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टाइगर श्रॉफ फायरिंग की इनसाइड स्टोरी: USA में बैठा अनिल पंडित और सीक्रेट 'जंगी ऐप', गिरफ्तार शूटरों ने खोले चौंकाने वाले राज

कोटा पुलिस की गिरफ्त में आरोपी शूटर ( ETV Bharat kota )

कोटा: बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ पर हुई फायरिंग के मामले में कोटा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है. पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के तीन बदमाशों को दबोच लिया है. कोटा सिटी पुलिस की शुरुआती पूछताछ में इस पूरे हमले की एक चौंकाने वाली 'इनसाइड स्टोरी' सामने आई है. शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि इन तीनों शूटर्स को विदेश में बैठा अनिल पंडित ही हैंडल कर रहा था. चौंकाने वाली बात यह है कि जब बदमाशों ने मुंबई में टाइगर श्रॉफ पर गोलियां चलाईं, उस वक्त भी अनिल पंडित फोन लाइन पर उनके साथ लाइव जुड़ा हुआ था. यह पूरी गैंग बातचीत के लिए आम कॉलिंग या व्हाट्सएप का नहीं, बल्कि 'जंगी ऐप' का इस्तेमाल कर रही थी. पकड़े जाने के डर से ये बदमाश काम होते ही अपने मोबाइल और सिम कार्ड को तुरंत तोड़कर फेंक देते थे. कोटा रेलवे स्टेशन से हिरासत में लिए गए इन आरोपियों का एक CCTV वीडियो भी सामने आया है, जिसमें पुलिस इन्हें ले जाती दिखाई दे रही है.