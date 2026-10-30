टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: सोनीपत से 12वीं गिरफ्तारी, कुणाल ने अमर के खाते में भेजे थे 40 हजार, परिवार बोला- "बेटे को फंसाया जा रहा"
Tiger Shroff Firing Case: टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामले में मुंबई पुलिस ने सोनीपत के अमर को गिरफ्तार किया. परिवार ने उसे निर्दोष बताया.
Published : October 30, 2026 at 1:05 PM IST
सोनीपत: बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ से जुड़े फायरिंग मामले की जांच में सोनीपत का कनेक्शन लगातार गहराता जा रहा है. मुंबई पुलिस ने अब जिले के गांव रोहणा से अमर नाम के युवक को गिरफ्तार किया है. इस मामले में यह 12वीं गिरफ्तारी बताई जा रही है. पुलिस की जांच में अमर का नाम बैंक खातों के जरिए हुए पैसों के लेनदेन में सामने आया है. वहीं, अमर के परिवार ने उसे निर्दोष बताते हुए साजिश के तहत फंसाए जाने का आरोप लगाया है.
कुणाल का दोस्त और पड़ोसी है अमर: मुंबई पुलिस की टीम ने गांव रोहणा में कार्रवाई करते हुए अमर को गिरफ्तार किया. बताया जा रहा है कि अमर पहले गिरफ्तार हो चुके कुणाल का दोस्त और पड़ोसी है. पुलिस अब दोनों के बीच संपर्क और पैसों के लेनदेन की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है. जांच एजेंसियों का मानना है कि बैंक खातों के माध्यम से इस मामले में कई लोगों के बीच लेनदेन हुआ है.
कुणाल ने अमर के खाते में भेजी थी रकम: पुलिस जांच के अनुसार पहले गिरफ्तार आरोपी कुणाल ने अमर के बैंक खाते में 40 हजार रुपये ट्रांसफर करवाए थे. इसके बाद कुणाल के कहने पर अमर ने पहले गिरफ्तार हो चुकी राधा के खाते में 12 हजार रुपये भेजे थे. अब मुंबई पुलिस इन दोनों लेनदेन के पीछे की वजह और रकम के वास्तविक इस्तेमाल की जांच कर रही है. पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इस नेटवर्क में अन्य कौन-कौन लोग शामिल हैं.
सप्लीमेंट की दुकान पर काम करता है अमर: अमर दसवीं कक्षा तक पढ़ा हुआ है और एक सप्लीमेंट की दुकान पर काम करता है. उसके माता-पिता मजदूरी करके परिवार का पालन-पोषण करते हैं. गिरफ्तारी के बाद परिवार के सामने आर्थिक और सामाजिक चिंता भी खड़ी हो गई है. परिवार का कहना है कि अमर का इस फायरिंग मामले से कोई लेना-देना नहीं है.
पिता बोले- "मेरा बेटा निर्दोष, उसे फंसाया जा रहा": मामले में अमर के पिता सुरेंद्र और चाचा संदीप ने उसे निर्दोष बताते हुएकहा कि उनका बेटा मेहनत-मजदूरी करने वाले परिवार से है. परिवार का दावा है कि उसे बेवजह इस मामले में शामिल किया गया है. परिजनों ने पुलिस से निष्पक्ष जांच कर सच्चाई सामने लाने की मांग की है. वहीं, अमर के वकील सुमित ने कहा कि, "टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामले में सोनीपत से अमर को गिरफ्तार किया गया है. हमने कोर्ट में ट्रांजिट रिमांड को लेकर पक्ष रक्षा. उसे दो दिनों का ट्रांजिट रिमांड पर मुम्बई ले जाया जा रहा है. हमने कोर्ट को बताया कि उससे जो पैसे लिए गए थे, वो बहन की शादी के नाम पर ट्रांसफर कराए गए थे. अभी पुलिस जांच कर रही है. हमने अपना पक्ष रखा है."
मुंबई ले जाने की तैयारी: गिरफ्तारी के बाद मुंबई पुलिस ने अमर को अदालत में पेश किया. अब उसे ट्रांजिट रिमांड पर मुंबई ले जाने की तैयारी की जा रही है, जहां उससे पैसों के लेनदेन और अन्य आरोपियों से संबंधों को लेकर पूछताछ की जाएगी. पुलिस यह जानने का प्रयास करेगी कि कुणाल ने अमर के खाते में 40 हजार रुपये किस उद्देश्य से भेजे थे और राधा के खाते में 12 हजार रुपये ट्रांसफर करने के पीछे क्या वजह थी.
अब तक 9 स्थानीय आरोपियों के नाम सामने: इस मामले में सोनीपत जिले से जुड़े रेहान, फूल सिंह, सुमित, कुणाल, जतिन, समीर, अंकित, प्रांजल और अमर समेत कई लोगों के नाम सामने आए हैं. अब तक मामले में कुल 12 गिरफ्तारियां हुई है, जिनमें 9 आरोपी सोनीपत से जुड़े हैं. मुंबई पुलिस के साथ सोनीपत पुलिस और क्राइम टीमें भी जांच में जुटी हैं. फिलहाल पुलिस आरोपियों के आपसी संपर्क, बैंक खातों में हुए लेनदेन और उनकी कथित भूमिकाओं की पड़ताल कर रही है.
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