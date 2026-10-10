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CJP के जंतर-मंतर 2.0 विरोध प्रदर्शन के लिए सुरक्षा बेहद कड़ी, पिंक फोर्स तैनात

जंतर-मंतर 2.0 विरोध प्रदर्शन के लिए सुरक्षा बेहद कड़ी,पिंक फोर्स तैनात ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: चीफ इलेक्शन कमिश्नर (सीईसी) ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग को लेकर जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने मध्य दिल्ली के प्रमुख इलाकों में अपनी विशेष महिला इकाई 'पिंक फोर्स' को तैनात किया है.हाल के प्रदर्शनों में महिला पुलिसकर्मियों के साथ हुई बदसलूकी की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए, दिल्ली पुलिस ने अपनी स्पेशलाइज्ड पूरी तरह महिलाओं वाली ‘पिंक फोर्स’ को प्रमुख क्षेत्रों में उतारा है.

मंडी हाउस और फिरोज शाह रोड सहित कई प्रमुख इलाकों में मल्टी-लेयर बैरिकेडिंग के साथ भारी पुलिस बल और रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) को तैनात किया गया है.कई प्रमुख इलाकों में मल्टी-लेयर बैरिकेडिंग के साथ भारी पुलिस बल और रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) को तैनात किया गया है.पूरी दिल्ली में दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों के 35,000 से अधिक जवानों को तैनात किया गया है.