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'सबक सिखाने का समय आ गया है', CM शुभेंदु अधिकारी की हुमायूं कबीर को कड़ी चेतावनी

विधायक हुमायूं कबीर और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ( ETV Bharat )

कोलकाता: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को आम जनता उन्नयन पार्टी (AJUP) के नेता और विधायक हुमायूं कबीर के कथित भड़काऊ बयानों के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई का वादा किया. पश्चिम बंगाल विधानसभा में बोलते हुए मुख्यमंत्री अधिकारी ने सदन को बताया कि विधायक के खिलाफ तीन केस दर्ज किए गए हैं, दो रेजिनगर पुलिस थाने में और एक शक्तिपुर पुलिस थाने में. उन्होंने कहा, "मैं उन्हें इस तरह धमकी भरे अंदाज में बात करने की इजाजत नहीं दूंगा. यह उनकी आखिरी ऐसी बात होगी." मुख्यमंत्री ने कहा कि "बहुत हो गया" और कहा कि "उन्हें सबक सिखाने" का समय आ गया है. उन्होंने यह भी कहा कि हुमायूं कबीर पहले भी कार्रवाई से बच गए थे क्योंकि राज्य में "कमजोर मुख्यमंत्री" था. इसके बाद शुभेंदु अधिकारी ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा, "ध्यान से सुनो: मैं ऐसी बेलगाम बयानबाजी की इजाजत नहीं दूंगा. संदेशखली में एक आदमी था, और दूसरा—जीबनतला का एक गुंडा—जो कैनिंग और भांगर में खुलेआम घूमता था; सबने देखा कि उनका क्या हुआ. फिर 'पुष्पा झुकेगा नहीं' टाइप का आदमी था; उसे अब इतना झुकने पर मजबूर किया गया है कि वह शॉर्ट्स पहनकर सड़कों पर घूम रहा है, कान पकड़कर उठक-बैठक कर रहा है. भारत का कानून ही आखिरी फैसला लेता है—किसी 'बड़े आदमी' की शेखी नहीं. ऐसा बोलने से पहले पच्चीस बार सोचो; इसे एक चेतावनी समझो." बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने यह भी आरोप लगाया कि कबीर की बातों के पीछे का मकसद रेजिनगर विधानसभा सीट पर मुस्लिम वोट बैंक को मजबूत करना था, जो कबीर के छोड़ने के बाद खाली हुई है. दरअसल, विधानसभा चुनाव में हुमायूं कबीर ने दो सीटों पर जीत हासिल की थी, बाद में उन्होंने रेजिनगर सीट से इस्तीफा दे दिया.