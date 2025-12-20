ETV Bharat / bharat

रात के अंधेरे में चल रहा था लकड़ी की तस्करी का खेल, 2.40 करोड़ की संपत्ति जब्त

सुरेन्द्रनगर (गुजरात): गुजरात के जंगलों और ग्रामीण इलाकों में लकड़ी की तस्करी करने वाला एक बड़ा सिंडिकेट सक्रिय है. पर्यावरण नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए अवैध कटान को अंजाम दे रहे हैं. यह माफिया स्थानीय और अंतरराज्यीय सीमाओं का उपयोग कर बिना किसी परमिट के कीमती लकड़ी की सप्लाई कर रहा है. चोटिला में प्रशासन की कार्रवाई में लकड़ी की तस्करी का खुलासा हुआ.

प्रशासन की बड़ी कार्रवाईः

19 दिसंबर की देर रात को चोटिला के डिप्टी कलेक्टर एच. टी. मकवाना के नेतृत्व में राजस्व और पुलिस विभाग की टीम ने रात 12 बजे से सुबह 4 बजे तक चोटिला-राजकोट नेशनल हाईवे पर घेराबंदी की. इस दौरान हाईवे पर अवैध लकड़ी से लदे वाहनों की कतारें लग गईं. जांच में पाया गया कि ट्रकों में लदी लकड़ी बिना किसी कानूनी मंजूरी या परिवहन पास के ले जाई जा रही थी.

वाहनों की जांच करते एसडीएम. (ETV Bharat)

15 बड़े वाहन जब्तः

प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 15 बड़े वाहनों को अपने कब्जे में ले लिया. इस पूरी कार्रवाई में लकड़ी और वाहनों सहित कुल 2 करोड़ 40 लाख रुपये की संपत्ति जब्त की गई है. साथ ही 2.5 लाख रुपये की नकद राशि भी बरामद हुई है. सभी जब्त वाहनों को फिलहाल चोटिला मामलतदार कार्यालय परिसर में शिफ्ट कर दिया गया है.