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टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: सोनीपत से 12वीं गिरफ्तारी, कुणाल ने अमर के खाते में भेजे थे 40 हजार, परिवार बोला- "बेटे को फंसाया जा रहा"

टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस ( ETV Bharat )

सोनीपत: बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ से जुड़े फायरिंग मामले की जांच में सोनीपत का कनेक्शन लगातार गहराता जा रहा है. मुंबई पुलिस ने अब जिले के गांव रोहणा से अमर नाम के युवक को गिरफ्तार किया है. इस मामले में यह 12वीं गिरफ्तारी बताई जा रही है. पुलिस की जांच में अमर का नाम बैंक खातों के जरिए हुए पैसों के लेनदेन में सामने आया है. वहीं, अमर के परिवार ने उसे निर्दोष बताते हुए साजिश के तहत फंसाए जाने का आरोप लगाया है.

कुणाल का दोस्त और पड़ोसी है अमर: मुंबई पुलिस की टीम ने गांव रोहणा में कार्रवाई करते हुए अमर को गिरफ्तार किया. बताया जा रहा है कि अमर पहले गिरफ्तार हो चुके कुणाल का दोस्त और पड़ोसी है. पुलिस अब दोनों के बीच संपर्क और पैसों के लेनदेन की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है. जांच एजेंसियों का मानना है कि बैंक खातों के माध्यम से इस मामले में कई लोगों के बीच लेनदेन हुआ है.