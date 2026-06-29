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'सबक सिखाने का समय आ गया है', CM शुभेंदु अधिकारी की हुमायूं कबीर को कड़ी चेतावनी

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हुमायूं कबीर की बातों के पीछे का मकसद रेजिनगर विधानसभा सीट पर मुस्लिम वोट बैंक को मजबूत करना था.

Time has come to teach him lesson CM Suvendu Adhikari warns Humayun Kabir over provocative remarks
विधायक हुमायूं कबीर और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 29, 2026 at 5:30 PM IST

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कोलकाता: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को आम जनता उन्नयन पार्टी (AJUP) के नेता और विधायक हुमायूं कबीर के कथित भड़काऊ बयानों के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई का वादा किया. पश्चिम बंगाल विधानसभा में बोलते हुए मुख्यमंत्री अधिकारी ने सदन को बताया कि विधायक के खिलाफ तीन केस दर्ज किए गए हैं, दो रेजिनगर पुलिस थाने में और एक शक्तिपुर पुलिस थाने में.

उन्होंने कहा, "मैं उन्हें इस तरह धमकी भरे अंदाज में बात करने की इजाजत नहीं दूंगा. यह उनकी आखिरी ऐसी बात होगी."

मुख्यमंत्री ने कहा कि "बहुत हो गया" और कहा कि "उन्हें सबक सिखाने" का समय आ गया है. उन्होंने यह भी कहा कि हुमायूं कबीर पहले भी कार्रवाई से बच गए थे क्योंकि राज्य में "कमजोर मुख्यमंत्री" था.

इसके बाद शुभेंदु अधिकारी ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा, "ध्यान से सुनो: मैं ऐसी बेलगाम बयानबाजी की इजाजत नहीं दूंगा. संदेशखली में एक आदमी था, और दूसरा—जीबनतला का एक गुंडा—जो कैनिंग और भांगर में खुलेआम घूमता था; सबने देखा कि उनका क्या हुआ. फिर 'पुष्पा झुकेगा नहीं' टाइप का आदमी था; उसे अब इतना झुकने पर मजबूर किया गया है कि वह शॉर्ट्स पहनकर सड़कों पर घूम रहा है, कान पकड़कर उठक-बैठक कर रहा है. भारत का कानून ही आखिरी फैसला लेता है—किसी 'बड़े आदमी' की शेखी नहीं. ऐसा बोलने से पहले पच्चीस बार सोचो; इसे एक चेतावनी समझो."

बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने यह भी आरोप लगाया कि कबीर की बातों के पीछे का मकसद रेजिनगर विधानसभा सीट पर मुस्लिम वोट बैंक को मजबूत करना था, जो कबीर के छोड़ने के बाद खाली हुई है.

दरअसल, विधानसभा चुनाव में हुमायूं कबीर ने दो सीटों पर जीत हासिल की थी, बाद में उन्होंने रेजिनगर सीट से इस्तीफा दे दिया.

हुमायूं कबीर के कथित भड़काऊ भाषण का मुद्दा विधानसभा में तब उठा, जब बीजेपी के दो विधायकों ने कबीर की बातों पर मुख्यमंत्री का जवाब मांगते हुए पॉइंट ऑफ ऑर्डर (व्यवस्था का प्रश्न) पेश किया.

हुमायूं कबीर ने क्या कहा था
यह विवाद 26 जून को रेजिनगर में हुमायूं कबीर की एक जनसभा से शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर बीजेपी नेताओं को चेतावनी दी थी. जनसभा के दौरान, कबीर ने कहा, "जिस दिन मैं हजारों मुसलमानों को इकट्ठा करके सड़कों पर उतरूंगा, मैं इतना जोरदार हमला करूंगा कि तुम्हारी पार्टी का झंडा उठाने वाला भी कोई नहीं बचेगा."

इससे पहले 6 जून को कबीर ने शक्तिपुर में एक पुलिस अधिकारी पर विवादित टिप्पणी भी की थी, जिससे उनकी आलोचना हुई थी.

AJUP के संस्थापक हुमायूं कबीर को पहले भी भड़काऊ बयान देने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है. मुख्यमंत्री की बातों पर जवाब देते हुए, कबीर ने कहा कि उनकी बातें शुभेंदु अधिकारी के लिए नहीं थीं.

सीएम की चेतावनी पर क्या बोले हुमायूं कबीर
शुभेंदु अधिकारी की चेतावनी पर हुमायूं कबीर ने कहा, "कानून अपना काम करेगा. कोई भी कानून से ऊपर नहीं है; मैं भी कानून से ऊपर नहीं हूं. सीपीएम राज में मेरे खिलाफ 27 केस दर्ज किए गए थे, और तृणमूल के राज में 60 और केस दर्ज किए गए. इनमें से किसी भी केस में यह साबित नहीं हुआ कि हुमायूं कबीर ने ठगी, जबरन वसूली या सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने में हिस्सा लिया था. मेरा मानना ​​है कि यह सरकार भी ऐसे आरोपों को साबित करने में फेल हो जाएगी. मुझे न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है."

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