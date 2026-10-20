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​Tiger Shroff Firing Case: कोटा से दबोचे गए तीनों शूटर भारी सुरक्षा के बीच मुंबई रवाना

तीनों आरोपी सुरक्षा के बीच मुंबई रवाना ( फोटो ईटीवी भारत कोटा )

कोटा : बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में पकड़े गए आरोपियों को लेकर मंगलवार सुबह करीब 10:30 बजे मुंबई पुलिस का काफिला रवाना हो गया. मुंबई में टाइगर श्रॉफ के कार पर हुई सनसनीखेज फायरिंग की घटना से जुड़े तीन आरोपियों को कोटा पुलिस ने सोमवार को एक ट्रेन से धर दबोचा था. इसके बाद कोटा पहुंची मुंबई पुलिस ने सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी कर तीनों को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया था.