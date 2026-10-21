टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: हथियार पहुंचाने के आरोप में दिल्ली से दो महिलाओं समेत चार आरोपी गिरफ्तार, मुंबई ले गई CID
टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दो महिलाओं सहित चार आरोपियों को किया गिरफ्तार
Published : October 21, 2026 at 7:54 AM IST
नई दिल्ली: बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर मुंबई में हुई फायरिंग के मामले की जांच अब देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंच गई है. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की नई दिल्ली रेंज ने हथियारों की सप्लाई व आरोपियों के बीच संपर्क में कथित भूमिका निभाने वाले चार लोगों को गिरफ्तार किया है. इनमें दो महिलाएं भी शामिल हैं. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान कुणाल (21), सुमित (19), राधा (23) व बबीता (23) के तौर पर हुई है. कुणाल व सुमित हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले हैं, जबकि राधा व बबीता उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं.
दिल्ली पुलिस के मुताबिक चारों को मंगलवार को कोर्ट में पेश किया गया. इसके बाद महाराष्ट्र पुलिस की क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (CID) की मुंबई टीम ने आरोपियों से हिरासत में पूछताछ व औपचारिक गिरफ्तारी की अनुमति मांगी. कोर्ट ने आवेदन स्वीकार करते हुए चारों की औपचारिक गिरफ्तारी की अनुमति दी. मुंबई ले जाने के लिए तीन दिन की ट्रांजिट रिमांड मंजूर की.
जांच में सामने आया है कि कुणाल व सुमित पर कथित तौर पर हथियारों की व्यवस्था करने का आरोप है, जबकि राधा व बबीता पर इन हथियारों को मुंबई तक पहुंचाने और वहां शूटरों तक पहुंचाने में भूमिका निभाने का संदेह है. दोनों महिलाएं ट्रेन से मुंबई गई थीं और वहां एक व्यक्ति से संपर्क कर हथियार सौंपे गए थे. पुलिस अब आरोपियों के बीच संपर्क, हथियारों की आवाजाही व इस पूरे नेटवर्क से जुड़े लोगों की भूमिका की जांच कर रही है.
इस मामले में इससे पहले तीन कथित शूटरों को राजस्थान के कोटा से गिरफ्तार किया जा चुका है. इन आरोपियों को बाद में मुंबई पुलिस को सौंप दिया गया था. इस तरह दिल्ली से हुई चार गिरफ्तारियों के बाद मामले में अब तक गिरफ्तार आरोपियों की संख्या सात हो गई है.
बता दें कि 18 अक्टूबर को मुंबई के जुहू इलाके में टाइगर श्रॉफ की कार को निशाना बनाकर गोलीबारी की गई थी. घटना के दौरान अभिनेता सुरक्षित रहे. घटना की जिम्मेदारी लॉरेन्स बिश्नोई गैंग के अनिल पंडित ने ली है. वह भी हरियाणा के सोनीपत का है. पुलिस इस पूरे मामले में हथियार उपलब्ध कराने वाले नेटवर्क, शूटरों के संपर्क व कथित तौर पर उन्हें निर्देश देने वाले लोगों की भूमिका की जांच कर रही है. जांच में सामने आए संभावित गैंग कनेक्शन की भी पड़ताल की जा रही है. फिलहाल चारों आरोपियों को मुंबई ले जाकर आगे की पूछताछ की जानी है.
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