सस्पेंस-थ्रिलर से लेकर AI के भविष्य तक; दुनिया की 100 सर्वश्रेष्ठ किताबों में 3 भारतीय मूल के लेखकों की भी पुस्तकें
World Best English Books : टाइम ने जारी की साल 2026 की अंग्रेजी की सर्वश्रेष्ठ किताबों की लिस्ट, आनंद-बिंदु-मालविका को मिली नई पहचान.
Published : November 20, 2026 at 4:33 PM IST
हैदराबाद (EB Prime Team) : Top English Books 2026 : किताबों की बिक्री से होने वाली कमाई में भारत और ब्राजील दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ने वाले बाजार बनकर उभरे हैं. नेशनल बुक ट्रस्ट की ओर से 14 से 20 नवंबर तक अपने देश में राष्ट्रीय पुस्तक सप्ताह मनाया गया. इसी महीने ब्रिटेन के 81 वर्षीय लेखक एम. जॉन हैरिसन ने अपने साइंस-फिक्शन उपन्यास 'द एंड ऑफ एवरीथिंग' के लिए बुकर पुरस्कार जीता. इन सबके बीच हाल ही में अंतरराष्ट्रीय पत्रिका टाइम ने अंग्रेजी की 100 टॉप किताबों की लिस्ट जारी की है. अहम बात ये है कि इनमें भारतीय मूल के 3 लेखकों की भी रचनाएं हैं.
टाइम ने अंग्रेजी भाषा में दुनिया की टॉप किताबों की लिस्ट को पोएट्री (कविता), फिक्शन (कथा साहित्य) और नॉन-फिक्शन (कथेतर साहित्य) तीन कैटेगरी में जारी किया है. इसमें से पोएट्री श्रेणी में 6 किताबें, फिक्शन में 56 और नॉन-फिक्शन श्रेणी में 38 किताबें शामिल की गईं हैं. इसमें भारतीय मूल के आनंद गोपाल की किताब को नॉन-फिक्शन कैटेगरी जबकि बिंदु बंसीनाथ और मालविका कन्नन की पुस्तक को फिक्शन कैटेगरी में स्थान मिला है.
आज के डिजिटल दौर में पूरी दुनिया में लोगों की किताबें पढ़ने की रुचि पर बहस चल रही है. ऐसे में टाइम की यह रिपोर्ट पाठकों को किताबें उठाने और पढ़ने की शुरुआत करने का ठोस कारण बताती नजर आती है. टाइम के अनुसार आज की तेज और उलझी हुई दुनिया को समझने के लिए ऐसी सूचियां बेहद मददगार साबित होती हैं. ये पाठकों के लिए भरोसेमंद गाइड के रूप में काम करती हैं कि उन्हें कौन सी बेहतर किताबें पढ़नी चाहिए.
आनंद गोपाल की 'डेज ऑफ लव एंड रेज' में क्या है? : टाइम के अनुसार 100 अंग्रेजी की सर्वश्रेष्ठ किताबों में भारतीय मूल के आनंद गोपाल की किताब डेज ऑफ लव एंड रेज' को नॉन-फिक्शन कैटेगरी में स्थान मिला है. आनंद वर्तमान में अमेरिका की एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी के 'सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ रिलीजन एंड कॉन्फ्लिक्ट' में प्रोफेसर हैं. वह पुलित्जर पुरस्कार के फाइनलिस्ट भी रह चुके हैं. आनंद की किताब साल 2011 में शुरू हुए 14 साल लंबे सीरियाई गृहयुद्ध की उन जटिलताओं को सामने लाती है, जिसे हमेशा से ही दुनिया अनदेखी करती रही है.
