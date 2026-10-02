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बक्सा टाइगर रिजर्व में बाघिन छोड़ी गई, अगले दो महीनों में तीन और बाघ छोड़े जाएंगे

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अगले दो महीनों में बक्सा बाघ अभयारण्य में तीन और बाघ छोड़े जाएंगे.

Tigress Released in Buxa; Chief Minister Announces Plans to Release Three More Tigers by Year-End
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की मौजूदगी में बक्सा टाइगर रिजर्व में बाघिन छोड़ी गई (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 2, 2026 at 6:29 PM IST

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अलीपुरद्वार (पश्चिम बंगाल): पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले में बक्सा टाइगर रिजर्व में शुक्रवार को एक तीन साल की बाघिन छोड़ी गई. केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की मौजूदगी में बाघिन को रिजर्व में छोड़ा. इस मौके पर सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अगले दो महीनों में बक्सा टाइगर रिजर्व में तीन और बाघ छोड़े जाएंगे. इसका उद्देश्य रिजर्व में बाघों की संख्या बढ़ाना है. यह बाघिन बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से लाई गई है.

कुल मिलाकर देखा जाए तो गांधी जयंती के मौके पर एक लंबा इंतजार खत्म हो गया. केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और वन मंत्री मनोज ओरांव इस पल के गवाह बने. बक्सा जंगल में बाघों को वापस लाने का सपना आखिरकार पूरा हो गया.

Tigress Released in Buxa; Chief Minister Announces Plans to Release Three More Tigers by Year-End
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी बक्सा टाइगर रिजर्व पहुंचे (ETV Bharat)

शुक्रवार को यानी कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के खास दिन तीन साल की बाघिन को मुख्यमंत्री और केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री की मौजूदगी में बक्सा टाइगर रिजर्व के अंदर लगभग 2.2 हेक्टेयर में फैले एक प्राकृतिक बाड़े में छोड़ा गया. सीएम शुभेंदु अधिकारी राजाभातखावा गेट से बुक्सा जंगल में दाखिल हुए और अंदर लगभग एक घंटा बिताया. फिर वह अलीपुरद्वार शहर के परेड ग्राउंड में कार्यक्रम वाले जगह पर पहुंचे. यहां उन्होंने अलग-अलग स्टॉल देखे.

बक्सा जंगल में बाघों को फिर से लाने के इस ऐतिहासिक पल को अलीपुरद्वार परेड ग्राउंड में एक बड़ी स्क्रीन पर लाइव दिखाया गया. हजारों आंखें स्क्रीन पर टिकी थीं. बेसब्री से उस पल का इंतजार कर रही थीं जब बाघिन अपने नए घर में कदम रखेगी. मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की कि अगले दो महीनों में बक्सा टाइगर रिजर्व में तीन और बाघ छोड़े जाएंगे. वहीं राज्य के वन और पर्यावरण मंत्री ने कहा, "आज हमारे लिए एक ऐतिहासिक दिन है. बक्सा में एक बाघिन को छोड़ा गया है. उत्तर बंगाल में 392 गैंडे, 676 हाथी और 400 तरह के पक्षी रहते हैं. बाघ सुंदरबन और बक्सा दोनों जगहों पर रहते हैं."

Tigress Released in Buxa; Chief Minister Announces Plans to Release Three More Tigers by Year-End
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी बक्सा टाइगर रिजर्व पहुंचे (ETV Bharat)

"बक्सा टाइगर रिजर्व 707 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है. 1930 के आस-पास, बक्सा में 150 टाइगर थे. बाघिन को यहां छोड़ने से पहले हिरण लाए गए थे. पहला कदम उठा लिया गया है और बाघ को अलग-अलग चरण में लाया जाएगा. अगले 10-15 सालों में बक्सा में टाइगर की आबादी बढ़ेगी और साथ ही टूरिज्म भी बढ़ेगा."

इस बाघिन को बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से बक्सा में टाइगर की आबादी बढ़ाने के मकसद से लाया गया था. हालांकि पहले इस रिजर्व में कोई टाइगर नहीं था लेकिन एक 'ट्रैप कैमरे' में टाइगर की मौजूदगी कैप्चर हुई थी. जानकारों का मानना ​​है कि टाइगर भूटान या असम के मानस नेशनल पार्क से इस इलाके में भटककर आया था.

शुभेंदु अधिकारी ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को वाल्मीकि से बक्सा तक बाघिन को आसानी से शिफ्ट करने में मदद करने के लिए धन्यवाद दिया. साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल में पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार को वन्यजीव संरक्षण (वाइल्डलाइफ कंजर्वेशन) में कोई दिलचस्पी नहीं थी. वह सिर्फ केंद्र के साथ झगड़ों में लगी हुई थी.

