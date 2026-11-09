प्यार में पागल बाघिन! सुरंग खोदकर बाड़े से फिर हुई फरार, वापस असम जाने का शक
वन अधिकारियों का मानना है कि असम के जंगलों में रहने के दौरान बाघिन ने एक नर बाघ के साथ जोड़ा बना लिया होगा.
Published : November 9, 2026 at 6:18 PM IST
बक्सा (पश्चिम बंगाल): बक्सा टाइगर रिजर्व की बाघिन, जिसे BTR TF-1 के नाम से जाना जाता है, ने यह साबित कर दिया है कि बाघ सुरंग (tunnels) खोद सकते हैं! कंक्रीट की दीवारों से घिरे एक सुरक्षित बाड़े में रखे जाने के बावजूद, बाघिन दीवार के नीचे जमीन में सुरंग खोदकर एक बार फिर भागने में कामयाब रही.
इस चालाकी से भाग निकलने की घटना ने, जो उसके पिछले पलायन के ठीक पांच दिन बाद हुई है, पश्चिम बंगाल के बक्सा टाइगर रिजर्व में काफी खलबली मचा दी है. वन अधिकारी हैरान हैं और सोच रहे हैं कि वह उनकी कड़ी निगरानी से कैसे बच निकली.
वन विभाग के अनुसार, बाघिन ने रविवार को '25-माइल टावर' के पास बने प्राकृतिक बाड़े से पूर्व की ओर बढ़ना शुरू किया. उसने बाला नदी को पार किया और '27-माइल' वन बस्ती क्षेत्र में पहुंच गई. बाद में यह पता चला कि उसने बाड़े से बाहर निकलने के लिए अपने पंजों से कंक्रीट की दीवार के नीचे की मिट्टी को खोदकर एक सुरंग बनाई थी; यह दीवार लगभग दो फीट चौड़ी और चार फीट गहरी एक बाधा थी. वन अधिकारियों का कहना है कि किसी बाघिन के इस तरह से भागने की घटना अत्यंत दुर्लभ है.
3 नवंबर को, 13 दिनों की खोज के बाद, असम के कोकराझार के दोधमा के गेलागुरी क्षेत्र में लौसा नदी के किनारे उस बाघिन को बेहोश किया गया, जो असम के रायमोना टाइगर रिजर्व के पास का इलाका है. अगले दिन, 4 नवंबर को, उसे वापस लाया गया और बक्सा के 25-माइल टावर के पास के बाड़े में रखा गया. फिर भी, ठीक पांच दिन बाद, वह एक बार फिर भागने में सफल रही है.
असम की ओर क्यों जाती है बाघिन?
कुछ वन अधिकारियों का अनुमान है कि असम के जंगलों में रहने के दौरान उसने एक नर बाघ के साथ मेल-जोल बना लिया होगा. यह संभव है कि वह उसी नर बाघ द्वारा छोड़ी गई गंध या 'गंध के निशानों' (scent marks) का पीछा करते हुए वापस असम की ओर आकर्षित हो रही हो. वन अधिकारियों को संदेह है कि वह नर बाघ भी बक्सा जंगल में अक्सर आता-जाता रहता है.
जैसे ही यह खबर सामने आई कि बाघिन अपने बाड़े से बाहर निकल गई है, एक खोज अभियान शुरू कर दिया गया. उसकी हाई-फ्रीक्वेंसी वाले रेडियो कॉलर से मिलने वाले संकेतों के आधार पर, उसकी तलाश के लिए करीब 60 प्रशिक्षित वन कर्मियों को जंगल में तैनात किया गया. खोज कार्य में भरत, सारथी और विट्टल नाम के तीन कुमकी (प्रशिक्षित) हाथियों को भी लगाया गया है.
हालांकि, 27-माइल वन बस्ती को पार करने के बाद से बाघिन का कोई और सुराग नहीं मिला है.
नहीं काम कर रहा रेडियो कॉलर
वन विभाग के अधिकारियों का मानना है कि बाघिन किसी 'शेडो ज़ोन' में प्रवेश कर गई होगी, जिससे रेडियो कॉलर के सिग्नल बंद हो गए हैं; इसलिए, उसकी सटीक स्थिति का पता लगाना एक बड़ी चुनौती बन गया है.
सबसे बड़ी चिंता यह है कि अगर बाघिन रातभर में संकोश नदी को पार करके असम के रायमोना टाइगर रिजर्व के उत्तरी रेंज में पहुंच जाती है, तो स्थिति अधिक जटिल हो सकती है. बाघिन का बक्सा के जंगलों को छोड़कर एक बार फिर, मात्र पांच दिन बाद ही असम की तरफ भाग जाना, वन विभाग के लिए एक बड़ी पहेली बन गया है.
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