महाकाव्य जैसा अनुभव देती है आनंद की पुस्तक : टाइम्स की रिपोर्ट की मुताबिक द न्यू यॉर्कर के लेखक आनंद गोपाल की पुस्तक 'डेज ऑफ लव एंड रेज' में सीरिया में उनकी शानदार रिपोर्टिंग की झलक देखने को मिलती है. उन्होंने सीरिया की क्रांति का इतिहास और इसके पीछे की विचारधाराओं को प्रमुखता से उजागर किया है. उन्होंने मनबिज नाम के एक छोटे से शहर में युद्ध से जुड़ी कई वजहें तलाशीं. यहां बगावत की उम्मीद कम थी, लेकिन वहां के आम लोगों ने खुद को आजाद कराकर शून्य से लोकतंत्र खड़ा किया. उनकी किताब एक महाकाव्य (एपिक नॉवेल) जैसा अनुभव देती है.
'मेन लाइक आवर्स' बिंदु बंसीनाथ का पहला उपन्यास : भारतीय मूल की लेखिका बिंदु बंसीनाथ की पुस्तक 'मेन लाइक आवर्स' का टाइम की फिक्शन कैटेगरी में स्थान मिला है. वह अमेरिकी लेखिका और पत्रकार हैं. उनका पालन-पोषण अमेरिका के न्यू जर्सी राज्य में हुआ. उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी के 'स्कूल ऑफ द आर्ट्स' से रचनात्मक लेखन में एमएफए (MFA) की डिग्री हासिल की है. मौजूदा समय वह न्यूयॉर्क मैगजीन केप्लेटफॉर्म 'द कट'में सीनियर राइटर हैं. वह समाज से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. मेन लाइक आवर्स' उनका पहला उपन्यास है.
डार्क कॉमेडी और रहस्य से भरी है 'मेन लाइक आवर्स' : टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक बिंदु बंसीनाथ के पहले उपन्यास 'मेन लाइक आवर्स' की कहानी डार्क कॉमेडी और रहस्य से भरी है. कहानी की शुरुआत न्यू जर्सी हाईवे पर 55 वर्षीय अमीर कारोबारी मैथ्यू पिल्लई की उनकी कार में रहस्यमय मौत से शुरू होती है. पुलिस उन सभी महिलाओं से जानकारी लेती है जिनके घर के पते मैथ्यू की कार की जीपीएस में मिलते हैं. इनमें एक नाम अनीता शर्मा का भी शामिल होता है. पूरी कहानी भारतीय-अमेरिकी महिलाओं के एक समुदाय और एक ऐसे शख्स के इर्द-गिर्द घूमती है, जो खुद को उन सभी का अपना हमदर्द बताता था.
लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता हैं मालविका : मालविका कन्नन भारतीय मूल की अमेरिकी लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता हैं. उनकी पुस्तक अनप्रिसिडेंटेड टाइम्स को टाइम की लिस्ट में फिक्शन कैटेगरी में स्थान मिला है. मालविका ने प्रतिष्ठित स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है. लेखन के क्षेत्र में पहचान बनाने के साथ-साथ वे किशोर लड़कियों को नेतृत्व और सामाजिक बदलाव के लिए भी काम कर चुकी हैं. वह किशोर पाठकों के लिए चर्चित उपन्यास 'द बुकवीवर्स डॉटर' और 'ऑल द येलो सन्स' लिख चुकी हैं.
अनप्रिसिडेंटेड टाइम्स में है जलवायु कार्यकर्ता की कहानी : टाइम के अनुसार भारतीय मूल की मालविका कन्नन का पहला वयस्कों के लिए प्रकाशित उपन्यास 'अनप्रिसिडेंटेड टाइम्स' एक युवा जलवायु कार्यकर्ता ऋषि की कहानी है. वह कॉलेज के पहले साल की शुरुआत के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी पहुंचती है. यह कहानी युवा पीढ़ी की सोच की गहराई से पड़ताल करती है. हर युवा को लगता है कि उसके अनुभव और संघर्ष बिल्कुल अनूठे हैं, जबकि असल में हर कोई गलतियां करने, नए प्रयोग करने, दोस्ती की उलझनों से जूझने के दौर से गुजरता है.
