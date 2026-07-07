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दो बाघिन और एक बाघ लाए जाएंगे पलामू टाइगर रिजर्व, भारत सरकार ने दी मंजूरी

पलामू टाइगर रिजर्व में बाघों को बसाने की योजना पर काम शुरू हो गया है. भारत सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.

Tigers in Palamu Tiger Reserve
बाघ. (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 7, 2026 at 6:06 PM IST

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पलामू: झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व में बाघों के बसाने के प्रस्ताव पर भारत सरकार ने सहमति दे दी है. पलामू टाइगर रिजर्व में दो बाघिन और एक बाघ लाए जाएंगे. एशिया के चर्चित पलामू टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या को बढ़ाने के लिए टाइगर सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम शुरू किया गया है.

टाइगर सप्लीमेंटेशन प्रस्ताव को नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में माध्यम से केंद्र सरकार को भेजा गया था. केंद्र सरकार ने टाइगर सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम की सहमति दे दी है. 2026 के अंतिम महीने तक पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में बाघिन और बाघ को बसा दिया जाएगा.

जानकारी देते पलामू टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक प्रजेशकांत जेना. (वीडियो-ईटीवी भारत)

कहां से लाए जाएंगे बाघिन और बाघ

पलामू टाइगर रिजर्व बांधवगढ़, तडोवा या कान्हा टाइगर रिजर्व से बाघिन और बाघों की लाने की तैयारी कर रहा है. सबसे पहले बाघों को पलामू टाइगर रिजर्व के सॉफ्ट रिलीज सेंटर में रखा जाएगा, जिसके बाद जंगल में छोड़ दिया जाएगा. टाइगर सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम से पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में बाघों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है.

सरिस्का और पन्ना टाइगर रिजर्व के मॉडल पर काम

पलामू टाइगर रिजर्व सरिस्का और पन्ना टाइगर रिजर्व के मॉडल को अपनाते हुए बाघों को बसाएगा. सरिस्का और पन्ना टाइगर रिजर्व में भी बाघों को बसाया गया था. फिलहाल सरिस्का टाइगर रिजर्व में 56, जबकि पन्ना टाइगर रिजर्व में 80 से अधिक बाघ मौजूद हैं.

बाघों को बसाने की योजना पर काम शुरू

पलामू टाइगर रिजर्व की एक टीम कुछ दिनों पहले दिल्ली गई थी, जहां नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया और वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के समक्ष टाइगर सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम की जानकारी दी गई है. इस दौरान पलामू टाइगर रिजर्व के अधिकारियों को प्रशिक्षण भी दिया गया है. पलामू टाइगर रिजर्व पिछले दो-तीन वर्षों से बाघों की बसाने की योजना पर कार्य कर रहा है. बाघों को बसाने से पहले पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में उनके प्रवास को बेहतर किया गया है. ग्रास लैंड का क्षेत्रफल बढ़ाया गया है, जबकि कई इलाकों में सुरक्षा को बेहतर किया गया है.

पीटीआर में तीन वर्षों में सात बाघों का मूवमेंट रिकॉर्ड

पलामू टाइगर रिजर्व का गठन 1973 में हुआ था. पीटीआर देश के 09 टाइगर रिजर्व में शामिल है, जहां पहली बार बाघों के संरक्षण के लिए रिजर्व एरिया बनाया गया था. पिछले तीन वर्षों में पलामू टाइगर रिजर्व के विभिन्न इलाकों में 07 बाघ के मूवमेंट को रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन बाघिन का मूवमेंट नहीं मिला है. 2018 में एनटीसीए ने एक रिपोर्ट जारी की थी. जिसमें पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में बाघों की संख्या शून्य बताई गई थी.

हालांकि 2020 में पलामू टाइगर रिजर्व के बेतला के इलाके में एक बाघिन मृत मिली थी. 2023 में एनटीसीए ने रिपोर्ट जारी किया था और पलामू टाइगर रिजर्व में तीन बाघ के होने की बात बताई थी. 1973 में पलामू टाइगर रिजर्व की इलाके में बाघों की संख्या 50 बताई गई थी.

टाइगर सप्लीमेंटेशन को लेकर भारत सरकार से सहमति मिल गई है. 2022 के बाद नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया और रिफिलिंग ग्रुप बाघों के प्रवास को लेकर आकलन किया गया था और उसके अनुसार टाइगर सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम शुरू किया गया था. बाघों के पर्यावास (हैबिटेट) को लेकर कई कदम उठाए गए हैं और पिछले दो-तीन वर्षों में बदलाव हुए है. प्रोग्राम तैयार किया गया था. पिछले दो-तीन वर्षों में पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में सात मेल बाघों के मूवमेंट रिकॉर्ड हुए हैं. यह अच्छा संकेत है. बाघों की संख्या बढ़ाने और ब्रीडिंग के लिए फीमेल सप्लीमेंटेशन जरूरी है. सप्लीमेंटेशन से पहले सारी प्रक्रिया को पूरी की गई है. भारत सरकार की तरफ से कंसीडर किया गया और हाल में ही एक वर्कशॉप भी हुआ है. टारगेट है कि जल्द से जल्द सप्लीमेंटेशन का कार्य पूरा हो. भारत में कई ऐसे उदाहरण है सप्लीमेंटेशन के बाद बाघों की संख्या बढ़ी है. चाहे पन्ना हो या सरिस्का हो.” - प्रजेशकांत जेना, उपनिदेशक, पीटीआर

पर्यटन का बड़ा केंद्र है पलामू टाइगर रिजर्व

पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में पर्यटन का एक बड़ा केंद्र है. पलामू टाइगर रिजर्व में देश-विदेश से पर्यटक पहुंचते हैं. पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में प्रतिवर्ष 40 से भी अधिक बंगाल के पर्यटक पहुंचते हैं. पलामू टाइगर रिजर्व के बेतला नेशनल पार्क के इलाके में पिछले एक वर्ष के अंदर दो बार पर्यटकों ने बाघ देखा है. पलामू टाइगर रिजर्व 1146 से 1149 वर्ग किलोमीटर के बीच फैला हुआ है. पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड का इकलौता ऐसा इलाका है जहां बाघों के संरक्षण के लिए रिजर्व एरिया बनाया गया है.

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