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जमशेदपुर के टाटा जूलॉजिकल पार्क में जश्न, पहली बार मां बनी सुनैना, एक साथ 3 बच्चों को दिया जन्म

बाघिन सुनैना ने 3 शावकों को जन्म दिया ( सौजन्य: टाटा जूलॉजिकल पार्क )

जमशेदपुर: टाटा जूलॉजिकल पार्क में 3 नये मेहमान का आगमन हुआ है. टाटा जूलॉजिकल पार्क के डायरेक्टर ने बताया कि तीनों नन्हे मेहमान का नामकरण 25 अक्टूबर को किया जायेगा. दरअसल, जमशेदपुर स्थित टाटा स्टील द्वारा संचालित टाटा जूलॉजिकल पार्क में बाघिन ने तीन बच्चों को दिया है, तीनों नन्हे शावकों को विशेष निगरानी में रखा गया है. इनमें दो मादा और एक नर है. तीनों नन्हे शावक का जन्म 23 सितंबर, 2026 की सुबह हुआ है.

पार्क में 380 के करीब विभिन्न प्रजाति के जानवर