इन लेखकों की किताबों को भी टाइम की लिस्ट में मिली जगह : टाइम की लिस्ट में 100 अलग-अलग लेखकों की पुस्तकें शामिल की गई हैं. ये लेखक अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, डेनमार्क, इराक, मेक्सिको, जमैका, नाइजीरिया, जाम्बिया आदि देशों से तालुल्क रखते हैं. लिस्ट में कैमिली टी. डंगी की किताब अमेरिका ए लव स्टोरी, डॉन मी चोई की फ्रीली फ्रेड, जेक स्कीट्स की हॉर्सेज, हियू मिन्ह गुयेन की स्टेइंग स्टिल, विक्टोरिया चांग की ट्री ऑफ नॉलेज, लेली लॉन्ग सोल्जर की पुस्तक वी को भी स्थान मिला है.
अमेरिका में छपती हैं सबसे ज्यादा नई किताबें : वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के डेटा के अनुसार दुनिया में हर साल अमेरिका में सबसे ज्यादा करीब 2,75,232 नई किताबें छपती हैं. वहीं करीब 2,08,418 नई किताबों की छपाई के साथ चीन दूसरे स्थान पर है. वहीं करीब 1,88,000 किताबों के साथ यूनाइटेड किंगडम (ब्रिटेन) विश्व में तीसरे पायदान पर है. 1,39,078 नई किताबों की छपाई के साथ जापान चौथे स्थान पर है. इस वैश्विक सूची में भारत नौवें स्थान पर है. भारत में हर साल करीब 90 हजार नई किताबें छपती हैं.
कैसे तैयार हुई अंग्रेजी की सर्वश्रेष्ठ किताबों की लिस्ट? : टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक टाइम मैगजीन की '100 मस्ट-रीड बुक्स' की यह वार्षिक सूची अपने आठवें साल में पहुंच गई है. यह मौजूदा समय प्रकाशन जगत के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक बन चुकी है. इसे तैयार करने के लिए टाइम की एडिटर लुसी फेल्डमैन और उनकी टीम ने साल भर किताबों को पढ़ा, गहन शोध किया. इसके बाद तमाम पैमानों पर परखने के बाद अंग्रेजी की 100 किताबों का चयन किया गया.
दुनियाभर के पुस्तक बाजार में आया बदलाव : ब्रिटेन की अंतरराष्ट्रीय संस्था NielsenIQ BookData की ओर से अक्टूबर 2026 में जारी वैश्विक रिपोर्ट के मुताबिक भारत और ब्राजील में किताबों की बिक्री से होने वाले राजस्व में इजाफा हुआ है. रिपोर्ट बताती है कि वैश्विक पुस्तक बाजार में सकारात्मक बदलाव देखने को मिला है. किताबों की बिक्री से होने वाले राजस्व में भारत (16.7%) और ब्राजील (12.6%) दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ने वाले बाजार बनकर उभरे हैं. पाठकों की पसंद में भी बदलाव आया है. एडल्ट फिक्शन (कथा साहित्य) और मंगा/ग्राफिक नॉवेल की मांग में जबरदस्त उछाल आया है. हालांकि नॉन-फिक्शन किताबों की बिक्री में थोड़ी गिरावट देखी गई है.
1,961.3 अरब रुपये का होगा भारतीय प्रकाशन बाजार : फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स और नीलसनआईक्यू बुक डेटा की ओर से जारी इंडिया बुक मार्केट रिपोर्ट 2026-2030 के अनुसार भारत का पुस्तक प्रकाशन बाजार 2030-31 तक करीब 1,961.3 अरब रुपये का होने का अनुमान है. इससे इंडियन पब्लिशिंग इंडस्ट्री के लिए एक बेहतर इकोसिस्टम बनेगा. भारतीय प्रकाशक अपने देश के अलावा विदेशों में भी अपना बिजनेस मजबूत कर सकेंगे. मौजूदा समय भारत का किताब बाजार लगभग 1.08 लाख करोड़ का है.
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