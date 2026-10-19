टाइगर श्रॉफ फायरिंग की इनसाइड स्टोरी: USA में बैठा अनिल पंडित और सीक्रेट 'जंगी ऐप', गिरफ्तार शूटरों ने खोले चौंकाने वाले राज
आरोपी शूटरों ने सूरत में फेंके मोबाइल और ट्रेन में अपना हुलिया भी बदला, नेपाल भागने की फिराक में थे. पढ़िए पूरी इनसाइड स्टोरी.
Published : October 19, 2026 at 4:47 PM IST
कोटा: बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ पर हुई फायरिंग के मामले में कोटा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है. पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के तीन बदमाशों को दबोच लिया है. कोटा सिटी पुलिस की शुरुआती पूछताछ में इस पूरे हमले की एक चौंकाने वाली 'इनसाइड स्टोरी' सामने आई है. शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि इन तीनों शूटर्स को विदेश में बैठा अनिल पंडित ही हैंडल कर रहा था. चौंकाने वाली बात यह है कि जब बदमाशों ने मुंबई में टाइगर श्रॉफ पर गोलियां चलाईं, उस वक्त भी अनिल पंडित फोन लाइन पर उनके साथ लाइव जुड़ा हुआ था. यह पूरी गैंग बातचीत के लिए आम कॉलिंग या व्हाट्सएप का नहीं, बल्कि 'जंगी ऐप' का इस्तेमाल कर रही थी. पकड़े जाने के डर से ये बदमाश काम होते ही अपने मोबाइल और सिम कार्ड को तुरंत तोड़कर फेंक देते थे. कोटा रेलवे स्टेशन से हिरासत में लिए गए इन आरोपियों का एक CCTV वीडियो भी सामने आया है, जिसमें पुलिस इन्हें ले जाती दिखाई दे रही है.
1 महीने से मुंबई में थे बदमाश: कोटा सिटी एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि लॉरेंस गैंग के ये शूटर पकड़े न जाएं, इसलिए सिर्फ जंगी ऐप के जरिए ही कम्युनिकेट कर रहे थे. अनिल पंडित वारदात के समय भी इसी ऐप के जरिए इन्हें गाइड कर रहा था. पुलिस की पूछताछ में यह भी सामने आया है कि पूरे 1 महीने से ये बदमाश मुंबई में ठहरे हुए थे. तीनों अलग-अलग होटलों में रुकते थे. ये वहां केवल घूमने-फिरने का ही काम करते थे, जिन्हें रोज 5 से 10 हजार रुपये के बीच का भुगतान अनिल पंडित ऑनलाइन कर देता था. इसके लिए ये बदमाश अनिल पंडित को किसी भी दुकान या व्यक्ति का QR स्कैनर भेज देते थे, जिस पर वह पैसे डाल देता था और ये लोग उस दुकानदार से नकद राशि ले लेते थे. इस रोज मिलने वाली राशि को वे अपने मनोरंजन और मुंबई में घूमने-फिरने पर ही खर्च कर रहे थे. मुंबई में भी ये लोग रोज जुहू चौपाटी पर जाते थे.
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सूरत में फेंके दो मोबाइल, ट्रेन भी वहीं से पकड़ी: कोटा एसपी ने बताया कि पुलिस की पूछताछ में सामने आया है कि बदमाश घटनाक्रम को अंजाम देने के बाद बाइक से ही अंधेरी रेलवे स्टेशन पहुंचे थे. यहां से इन्होंने लोकल ट्रेन पकड़ी और दो-तीन स्टेशन बाद ट्रेन से नीचे उतर गए, जहां पर इन्होंने ऑनलाइन ही एक टैक्सी बुक की थी. इसका भुगतान भी अनिल पंडित ने ही ऑनलाइन किया था, जिसके बाद ये सूरत पहुंचे. सूरत से इन्होंने ट्रेन नंबर 12939 पुणे-जयपुर एक्सप्रेस को पकड़ लिया था. देर रात 1:30 बजे के आसपास इन्होंने यह ट्रेन पकड़ी थी. इसके बाद ये जयपुर के लिए निकले थे, हालांकि, इन्हें कोटा पुलिस ने ही पकड़ लिया. बदमाश लगातार अपने मोबाइल और सिम को बदलते भी रहते थे. घटना के बाद जिस मोबाइल और सिम का इन्होंने उपयोग किया था, उनमें से दो को सूरत में तोड़कर फेंक दिया गया है, जबकि दो मोबाइल उनके पास से बरामद हुए हैं.
