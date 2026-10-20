Tiger Shroff Firing Case: कोटा से दबोचे गए तीनों शूटर भारी सुरक्षा के बीच मुंबई रवाना
कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद मुंबई पुलिस उन्हें कड़ी सुरक्षा में ले गई.
Published : October 20, 2026 at 11:41 AM IST|
Updated : October 20, 2026 at 12:02 PM IST
कोटा : बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में पकड़े गए आरोपियों को लेकर मंगलवार सुबह करीब 10:30 बजे मुंबई पुलिस का काफिला रवाना हो गया. मुंबई में टाइगर श्रॉफ के कार पर हुई सनसनीखेज फायरिंग की घटना से जुड़े तीन आरोपियों को कोटा पुलिस ने सोमवार को एक ट्रेन से धर दबोचा था. इसके बाद कोटा पहुंची मुंबई पुलिस ने सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी कर तीनों को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया था.
सोमवार रात को मुंबई पुलिस आरोपियों को लेकर रवाना भी हो गई थी, लेकिन रात के वक्त सुरक्षा कारणों के चलते टीम वापस लौट आई. इसके बाद आरोपियों को पूरी रात कोटा के रेलवे कॉलोनी थाने के हवालात में कड़े पहरे में रखा गया. इस दौरान थाने के बाहर और परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत रखने के लिए क्विक रिस्पांस फोर्स (QRT) का विशेष जाब्ता लगातार तैनात रहा.
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कोटा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुभाष चंद्र मिश्रा ने बताया कि मुंबई पुलिस की टीम रविवार पूरी रात इन आरोपियों का पीछा कर रही थी. सोमवार दोपहर टीम कोटा पहुंची और आरोपियों से सघन पूछताछ की. इसके बाद कोर्ट में पेशी और सभी जरूरी मेडिकल टेस्ट कराए गए. स्थानीय कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड हासिल कर पुलिस उन्हें मंगलवार सुबह करीब 10:30 बजे लेकर रवाना हो गई. कोटा पुलिस भी इन्हें शहर की सीमा तक एस्कॉर्ट कर रही है. यह लोग मुंबई के लिए निकल गए हैं. आरोपियों को भी अलग-अलग वाहनों में बैठाया गया है.
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुभाष चंद्र मिश्रा ने रूट के संबंध में कोई खुलासा नहीं किया है और कहा कि जो भी सूटेबल रूट मुंबई पुलिस को लगेगी उससे ही जाने वाले हैं. मुंबई पुलिस का भी जाप्ता उन्हें लेने के लिए आ गया था. भारी सुरक्षा में ही उन्हें ले जाया जा रहा है. एडिशनल एसपी सुभाष चंद्र मिश्रा ने बताया कि आरोपी रेहान और ऋतिक के साथ एक नाबालिग को भी इस मामले में पुलिस लेकर जा रही है.
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हालांकि मुंबई पुलिस ने अपनी जांच और कार्रवाई में तीसरे आरोपी को नाबालिग नहीं माना है. पुलिस जब रवाना हुई है.तब आधा दर्जन के आसपास वाहनों में काफिला था, जिसमें बड़ी संख्या में कोटा पुलिस के जवान भी शामिल हैं. हालांकि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुभाष चंद्र मिश्रा के अनुसार फिलहाल कुछ किलोमीटर तक ही कोटा पुलिस उन्हें छोड़ने जा रही है. अगर मुंबई पुलिस तहरीर देकर सुरक्षा मांगती है तो हम आगे तक भी सुरक्षा मुहैया करा देंगे. हमें कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि फिलहाल ऐसी तहरीर उनसे नहीं मिली है.
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