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सस्पेंस-थ्रिलर से लेकर AI के भविष्य तक; दुनिया की 100 सर्वश्रेष्ठ किताबों में 3 भारतीय मूल के लेखकों की भी पुस्तकें

टाइम ने जारी की 100 किताबों की लिस्ट. ( Photo Credit; Getty and Time )

हैदराबाद (EB Prime Team) : Top English Books 2026 : किताबों की बिक्री से होने वाली कमाई में भारत और ब्राजील दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ने वाले बाजार बनकर उभरे हैं. नेशनल बुक ट्रस्ट की ओर से 14 से 20 नवंबर तक अपने देश में राष्ट्रीय पुस्तक सप्ताह मनाया गया. इसी महीने ब्रिटेन के 81 वर्षीय लेखक एम. जॉन हैरिसन ने अपने साइंस-फिक्शन उपन्यास 'द एंड ऑफ एवरीथिंग' के लिए बुकर पुरस्कार जीता. इन सबके बीच हाल ही में अंतरराष्ट्रीय पत्रिका टाइम ने अंग्रेजी की 100 टॉप किताबों की लिस्ट जारी की है. अहम बात ये है कि इनमें भारतीय मूल के 3 लेखकों की भी रचनाएं हैं.

टाइम ने अंग्रेजी भाषा में दुनिया की टॉप किताबों की लिस्ट को पोएट्री (कविता), फिक्शन (कथा साहित्य) और नॉन-फिक्शन (कथेतर साहित्य) तीन कैटेगरी में जारी किया है. इसमें से पोएट्री श्रेणी में 6 किताबें, फिक्शन में 56 और नॉन-फिक्शन श्रेणी में 38 किताबें शामिल की गईं हैं. इसमें भारतीय मूल के आनंद गोपाल की किताब को नॉन-फिक्शन कैटेगरी जबकि बिंदु बंसीनाथ और मालविका कन्नन की पुस्तक को फिक्शन कैटेगरी में स्थान मिला है.