कभी अनिल पंडित से सीधे नहीं मिले: आरोपी ऋतिक की उम्र 22 साल है, जबकि रेहान 2 अक्टूबर को ही 18 साल का पूरा हुआ है. वहीं तीसरा आरोपी नाबालिग है. रेहान मुंबई में रैपिडो का चालक था और उसे गैंग में इसलिए शामिल किया गया था, क्योंकि वह मुंबई के रास्तों को अच्छी तरह जानता था. रितिक ने ही चोरी की बाइक खरीदी थी. बदमाशों ने यह भी बताया कि वे अनिल पंडित को सीधे तौर पर नहीं जानते हैं और अनिल पंडित से फेस-टू-फेस उनकी कभी मुलाकात नहीं हुई है. आरोपियों ने बताया है कि वह USA में बैठकर उन्हें गाइड कर रहा था. वह इन्हें पूरा आश्वासन देता था कि इनका कुछ भी बिगड़ने नहीं दिया जाएगा. हथियार भी अनिल पंडित ने ही इन्हें मुहैया करवाए थे, हालांकि हथियार इन्होंने कहां फेंके हैं, इसका खुलासा फिलहाल इन्होंने नहीं किया है. आरोपियों के पास बैग में केवल कपड़े मिले हैं.
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ट्रेन में ही कर ली थी खुद की कटिंग: तीनों बदमाशों को पुलिस के पीछे होने का कोई अंदाजा नहीं था, इसलिए ये बेफिक्र होकर ट्रेन में सफर कर रहे थे. कोटा पुलिस जब इन्हें पकड़ने के लिए पहुंची, तो इन्हें बिल्कुल भी आभास नहीं था कि पुलिस इनका पीछा कर रही है. दूसरी तरफ इन्हें अनिल पंडित ने पूरा आश्वासन दिया हुआ था कि तुम लोगों को कुछ नहीं होगा, तुम्हें आराम से हम छुड़ा लेंगे और भागने का रूट भी हम बता देंगे. ये उसी के कहे अनुसार नेपाल जाने के लिए रवाना हो गए थे. ट्रेन में ही ऋतिक ने अपने बालों की कटिंग भी कर ली थी, ताकि उसकी पहचान छुप जाए. इन बदमाशों में से एक आरोपी बीते दो महीने पहले ही पंजाब में भी आर्म्स एक्ट के मामले में पुलिस के हत्थे चढ़ गया था. वहां से जमानत होने के बाद वह मुंबई पहुंच गया. एक महीने से मुंबई में ही ये लोग घूम रहे थे और वर्तमान में इनका काम केवल घूमने-फिरने का था. इन्हें घटना के वास्तविक मकसद के संबंध में पूरी जानकारी नहीं बताई गई थी.
पुलिस को भी नहीं पता था किसे पकड़ना है: कोटा शहर पुलिस ने जब अपनी टीम को रवाना किया, तो केवल बदमाशों की तस्वीरें ही उन्हें दी गई थीं, जिनमें यह नहीं बताया गया था कि इन्होंने किस बड़ी घटनाक्रम को अंजाम दिया है. ऐसे में ट्रेन पर जब पुलिस टीम पहुंची, तो तत्काल ही इन्हें पहचान कर पकड़ लिया गया. इनमें से एक आरोपी अंदर जनरल कोच में ऊपर की बर्थ पर सो रहा था, जबकि दो बाहर की तरफ ही खड़े थे. इन्हें कोटा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर एक से रंगपुर पुलिया की तरफ सीधा ले जाया गया, जहां पर पुलिया पर चढ़ने वाली सीढ़ियों के जरिए इन्हें फ्लाईओवर पर ले जाया गया और गाड़ियों में बैठाया गया. इनसे संपर्क में आने वाले अन्य स्थानीय संदिग्ध लोगों को भी पुलिस डिटेन कर रही है.
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इसलिए करते थे जंगी ऐप का उपयोग: इस ऐप में अकाउंट बनाने या किसी से बात करने के लिए आपको अपने असली फोन नंबर की जरूरत नहीं होती है, यह बिना नंबर के भी काम करता है. चैट या कॉल करते समय असली नाम, लोकेशन या कोई भी पर्सनल डेटा किसी को पता नहीं चलता. कंपनी के पास आपके मैसेज, फोटो या कॉल का कोई रिकॉर्ड नहीं होता है. सारा डेटा किसी क्लाउड सर्वर पर नहीं, बल्कि केवल यूजर के फोन में ही स्टोर रहता है. इस ऐप में एक ऐसी आधुनिक तकनीक का उपयोग होता है, जिससे डेटा को ट्रैक या हैक करना नामुमकिन होता है.
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