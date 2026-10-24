एक्टर टाइगर श्रॉफ पर हमले का एक और आरोपी इंदौर से गिरफ्तार, मुंबई क्राइम ब्रांच-MP पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन
बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ पर हुई की कार पर फायरिंग के मामले में क्राइम ब्रांच ने इंदौर से एक और संदिग्ध को हिरासत में लिया. संदीप मिश्रा की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 24, 2026 at 6:10 PM IST
इंदौर: मुंबई क्राइम ब्रांच ने फिल्म अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हमला करने वाले आरोपियों की निशानदेही पर एक और संदिग्ध आरोपी को इंदौर से गिरफ्तार किया है. ज्वाइंट ऑपरेशन में इंदौर क्राइम के साथ मिलकर मुंबई पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है. मुंबई पुलिस आरोपी को अपनी कस्टडी में लेकर इंदौर से निकल गई है.
इंदौर पुलिस के एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया, इंदौर क्राइम ब्रांच को मुंबई पुलिस की तरफ से यह सूचना दी गई ती कि, टाइगर श्रॉफ पर हमला करने वाले दोनों आरोपियों ने हरियाणा के सोनीपत का रहने वाले प्रांजल ठाकरान के बारे में जानकारी दी थी. मुंबई क्राइम ब्रांच द्वारा इस बात की जानकारी पुलिस को दी गई की प्रांजल इंदौर में अपने भाई का इलाज करवाने के लिए एक अस्पताल में रुका हुआ है.
ज्वाइंट ऑपरेशन में मुंबई क्राइम ब्रांच ने आरोपी को पकड़ा
मुंबई पुलिस की तरफ से सूचना मिलने पर इंदौर क्राइम ब्रांच ने पूरे मामले में जांच पड़ताल की. पड़ताल करने के बाद ज्वाइंट ऑपरेशन में मुंबई क्राइम ब्रांच ने प्रांजल को इंदौर के परदेसी पुरा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है. मुंबई पुलिस आरोपी को अपनी कस्टडी में लेकर इंदौर से लेकर निकल गई है. टाइगर श्रॉफ पर हमले के मामले में आरोपी प्रांजल की किस तरह की भूमिका है इसकी जांच पुलिस द्वारा की जा रही है.
आरोप है कि इस संदिग्ध ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े नेटवर्क को हथियार, लॉजिस्टिक और आर्थिक मदद मुहैया कराई थी. इस बीच, पुलिस ने गुजरात के सूरत से दो हथियार और 10 जिंदा कारतूस बरामद भी किए हैं. बताया जाता है कि ये वही पिस्तौल हैं, जिनसे एक्टर पर हमला हुआ है.
पुलिस रिमांड में हैं तीनों आरोपी शूटर्स
टाइगर श्रॉफ पर बीते रविवार, 18 अक्टूबर की शाम 7 बजे जुहू में फायरिंग हुई थी. मामले की जांच मुंबई क्राइम ब्रांच कर रही है. इस हमले के अगले ही दिन राजस्थान के कोटा जंक्शन से तीनों संदिग्ध शूटर्स को गिरफ्तार किया गया था. ओरापी फूल सिंह, ऋतिक और रेहान, वहां से जयपुर और फिर दिल्ली होते हुए नेपाल भागने की फिराक में थे.