिफेंस क्षमताओं को खत्म करना था, जिसमें लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम को बेकार करना भी शामिल था. भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने आने वाले सभी खतरों को सफलतापूर्वक रोक दिया.
- 9 और 10 मई 2025 की रात भारत का जवाबी हमला एक ऐतिहासिक मील का पत्थर बन गया, क्योंकि पहली बार किसी देश ने परमाणु हथियार वाले देश के एयर बेस पर सफलतापूर्वक हमला किया. तीन घंटे के भीतर, भारत ने नूर खान, रफीकी, मुरीद, सुक्कुर, सियालकोट, पसरूर, चिनियन, सरगोधा, स्कार्दू, भोलाड़ी और जैकोबाबाद सहित 11 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया.
- मई 2025: नीति आयोग के CEO, बीवीआर सुब्रह्मण्यम के अनुसार, भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया और 2028 तक जर्मनी से आगे निकलने की राह पर है.
- जून 2025: प्रधानमंत्री ने चिनाब पुल का उद्घाटन किया. यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है.
- मोदी भारत के दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री बने. 25 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के दूसरे सबसे लंबे समय तक लगातार कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं. मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड तोड़ते हुए लगातार 4,078 दिनों का कार्यकाल पूरा किया.
- मई 2026 : 5 राज्यों में चुनाव - भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक जीत हासिल की. लगभग 50 वर्षों में यह पहली बार है जब केंद्र में सत्ताधारी पार्टी पश्चिम बंगाल में सत्ता में आई है.31.08.2026: 31 अगस्त को, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने बताया कि वित्त वर्ष 2026-27 की अप्रैल-जून तिमाही के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था में वास्तविक रूप से 7.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो भारतीय रिजर्व बैंक के 7 प्रतिशत के अनुमान से अधिक है.
- 12-16 सितंबर, 2026: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का सफल समापन.
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