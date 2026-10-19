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टाइल्स लगाते-लगाते टाइगर श्रॉफ पर की फायरिंग, नाबालिग के पिता बोले - ना जाने किसने बहकाया ?

टाइल्स लगाते-लगाते टाइगर श्रॉफ पर की फायरिंग ( ETV Bharat )

सोनीपत : मुंबई में बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के मामले में पुलिस ने तीनों शूटरों को गिरफ्तार किया है. इस मामले में हरियाणा के सोनीपत जिले के दो आरोपियों के नाम सामने आए हैं. इनमें सोनीपत की ईदगाह कॉलोनी के रेहान के अलावा सोनीपत का 17 वर्षीय नाबालिग आरोपी भी शामिल है.

टाइल्स लगाने का काम सीख रहा था आरोपी : सोनीपत के नाबालिग आरोपी के पिता का बयान भी सामने आया है. पिता ने बताया कि उनका बेटा पत्थर और टाइल्स लगाने का काम सीख रहा था. उन्हें नहीं पता कि वो कब क्राइम की दुनिया में चला गया और टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग कर बैठा. 13 अक्टूबर को बेटा घर पर ही था, उसके बाद वो कहां चला गया, उन्हें पता नहीं चला. पिता ने कहा कि वे खुद दिव्यांग हैं और किसी तरह मजदूरी कर परिवार का गुजर बसर करते हैं. पिता के मुताबिक उनके बेटे को किसी तरह बहकाकर भी इस मामले में शामिल किया जा सकता है. फिलहाल, इस मामले में पुलिस की कार्रवाई और जांच से जुड़े अन्य तथ्यों का इंतजार है.