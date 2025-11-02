ETV Bharat / bharat

बुढ़ापे में काम आने वाली सेवा 'टाइम बैंक' परियोजना ऐप लॉन्च, जानें क्या है लाभ

'टाइम बैंक' के तहत लोग बुजुर्गों की सेवा कर अपने योगदान को जमा कर रख सकते हैं, जरूरत पड़ने पर सेवा प्राप्त कर सकते हैं.

TIME BANK CARE PILOT SCHEME
प्रतीकात्मक फोटो (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 2, 2025 at 1:26 PM IST

5 Min Read
कन्नूर: राज्य के थालास्सेरी में कंप्यूटर विज्ञान विभाग ने छात्रों ने एक परियोजना के तहत एक ऐप लॉन्च किया है. यह ऐप टाइम बैंक मॉडल परियोजना के लिए है. इसे देश में पहली बार बुजुर्गों की सेवा के लिए लागू किया जाएगा.

देश में इस अभिनव परियोजना का विकास और कार्यान्वयन केरल विकास एवं नवाचार रणनीतिक परिषद (के-डिस्क) द्वारा स्थानीय निकायों के सहयोग से किया जा रहा है. इस परियोजना का उद्देश्य ऐसे स्वयंसेवक प्रदान करना है जो बुजुर्गों के अकेलेपन के समय उनकी सहायता के लिए तत्पर हों. इस प्रकार इस परियोजना के माध्यम से बुजुर्गों की मदद करने वाले स्वयंसेवक 'टाइम बैंक' परियोजना के माध्यम से समय क्रेडिट भी प्राप्त कर सकते हैं जब उन्हें स्वयं सहायता की आवश्यकता हो.

यह पहल घरेलू कामकाज, यात्रा सहायता, संगति, खाना पकाना, बागवानी, खरीदारी, अस्पताल यात्रा आदि सहित कई सेवाएँ प्रदान करती है. भारत में यह पहली बार है कि केरल में एक आदर्श समुदाय बनाने के लिए इस तरह की परियोजना बनाई जा रही है. परियोजना समन्वयक पीपी स्वाति ने बताया कि इस परियोजना के पहले चरण में कन्नूर जिले के थालास्सेरी ब्लॉक पंचायत में दो पंचायतें प्रस्तावित हैं. इनमें से एक एरिनजोली ग्राम पंचायत है. इस परियोजना का क्रियान्वयन थालास्सेरी इंजीनियरिंग कॉलेज के सहयोग से किया जाएगा.

के-डिस्क ने 'टाइम बैंक' पहल शुरू करने के लिए केरल के विभिन्न स्थानीय निकायों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं. थालास्सेरी ब्लॉक के एरिनजोली पंचायत के अलावा, टाइम बैंक परियोजना को कोट्टायम जिले के एलिकुलम पंचायत में भी पायलट आधार पर लागू किया जाएगा.

'टाइम बैंक' परियोजना क्या है?

यह प्रणाली एक वेबसाइट के माध्यम से काम करती है. इसके लिए एक ऐप भी उपलब्ध कराया गया है. यहाँ स्वयंसेवकों की सेवाएँ हमेशा उपलब्ध रहेंगी. इसके लिए वेबसाइट के माध्यम से स्वयंसेवकों के सेवा घंटों का रिकॉर्ड रखा जाता है. पंचायतों को उपयोगकर्ताओं और स्वयंसेवकों के पंजीकरण के लिए लिंक मिलेंगे.

उपयोगकर्ता अपना नाम, ईमेल आईडी, लिंग, फ़ोन नंबर, पता आदि विवरण प्रदान करके वेबसाइट पर पंजीकरण कर सकते हैं. इससे वे सहायता का चयन कर सकते हैं और समय व तिथि निर्धारित कर सकते हैं. इसमें एक आपातकालीन कॉल सुविधा भी शामिल है. इसके माध्यम से वे किसी प्रोफाइल से सूचनाएँ प्राप्त कर सकते हैं और फिर उस स्थान तक पहुँचकर तुरंत जरूरतमंदों तक पहुँच सकते हैं. अब, यदि सूचनाएँ स्वीकार या अस्वीकार की जाती हैं, तो यहाँ ओटीपी दर्ज करना होगा.

'टाइम बैंक' योजना की विशेषताएँ

यह बिना पैसे के समय के आधार पर सेवाओं के आदान-प्रदान हेतु एक प्रणालीगत कार्यक्रम है. सामुदायिक आधार पर संचालित यह प्रणाली पारस्परिक सहायता और सहयोग को प्रोत्साहित करती है. इसके तंत्र वृद्धजनों के अकेलेपन को कम करने और सामाजिक संबंधों को बेहतर बनाने में मदद करते हैं. यह एक ऐसा मंच है जो लोगों को अपने कौशल साझा करने, अच्छी दोस्ती बनाने और आवश्यक सहायता प्राप्त करने का एक मंच प्रदान करता है.

इतना ही नहीं वृद्धजनों के लिए विभिन्न सेवाएँ प्रदान करने वाले लोग क्रेडिट (टाइम डॉलर) अर्जित कर सकते हैं. इन क्रेडिट का उपयोग वे बाद में आवश्यक सेवाएँ प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं. इसका उद्देश्य एक सुरक्षा और सहायता नेटवर्क बनाना है जहाँ सभी अपनी क्षमताओं को महत्व दें और समुदाय एक-दूसरे का समर्थन करे.

इस परियोजना के संबंध में 15 अक्टूबर को थालास्सेरी ब्लॉक पंचायत में ब्लॉक पंचायत और इंजीनियरिंग कॉलेज के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए. समन्वयक पीपी स्वाति ने कहा कि स्थानीय निकाय चुनावों के बाद अगली शासी निकाय के आने के बाद ही आगे कदम उठाए जाएँगे.

केरल में के डिस्क और किला द्वारा कार्यान्वित परियोजना, 'एक स्थानीय निकाय, एक विचार', कई मायनों में अलग है. यह परियोजना प्रत्येक ब्लॉक पर केंद्रित है. ये सरकारी प्रणालियों, शैक्षणिक संस्थानों, उद्योगों, उद्यमों और आम जनता को एक साथ लाती है. वर्तमान में ब्लॉक इनोवेशन क्लस्टर परियोजना की प्रारंभिक गतिविधियाँ केरल की 21 ब्लॉक पंचायतों में पायलट आधार पर चल रही हैं.

ब्लॉक इनोवेशन क्लस्टर की अवधारणा स्थानीय निकायों को उन जटिल विकास समस्याओं को हल करने में मदद करने के लिए कार्यान्वित की जा रही है जिनका अभी तक समाधान नहीं हुआ है और एक व्यापक नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किया जा रहा है.

भारत में यह पहली बार है कि एक समाज के निर्माण के लिए इस तरह का एक नवाचार क्लस्टर बनाया जा रहा है. परियोजना समन्वयक पी पी स्वाति ने बताया कि इस कार्य के तहत पहले चरण में कन्नूर जिले के थालास्सेरी ब्लॉक पंचायत में दो पंचायतों का प्रस्ताव रखा गया है. यह परियोजना थालास्सेरी इंजीनियरिंग कॉलेज के सहयोग से क्रियान्वित की जाएगी.

