रात के अंधेरे में चल रहा था लकड़ी की तस्करी का खेल, 2.40 करोड़ की संपत्ति जब्त
प्रशासन ने सभी आरोपियों के खिलाफ सौराष्ट्र ट्री फेलिंग एक्ट-1951 की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है.
Published : December 20, 2025 at 1:18 PM IST
सुरेन्द्रनगर (गुजरात): गुजरात के जंगलों और ग्रामीण इलाकों में लकड़ी की तस्करी करने वाला एक बड़ा सिंडिकेट सक्रिय है. पर्यावरण नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए अवैध कटान को अंजाम दे रहे हैं. यह माफिया स्थानीय और अंतरराज्यीय सीमाओं का उपयोग कर बिना किसी परमिट के कीमती लकड़ी की सप्लाई कर रहा है. चोटिला में प्रशासन की कार्रवाई में लकड़ी की तस्करी का खुलासा हुआ.
प्रशासन की बड़ी कार्रवाईः
19 दिसंबर की देर रात को चोटिला के डिप्टी कलेक्टर एच. टी. मकवाना के नेतृत्व में राजस्व और पुलिस विभाग की टीम ने रात 12 बजे से सुबह 4 बजे तक चोटिला-राजकोट नेशनल हाईवे पर घेराबंदी की. इस दौरान हाईवे पर अवैध लकड़ी से लदे वाहनों की कतारें लग गईं. जांच में पाया गया कि ट्रकों में लदी लकड़ी बिना किसी कानूनी मंजूरी या परिवहन पास के ले जाई जा रही थी.
15 बड़े वाहन जब्तः
प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 15 बड़े वाहनों को अपने कब्जे में ले लिया. इस पूरी कार्रवाई में लकड़ी और वाहनों सहित कुल 2 करोड़ 40 लाख रुपये की संपत्ति जब्त की गई है. साथ ही 2.5 लाख रुपये की नकद राशि भी बरामद हुई है. सभी जब्त वाहनों को फिलहाल चोटिला मामलतदार कार्यालय परिसर में शिफ्ट कर दिया गया है.
अंतराज्यीय नेटवर्क का खुलासाः
पकड़े गए ड्राइवरों और वाहन मालिकों की जांच से पता चला है कि यह तस्करी किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है. पकड़े गए लोग गुजरात के मोरबी, पोरबंदर, गोंडल, कथलाल, हलवद, खेड़ा और दाहोद जैसे विभिन्न जिलों के निवासी हैं. इसके अलावा, इस सिंडिकेट के तार दूसरे राज्यों से भी जुड़े होने के सबूत मिले हैं.
सौराष्ट्र ट्री फेलिंग एक्ट के तहत केसः
प्रशासन ने सभी आरोपियों के खिलाफ सौराष्ट्र ट्री फेलिंग एक्ट-1951 की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. डिप्टी कलेक्टर एच. टी. मकवाना ने स्पष्ट किया कि सरकार पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपना रही है.
लकड़ी माफिया में हड़कंपः
इस बड़ी कार्रवाई के बाद क्षेत्र के लकड़ी माफियाओं में हड़कंप मच गया है. प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में जिले की सीमाओं पर निगरानी और सख्त की जाएगी ताकि अवैध कटान और तस्करी पर पूरी तरह लगाम लगाई जा सके.
इसे भी पढ़ेंः