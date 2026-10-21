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टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: हथियार पहुंचाने के आरोप में दिल्ली से दो महिलाओं समेत चार आरोपी गिरफ्तार, मुंबई ले गई CID

दिल्ली पुलिस ने चार आरोपियों को किया गिरफ्तार ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर मुंबई में हुई फायरिंग के मामले की जांच अब देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंच गई है. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की नई दिल्ली रेंज ने हथियारों की सप्लाई व आरोपियों के बीच संपर्क में कथित भूमिका निभाने वाले चार लोगों को गिरफ्तार किया है. इनमें दो महिलाएं भी शामिल हैं. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान कुणाल (21), सुमित (19), राधा (23) व बबीता (23) के तौर पर हुई है. कुणाल व सुमित हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले हैं, जबकि राधा व बबीता उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक चारों को मंगलवार को कोर्ट में पेश किया गया. इसके बाद महाराष्ट्र पुलिस की क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (CID) की मुंबई टीम ने आरोपियों से हिरासत में पूछताछ व औपचारिक गिरफ्तारी की अनुमति मांगी. कोर्ट ने आवेदन स्वीकार करते हुए चारों की औपचारिक गिरफ्तारी की अनुमति दी. मुंबई ले जाने के लिए तीन दिन की ट्रांजिट रिमांड मंजूर की.