अधिकारियों ने कहा कि टाइगर को दूसरी जगह ले जाने का यह प्रक्रिया 2023–24 से 2027–28 वित्त वर्ष तक चलने वाले एक परियोजना का हिस्सा है. बक्सा टाइगर रिजर्व में टाइगर की आबादी बढ़ाने और 'सॉफ्ट रिलीज' (जानवर को रिलीज से पहले धीरे-धीरे जंगल के माहौल में ढालना) लागू करने का प्रस्ताव सिर्फ टाइगर को लाने से कहीं ज्यादा है. इसमें शिकार की प्रजातियों के लिए सही रहने की जगह बनाना, वाइल्डलाइफ कॉरिडोर बनाना और इंसान-वन्यजीव टकराव को कम करना भी शामिल है.

यह पल न सिर्फ बक्सा के लिए बल्कि राज्य में वन्यजीव संरक्षण के पूरे इतिहास के लिए खास अहमियत रखता है क्योंकि यह पहल कई दशकों के बाद बक्सा के जंगलों में टाइगर की पक्की आबादी को फिर से बसाने की कोशिश की शुरुआत है.

लेकिन बाघिन को बक्सा लाने का सफर आसान नहीं था. बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में उसे पकड़ने के लिए लगातार सात दिनों तक एक खास ऑपरेशन चलाया गया. मुश्किल इलाके में जिसमें खराब मौसम और घने, दुर्गम जंगल शामिल थे. बाघिन को पकड़ने के लिए 70 लोगों की एक टीम बनाई गई थी. टीम में वन विभाग भारत वन्यजीव संस्थान और बाघ संरक्षण प्राधिकरण के एक्सपर्ट शामिल थे.

बाघिन को लुभाने के लिए एक बड़े भैंसे का इस्तेमाल चारे के तौर पर किया गया. जब बाघिन ने जानवर का शिकार किया और उसे जंगल में और अंदर खींच लिया, तो सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ. एक दिन के इंतजार के बाद शाम होने से ठीक पहले वह अहम पल आया. जब बाघिन अपने शिकार के पास थी उसी दौरान एक्सपर्ट्स ने एक ही ट्रैंक्विलाइजर डार्ट से उसे सफलतापूर्वक पकड़ने में कामयाबी हासिल की. फिर उस बाघिन को बक्सा ले जाने की तैयारी शुरू हुई. उसे एक रेडियो कॉलर लगाया गया और जरूरी स्वास्थ्य जांच किए गए. चिकित्सा जांच के बाद बाघिन को एक खास ऑटोमेटेड पिंजरे में गोरखपुर एयरपोर्ट ले जाया गया.

वहां से उसे भारतीय वायुसेना के एक विमान से हासीमारा एयर फोर्स स्टेशन ले जाया गया. उसके साथ पूरा मेडिकल सपोर्ट था. वन्यजीव पशु चिकित्सक और विशेषज्ञों ने पूरे सफर के दौरान बाघिन की शारीरिक स्थिति पर करीब से नजर रखी, और हासीमारा पहुंचने के बाद भी स्वास्थ्य जांच (हेल्थ चेकअप) जारी रहा. फिर बाघिन को कड़ी सुरक्षा में सड़क के रास्ते बक्सा टाइगर रिजर्व ले जाया गया. बाघिन 30 सितंबर की सुबह राजाभातखावा गेट से बक्सा जंगल में घुसी. नई बाघिन के आने पर तुरंत सिक्योरिटी बढ़ा दी गई.

उसे बक्सा के '25 माइल' एरिया में एक खास बाड़े में रखा गया था. उसे धीरे-धीरे नए माहौल में ढलने में मदद करने के लिए काफी खाना और पानी दिया गया, और उसकी शिकार करने की प्राकृतिक आदत बनाए रखने के लिए बाड़े में हिरण लाए गए. वन विभाग ने इस बात का भी खास ध्यान रखा कि बाघिन को इंसानों की मौजूदगी से कोई परेशानी न हो.

इस दौरान बाघिन पर नजर रखने के लिए निरीक्षण चबूतरा और कैमरे लगाए गए हैं. इसके अलावा अगर बाघिन बाड़े से भागकर इंसानी बस्तियों की ओर भटक जाती है तो स्थिति को तेजी से स्थिति को संभालने के लिए फॉरेस्ट कर्मचारियों की एक खास टीम को तैयार रखा गया था. इस बीच वन विभाग के कैमरों में बाघिन को पानी पीते हुए फुटेज कैद हो गई. सोशल मीडिया पर इस वीडियो के प्रकाश में आने से नई बाघिन के आने को लेकर लोगों में उत्साह और बढ़ गया है.

आखिरकार, वह पल आ ही गया जिसका सबको लंबे समय से इंतजार था. केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव गुरुवार को अलीपुरद्वार पहुंचे. फिर शुक्रवार गांधी जयंती के दिन मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कोलकाता से हवाई जहाज से हासीमारा एयर फोर्स स्टेशन पहुंचे. वहां से सड़क मार्ग से राजाभातखावा होते हुए वे बक्सा के '25 माइल' इलाके में पहुंचे. उनके साथ राज्य के वन मंत्री मनोज कुमार उरांव, वन विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारी और अन्य मेहमान भी थे.

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