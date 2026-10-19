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Tiger Shroff firing Case : जयपुर से दिल्ली फिर नेपाल भागने वाले थे बदमाश, हरियाणा से लेकर बिहार तक जुड़े तार

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी ( ETV Bharat Kota )

कोटा : टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के मामले में तीन बदमाश कोटा पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं. इनमें एक नाबालिग है. तीनों को पुलिस ने बापर्दा रखा है. कोटा शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने पूरे घटनाक्रम का खुलासा करते हुए बताया कि यह बदमाश जयपुर से दिल्ली पहुंचकर नेपाल की तरफ भागने की फिराक में थे. वारदात के तत्काल बात आरोपी रवाना हो गए थे. इनका प्लान था कि यह ट्रेन के आखिरी एंड जयपुर में उतर जाएंगे. वहां से दिल्ली बस में जाते. आगे नेपाल की तरफ भागने का उनकी पूरी योजना थी.