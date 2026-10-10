CJP के जंतर-मंतर 2.0 विरोध प्रदर्शन के लिए सुरक्षा बेहद कड़ी, पिंक फोर्स तैनात
जंतर मंतर पर CJP के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली सुरक्षा किले में तब्दील, पूरी तरह महिलाओं वाली ‘पिंक फोर्स’ तैनात
Published : October 10, 2026 at 11:40 AM IST
नई दिल्ली: चीफ इलेक्शन कमिश्नर (सीईसी) ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग को लेकर जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने मध्य दिल्ली के प्रमुख इलाकों में अपनी विशेष महिला इकाई 'पिंक फोर्स' को तैनात किया है.हाल के प्रदर्शनों में महिला पुलिसकर्मियों के साथ हुई बदसलूकी की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए, दिल्ली पुलिस ने अपनी स्पेशलाइज्ड पूरी तरह महिलाओं वाली ‘पिंक फोर्स’ को प्रमुख क्षेत्रों में उतारा है.
मंडी हाउस और फिरोज शाह रोड सहित कई प्रमुख इलाकों में मल्टी-लेयर बैरिकेडिंग के साथ भारी पुलिस बल और रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) को तैनात किया गया है.कई प्रमुख इलाकों में मल्टी-लेयर बैरिकेडिंग के साथ भारी पुलिस बल और रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) को तैनात किया गया है.पूरी दिल्ली में दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों के 35,000 से अधिक जवानों को तैनात किया गया है.
मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग को लेकर हो रहे इस प्रदर्शन और हाल ही में महिला पुलिसकर्मियों के साथ हुई बदसलूकी की घटनाओं को मद्देनजर यह कदम उठाया गया है. मंडी हाउस, फिरोज शाह रोड, कनॉट प्लेस, जंतर-मंतर और आसपास के संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल के साथ पिंक फोर्स तैनात है. इसके अलावा अतिरिक्त महिला पुलिसकर्मियों को उत्तर प्रदेश और हरियाणा से भी बुलाया गया है.
सुरक्षा व्यवस्था के तहत अतिरिक्त CCTV कैमरे, फेशियल रिकग्निशन सिस्टम (FRS), छतों पर निगरानी करने वाले पुलिसकर्मी और ड्रोन का इस्तेमाल किए जाने की तैयारी है. पुलिस ने अपनी टीमों को प्रदर्शनकारियों के साथ अनावश्यक बहस से बचने का निर्देश भी दिया है.
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बता दें कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अनधिकृत जमावड़े को रोकने के लिए शनिवार को व्यापक इंतजाम किए गए हैं. पारदर्शिता बनाए रखने और झूठे आरोपों से बचने के लिए ड्यूटी पर तैनात दिल्ली पुलिस कर्मियों को नाइट-विज़न (कम रोशनी में रिकॉर्ड करने में सक्षम) यूनिफॉर्म बॉडी कैमरे दिए गए हैं. एक पुलिस अधिकारी ने बताया, "मैनहैंडलिंग की स्थिति में अक्सर पुलिस पर आरोप लगते हैं. ये बॉडी कैमरे स्थिति को रिकॉर्ड करेंगे और यह साबित करेंगे कि कार्रवाई पारदर्शी थी या नहीं."
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पुलिस ने इस बात का भी ध्यान रखा है कि विरोध प्रदर्शन केवल सड़कों तक सीमित नहीं रहते. प्रदर्शन से जुड़े वीडियो कुछ ही मिनटों में एक्स और इंस्टाग्राम पर पहुंच जाते हैं. ऐसे में पुलिस की कार्रवाई के चुनिंदा वीडियो भी बहस का हिस्सा बनते हैं. दिल्ली पुलिस इस बार इस पहलू को लेकर अधिक सतर्क दिख रही है.
प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों के साथ धक्का-मुक्की और मारपीट से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किए जा रहे हैं. इससे पुलिस भी अपना पक्ष सामने रखने की कोशिश कर रही है. Gen Z जहां वीडियो, पोस्ट और छोटे संदेशों के जरिए अपनी बात रखती है, वहीं पुलिस भी सोशल मीडिया को घटनाओं का रिकॉर्ड और अपना पक्ष बताने के माध्यम के रूप में इस्तेमाल कर रही है.
हालांकि, सोशल मीडिया पर किसी घटना का वीडियो सामने आना अपने आप में पूरी घटना का प्रमाण नहीं है. ऐसे मामलों में वीडियो का पूरा संदर्भ और अन्य साक्ष्य भी महत्वपूर्ण होंगे. इसके बावजूद हाल के दिनों में सोशल मीडिया इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों, दोनों के लिए अहम मंच बनता दिख रहा है.
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