जमशेदपुर के टाटा जूलॉजिकल पार्क में जश्न, पहली बार मां बनी सुनैना, एक साथ 3 बच्चों को दिया जन्म
जमशेदपुर के टाटा जूलॉजिकल पार्क में बाघिन सुनैना ने 3 शावकों को जन्म दिया है.
Published : October 14, 2026 at 8:44 PM IST
जमशेदपुर: टाटा जूलॉजिकल पार्क में 3 नये मेहमान का आगमन हुआ है. टाटा जूलॉजिकल पार्क के डायरेक्टर ने बताया कि तीनों नन्हे मेहमान का नामकरण 25 अक्टूबर को किया जायेगा. दरअसल, जमशेदपुर स्थित टाटा स्टील द्वारा संचालित टाटा जूलॉजिकल पार्क में बाघिन ने तीन बच्चों को दिया है, तीनों नन्हे शावकों को विशेष निगरानी में रखा गया है. इनमें दो मादा और एक नर है. तीनों नन्हे शावक का जन्म 23 सितंबर, 2026 की सुबह हुआ है.
पार्क में 380 के करीब विभिन्न प्रजाति के जानवर
बता दें कि टाटा जूलॉजिकल पार्क गैर सरकारी जूलॉजिकल पार्क है, जो ज़ू अथॉरिटी ऑफ इंडिया की गाइड लाइन के अनुसार संचालित है. टाटा जूलॉजिकल पार्क में 380 के करीब अलग अलग प्रजाति के जानवर हैं. 3 नन्हे शावक के जन्म के बाद अब टाटा जूलॉजिकल पार्क में बाघों की संख्या कुल 9 हो गई हैं, जिनमें बड़े बाघ में एक नर और तीन मादा है, जबकि नन्हें शावकों में अब एक नर और चार मादा हैं.
डोना और कैलाश की बेटी है सुनैना
ज़ू में रहने वाली बाघिन सुनैना पहली बार मां बनी है और 3 शावक को जन्म दिया है. इनके पिता बाघ रूद्र हैं. बता दें कि रूद्र को नागपुर के गोरेवाड़ा रेस्क्यू सेंटर से टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क लाया गया था, जबकि मां सुनैना का जन्म टाटा जूलॉजिकल पार्क में ही हुआ है, जो टाटा जूलॉजिकल पार्क में डोना और कैलाश की बेटी है.
पहली बार मां बनी है बाघिन सुनैना
टाटा जूलॉजिकल पार्क के डायरेक्टर नईम अख्तर ने बताया कि तय नियमों के मुताबिक, बच्चों की शुरुआती देखभाल और निगरानी पूरी होने के बाद ही इसकी जानकारी दी जा रही है. उन्होंने बताया कि बाघिन सुनैना पहली बार मां बनी है और अनजाने में उससे एक मादा बच्चे को चोट लग गई थी. चिड़ियाघर के डॉक्टरों ने तुरंत इलाज किया और घाव पर टांके लगाए. इसके बाद से बच्चे की हालत में सुधार हो रहा है. उसका वजन अभी लगभग 1.8 किलोग्राम है.
CCTV की मदद से लगातार निगरानी
फिलहाल वह खतरे से बाहर है, लेकिन डॉक्टर उसकी सेहत पर लगातार नजर रखे हुए हैं, जबकि बाकी दोनों बच्चे स्वस्थ हैं. नर शावक का वजन लगभग 2.9 किलोग्राम है, जबकि दूसरी मादा का वजन करीब 2.53 किलोग्राम है. डॉक्टर तीनों बच्चों की सेहत की लगातार निगरानी कर रहे हैं. चिड़ियाघर के CCTV कैमरों के जरिए भी उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है. उनकी सेहत और सुरक्षा के लिए सभी जरूरी सावधानियां बरती जा रही हैं. डायरेक्टर ने कहा कि तीनों नन्हें शावकों का नाम सुझाने के लिए आम जनता से अपील की गई है.
सुझाने के लिए लोगों को आमंत्रित किया
जमशेदपुर के लोगों के साथ जुड़ाव मजबूत रखने के लिए टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क ने बाघिन के तीनों बच्चों के नाम सुझाने के लिए लोगों को आमंत्रित किया है. लोगों से अपील की गई है कि वे तीनों बच्चों के लिए एक-एक नाम सुझाएं और WhatsApp या मैसेज के जरिए 9438291637 नंबर पर भेजें.
विजेताओं को निःशुल्क प्रवेश और स्मृति चिह्न
उन्होंने बताया कि जूलॉजिकल पार्क की ओर से बनाई गई एक टीम तीन सबसे अच्छे सुझावों का चयन करेगी. चुने गए विजेताओं को चिड़ियाघर में निःशुल्क प्रवेश पास और एक स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया जाएगा. नाम भेजने की आखिरी तारीख 19 अक्टूबर 2026 है और 25 अक्टूबर तक नामकरण किया जायेगा.
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