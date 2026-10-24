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एक्टर टाइगर श्रॉफ पर हमले का एक और आरोपी इंदौर से गिरफ्तार, मुंबई क्राइम ब्रांच-MP पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन

टाइगर श्रॉफ पर हमले का एक आरोपी इंदौर से गिरफ्तार ( ETV Bharat )

इंदौर: मुंबई क्राइम ब्रांच ने फिल्म अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हमला करने वाले आरोपियों की निशानदेही पर एक और संदिग्ध आरोपी को इंदौर से गिरफ्तार किया है. ज्वाइंट ऑपरेशन में इंदौर क्राइम के साथ मिलकर मुंबई पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है. मुंबई पुलिस आरोपी को अपनी कस्टडी में लेकर इंदौर से निकल गई है.

इंदौर पुलिस के एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया, इंदौर क्राइम ब्रांच को मुंबई पुलिस की तरफ से यह सूचना दी गई ती कि, टाइगर श्रॉफ पर हमला करने वाले दोनों आरोपियों ने हरियाणा के सोनीपत का रहने वाले प्रांजल ठाकरान के बारे में जानकारी दी थी. मुंबई क्राइम ब्रांच द्वारा इस बात की जानकारी पुलिस को दी गई की प्रांजल इंदौर में अपने भाई का इलाज करवाने के लिए एक अस्पताल में रुका हुआ है.