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JPSC-JSSC Protest: रांची में कंटीली तारों की घेराबंदी, विधानसभा घेराव से पहले अभेद सुरक्षा घेरा

रांची: जेपीएससी-जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ पिछले 16 दिनों से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलन कर रहे छात्रों और सरकार के बीच रविवार को हुई वार्ता विफल हो गई. वार्ता विफल होते ही छात्रों ने सोमवार को विधानसभा घेराव का ऐलान कर दिया. छात्रों ने स्पष्ट कर दिया है कि वे सोमवार सुबह 10 बजे हजारों की संख्या में विधानसभा की ओर कूच करेंगे.

छात्रों के इस ऐलान के बाद रांची पुलिस ने विधानसभा की सुरक्षा को लेकर ऐसा अभेद घेरा तैयार किया है, जिसे देखकर किसी देश के बॉर्डर जैसी कंटीली तारों की सुरक्षा व्यवस्था नजर आ रही है. ईटीवी भारत संवाददाता प्रशांत कुमार ने विधानसभा घेराव को लेकर रांची पुलिस की ओर से की गई सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया. इस दौरान विधानसभा की ओर जाने वाले रास्तों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम देखने को मिले.

विधानसभा घेराव से पहले रांची में अभेद सुरक्षा घेरा (Etv Bharat)

बैरिकेड के ऊपर कंटीले तार, विधानसभा तक पहुंचना आसान नहीं

अरगोड़ा से लेकर विधानसभा थाना क्षेत्र तक जगह-जगह बैरिकेडिंग कर दी गई है और कई बैरिकेड के ऊपर बेहद खतरनाक कंटीले तार लगाए गए हैं. पुलिस की यह तैयारी साफ संकेत दे रही है कि सोमवार को विधानसभा की ओर बढ़ने वाले प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी है. सड़कों पर बैरिकेडिंग के साथ उसके ऊपर कंटीले तार लगाए गए हैं. इन तारों को इस तरह लगाया गया है कि कोई व्यक्ति बैरिकेड पार करने की कोशिश करें तो उसके लिए आगे बढ़ना बेहद मुश्किल हो. विधानसभा की तरफ जाने वाले रास्तों को कई स्तरों पर बंद किया गया है.

कंटीले तारों की यह घेराबंदी सोमवार को होने वाले प्रदर्शन की गंभीरता को भी बयां कर रही है. पुलिस किसी भी कीमत पर प्रदर्शनकारियों को विधानसभा परिसर के नजदीक नहीं पहुंचने देना चाहती.

एक तरफ छात्र, दूसरी तरफ पुलिस का 'अभेद' घेरा

सोमवार को एक तरफ हजारों छात्र अपनी मांगों को लेकर विधानसभा घेरने निकलेंगे, तो दूसरी तरफ पुलिस ने पहले से ही सुरक्षा का मजबूत नेटवर्क तैयार कर लिया है. छात्रों के संभावित रूट पर बैरिकेडिंग के अलावा बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है. पुलिस की चुनौती यह है कि प्रदर्शन को नियंत्रित भी रखा जाए और किसी तरह की अप्रिय स्थिति भी पैदा न हो. वही छात्रों का कहना है कि वे अपनी मांगों को लेकर पीछे हटने वाले नहीं हैं.

करीब 2 हजार अतिरिक्त जवान तैनात

विधानसभा घेराव को देखते हुए रांची पुलिस ने करीब 2 हजार अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की है. जवानों को विधानसभा परिसर के साथ-साथ आसपास के इलाकों और प्रमुख रास्तों पर तैनात किया गया है. पुलिस अधिकारियों की ओर से लगातार सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी की जा रही है. संवेदनशील स्थानों पर विशेष नजर रखी जा रही है और किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए पुलिस बल को तैयार रखा गया है.