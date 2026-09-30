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वायु सेना के Mi-17 हेलीकॉप्टर से बाघिन को एयरलिफ्ट कर बक्सा टाइगर रिजर्व लाया गया

अलीपुरद्वार (पश्चिम बंगाल): बिहार से बंगाल—बाघिन को एयरलिफ्ट करके हासीमारा एयर फोर्स बेस लाया गया. उसका घर बिहार के वाल्मीकि जंगल से बक्सा जंगल में शिफ्ट हो गया है. बुधवार सुबह करीब 6:45 बजे, बाघिन राजाभातखवा गेट (Rajabhatkhawa Gate) पार करके बक्सा टाइगर रिजर्व (Buxa Tiger Reserve) में घुस गई. बाघिन को एयरलिफ्ट करने के लिए भारतीय वायु सेना के Mi-17 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया.

पिछले हफ्ते खराब मौसम का सामना करते हुए, कम से कम 70 सदस्यों की एक टीम ने - जिसे जंलगी जानवर को पकड़ने का काम सौंपा गया था - बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगलों में उसकी तलाश की. आखिरकार, मंगलवार को शाम होने से ठीक पहले, वन विभाग की लक्षित बाघिन को एक सटीक ट्रैंक्विलाइजर डार्ट (Tranquilizer Dart) से सफलतापूर्वक काबू कर लिया गया. अंदाजा है कि बाघिन की उम्र करीब तीन साल है.

मंगलवार को, शाम होने से पहले, ट्रैंक्विलाइजर एक्सपर्ट्स ने बाघिन को डार्ट मारने में कामयाबी हासिल की, जब वह अपना शिकार खा रही थी. बाघिन को पकड़ने के लिए – जिसकी उम्र करीब तीन साल बताई जा रही है – सोमवार को जंगल में शिकार के तौर पर एक बड़ा भैंसा रखा गया था. भैंसे का शिकार करने के बाद, बाघिन उसकी लाश को घसीटकर जंगल में अंदर ले गई. मृत जानवर के निशान का पीछा करते हुए, एक्सपर्ट टीम के सदस्यों ने पूरे दिन ऑपरेशन चलाया और उसे ढूंढ निकाला. जब बाघिन शिकार खा रही थी, तो उसे एक ही ट्रैंक्विलाइजर डार्ट से काबू में कर लिया गया. इसके बाद, बाघिन के गले में एक रेडियो कॉलर लगाया गया.

जरूरी आवश्यक स्वास्थ्य जांच के बाद, बाघिन को बुधवार तड़के करीब 3:30 बजे गोरखपुर एयरपोर्ट से एयरलिफ्ट किया गया - उसे पूर्ण चिकित्सा सहायता के साथ एक विशेष पिंजरे में रखा गया था - और अलीपुरद्वार के हासीमारा एयर फोर्स स्टेशन के सैन्य हवाई क्षेत्र में पहुंचाया गया. इस एयरलिफ्ट के लिए भारतीय वायु सेना के Mi-17 हेलीकॉप्टर का उपयोग किया गया था. सुबह 4:45 बजे हासीमारा एयर फोर्स स्टेशन पर उतरने के बाद, दो वन्यजीव पशु चिकित्सकों और बाघ विशेषज्ञों ने एक घंटे से अधिक समय तक बाघिन के महत्वपूर्ण संकेतों और शारीरिक मापदंडों की गहन जांच की. इसके बाद, उसे निमाती के रास्ते सड़क मार्ग से बक्सा टाइगर रिजर्व के जंगलों में ले जाया गया.