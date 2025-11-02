ETV Bharat / bharat

बुढ़ापे में काम आने वाली सेवा 'टाइम बैंक' परियोजना ऐप लॉन्च, जानें क्या है लाभ

कन्नूर: राज्य के थालास्सेरी में कंप्यूटर विज्ञान विभाग ने छात्रों ने एक परियोजना के तहत एक ऐप लॉन्च किया है. यह ऐप टाइम बैंक मॉडल परियोजना के लिए है. इसे देश में पहली बार बुजुर्गों की सेवा के लिए लागू किया जाएगा.

देश में इस अभिनव परियोजना का विकास और कार्यान्वयन केरल विकास एवं नवाचार रणनीतिक परिषद (के-डिस्क) द्वारा स्थानीय निकायों के सहयोग से किया जा रहा है. इस परियोजना का उद्देश्य ऐसे स्वयंसेवक प्रदान करना है जो बुजुर्गों के अकेलेपन के समय उनकी सहायता के लिए तत्पर हों. इस प्रकार इस परियोजना के माध्यम से बुजुर्गों की मदद करने वाले स्वयंसेवक 'टाइम बैंक' परियोजना के माध्यम से समय क्रेडिट भी प्राप्त कर सकते हैं जब उन्हें स्वयं सहायता की आवश्यकता हो.

यह पहल घरेलू कामकाज, यात्रा सहायता, संगति, खाना पकाना, बागवानी, खरीदारी, अस्पताल यात्रा आदि सहित कई सेवाएँ प्रदान करती है. भारत में यह पहली बार है कि केरल में एक आदर्श समुदाय बनाने के लिए इस तरह की परियोजना बनाई जा रही है. परियोजना समन्वयक पीपी स्वाति ने बताया कि इस परियोजना के पहले चरण में कन्नूर जिले के थालास्सेरी ब्लॉक पंचायत में दो पंचायतें प्रस्तावित हैं. इनमें से एक एरिनजोली ग्राम पंचायत है. इस परियोजना का क्रियान्वयन थालास्सेरी इंजीनियरिंग कॉलेज के सहयोग से किया जाएगा.

के-डिस्क ने 'टाइम बैंक' पहल शुरू करने के लिए केरल के विभिन्न स्थानीय निकायों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं. थालास्सेरी ब्लॉक के एरिनजोली पंचायत के अलावा, टाइम बैंक परियोजना को कोट्टायम जिले के एलिकुलम पंचायत में भी पायलट आधार पर लागू किया जाएगा.

'टाइम बैंक' परियोजना क्या है?

यह प्रणाली एक वेबसाइट के माध्यम से काम करती है. इसके लिए एक ऐप भी उपलब्ध कराया गया है. यहाँ स्वयंसेवकों की सेवाएँ हमेशा उपलब्ध रहेंगी. इसके लिए वेबसाइट के माध्यम से स्वयंसेवकों के सेवा घंटों का रिकॉर्ड रखा जाता है. पंचायतों को उपयोगकर्ताओं और स्वयंसेवकों के पंजीकरण के लिए लिंक मिलेंगे.

उपयोगकर्ता अपना नाम, ईमेल आईडी, लिंग, फ़ोन नंबर, पता आदि विवरण प्रदान करके वेबसाइट पर पंजीकरण कर सकते हैं. इससे वे सहायता का चयन कर सकते हैं और समय व तिथि निर्धारित कर सकते हैं. इसमें एक आपातकालीन कॉल सुविधा भी शामिल है. इसके माध्यम से वे किसी प्रोफाइल से सूचनाएँ प्राप्त कर सकते हैं और फिर उस स्थान तक पहुँचकर तुरंत जरूरतमंदों तक पहुँच सकते हैं. अब, यदि सूचनाएँ स्वीकार या अस्वीकार की जाती हैं, तो यहाँ ओटीपी दर्ज करना होगा.