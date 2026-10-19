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टाइल्स लगाते-लगाते टाइगर श्रॉफ पर की फायरिंग, नाबालिग के पिता बोले - ना जाने किसने बहकाया ?

बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के मामले में राजस्थान के कोटा में सोनीपत के नाबालिग आरोपी को भी अरेस्ट किया गया है.

Tiger Shroff Car Firing case Minor accused from Sonipat also arrested Know Details
टाइल्स लगाते-लगाते टाइगर श्रॉफ पर की फायरिंग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 19, 2026 at 5:47 PM IST

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सोनीपत : मुंबई में बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के मामले में पुलिस ने तीनों शूटरों को गिरफ्तार किया है. इस मामले में हरियाणा के सोनीपत जिले के दो आरोपियों के नाम सामने आए हैं. इनमें सोनीपत की ईदगाह कॉलोनी के रेहान के अलावा सोनीपत का 17 वर्षीय नाबालिग आरोपी भी शामिल है.

टाइल्स लगाने का काम सीख रहा था आरोपी : सोनीपत के नाबालिग आरोपी के पिता का बयान भी सामने आया है. पिता ने बताया कि उनका बेटा पत्थर और टाइल्स लगाने का काम सीख रहा था. उन्हें नहीं पता कि वो कब क्राइम की दुनिया में चला गया और टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग कर बैठा. 13 अक्टूबर को बेटा घर पर ही था, उसके बाद वो कहां चला गया, उन्हें पता नहीं चला. पिता ने कहा कि वे खुद दिव्यांग हैं और किसी तरह मजदूरी कर परिवार का गुजर बसर करते हैं. पिता के मुताबिक उनके बेटे को किसी तरह बहकाकर भी इस मामले में शामिल किया जा सकता है. फिलहाल, इस मामले में पुलिस की कार्रवाई और जांच से जुड़े अन्य तथ्यों का इंतजार है.

अबू आजमी ने की मांग : वहीं बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के बाद समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष और विधायक अबू आजमी ने नाबालिग अपराधियों को लेकर बड़ी मांग की है. उन्होंने कहा कि "'नाबालिग' की उम्र सीमा को 17 साल से घटाकर 14 साल कर दिया जाए. 15 या 16 साल की उम्र में युवाओं में 'खून गर्म' होता है, वे किसी से नहीं डरते और कुछ भी कर सकते हैं. इस उम्र सीमा को घटाकर 12, 13 या 14 साल कर देना चाहिए. अगर वे हत्या जैसा अपराध करते हैं, तो उन्हें भी बाकी लोगों की तरह ही सजा मिलनी चाहिए".

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सोनीपत का नाबालिग आरोपी अरेस्ट
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