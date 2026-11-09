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प्यार में पागल बाघिन! सुरंग खोदकर बाड़े से फिर हुई फरार, वापस असम जाने का शक

पश्चिम बंगाल के बक्सा टाइगर रिज़र्व के अंदर बाघिन BTR TF-1 की तस्वीर ( File/ ETV Bharat )

बक्सा (पश्चिम बंगाल): बक्सा टाइगर रिजर्व की बाघिन, जिसे BTR TF-1 के नाम से जाना जाता है, ने यह साबित कर दिया है कि बाघ सुरंग (tunnels) खोद सकते हैं! कंक्रीट की दीवारों से घिरे एक सुरक्षित बाड़े में रखे जाने के बावजूद, बाघिन दीवार के नीचे जमीन में सुरंग खोदकर एक बार फिर भागने में कामयाब रही.

इस चालाकी से भाग निकलने की घटना ने, जो उसके पिछले पलायन के ठीक पांच दिन बाद हुई है, पश्चिम बंगाल के बक्सा टाइगर रिजर्व में काफी खलबली मचा दी है. वन अधिकारी हैरान हैं और सोच रहे हैं कि वह उनकी कड़ी निगरानी से कैसे बच निकली.