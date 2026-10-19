Tiger Shroff firing Case : जयपुर से दिल्ली फिर नेपाल भागने वाले थे बदमाश, हरियाणा से लेकर बिहार तक जुड़े तार
पुलिस टीम ने 15 मिनट में ट्रेन को पूरा सर्च कर लिया और आरोपियों को दबोच लिया.
Published : October 19, 2026 at 2:24 PM IST
कोटा : टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के मामले में तीन बदमाश कोटा पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं. इनमें एक नाबालिग है. तीनों को पुलिस ने बापर्दा रखा है. कोटा शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने पूरे घटनाक्रम का खुलासा करते हुए बताया कि यह बदमाश जयपुर से दिल्ली पहुंचकर नेपाल की तरफ भागने की फिराक में थे. वारदात के तत्काल बात आरोपी रवाना हो गए थे. इनका प्लान था कि यह ट्रेन के आखिरी एंड जयपुर में उतर जाएंगे. वहां से दिल्ली बस में जाते. आगे नेपाल की तरफ भागने का उनकी पूरी योजना थी.
इनमें से दो आरोपियों के खिलाफ बाइक चोरी और आर्म्स एक्ट के मुकदमे पहले से हैं. हालांकि, संपूर्ण जांच मुंबई पुलिस करेगी. मुंबई पुलिस भी यहां पहुंच गई है. आरोपियों से पूछताछ में सामने आया कि टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग की जिम्मेदारी लेने वाला अनिल पंडित रेहान के संपर्क में था. रेहान ने सोनीपत के नाबालिग को साथ में लिया था. इसके अलावा मुंबई निवासी ऋतिक को भी हिरासत में ले लिया गया है.
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पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम का कहना है कि मुंबई पुलिस के डीसीपी क्राइम की सूचना पर पुलिस को एक्टिव कर दिया था. तीनों बदमाशों के ट्रेन में ट्रैवल करने की सूचना मिली थी. पुलिस टीम ने 15 मिनट में ही ट्रेन को पूरा सर्च कर लिया और ट्रेन को पूरी तरह से घेर लिया गया था. बदमाश भागते तो भी पटरी पर टीम तैनात की गई थी. इस मामले में आगे कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए तीनों को हैंडओवर किया जाएगा.
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अनिल पंडित ने इन्हें किया था हायर : इन बदमाशों में सोनीपत हरियाणा के रहने वाले रेहान उर्फ सुक्का पुत्र रईसउद्दीन और बिहार के बेगूसराय के पिपरई निवासी ऋतिक कुर्मी उर्फ रोशन को पकड़ लिया है. यह कई सालों से मुंबई में ही रह रहा था और रैपीडो का चालक है. इन दोनों के अलावा एक नाबालिग भी पकड़ में आया है. रेहान और नाबालिग मजदूरी से जुड़े हुए हैं. कानूनी कार्रवाई को फॉलो करते हुए मुंबई पुलिस को हैंडओवर कर रहे हैं. इनके कब्जे से कोई हथियार नहीं मिले, लेकिन इंटेरोगेशन मुंबई पुलिस करेगी.